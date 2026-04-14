В Украине создали новую ракету-перехватчик баллистики: СМИ узнали детали

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-sozdali-novuyu-raketu-perehvatchik-ballistiki-smi-uznali-detali-10756697.html Ссылка скопирована

В Украине разработали новую ракеты

Вы узнаете:

На выставке вооружений Украина впервые продемонстрировала новую ракету ПВО класса "земля-воздух", которую эксперты идентифицируют как "Коралл".

Как пишет The War Zone, ракета разрабатывается в рамках украинских наземных систем ПВО и предназначена для борьбы с баллистическими и воздушными целями.

видео дня

Отмечается, что внешне представленное изделие выглядит не как макет, а скорее как опытный или готовый к применению образец.

Ранее КБ "Луч" представило "Коралл" в 2021 году как ракету средней дальности с первоначальной дистанцией 30–50 км, хотя сейчас обсуждается возможность увеличения до 100 км. Масса ракеты составляет около 300 кг, боеголовка — 25 кг, скорость — до 3600 км/ч.

Что известно о новой ракете

Система будет оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения "Оникс" от компании Radionix, а степень готовности проекта оценивается примерно в 70%.

Используются проверенные подсистемы: двигатель, инерциальная навигация и бесконтактный детонатор.

Для маневрирования на финальной траектории предусмотрена газодинамическая система, что позволяет перехватывать сложные цели на больших высотах.

Минобороны Украины отмечает, что развитие ПВО, включая "Коралл", является приоритетным, в том числе в рамках сотрудничества с Испанией и компанией Sener. Некоторые элементы ракеты могли быть доработаны по сравнению с ранними концептами, чтобы повысить эффективность и скрытность системы.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.

Что такое ПВО Средства противовоздушной обороны (ПВО) - совокупность технических средств, участвующих в ведении боевых действий по отражению нападения воздушного противника (уничтожению самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и других средств), прикрытию группировок своих войск и об'объектов тыла от ударов с воздуха, ведения борьбы с его воздушными десантами и аэромобильными войсками; запрета противнику ведения воздушной разведки, а также содействия завоеванию и удержанию господства в воздухе, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред