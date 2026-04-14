В Украине создали новую ракету-перехватчик баллистики: СМИ узнали детали

Алексей Тесля
14 апреля 2026, 20:25
Масса ракеты составляет около 300 кг, боеголовка — 25 кг, скорость — до 3600 км/ч.
В Украине разработали новую ракеты / Коллаж: Главред, фото: @stoa1984, Ukrinform

Вы узнаете:

  • Ракету "земля-воздух" идентифицируют как проект "Коралл"
На выставке вооружений Украина впервые продемонстрировала новую ракету ПВО класса "земля-воздух", которую эксперты идентифицируют как "Коралл".

Как пишет The War Zone, ракета разрабатывается в рамках украинских наземных систем ПВО и предназначена для борьбы с баллистическими и воздушными целями.

Отмечается, что внешне представленное изделие выглядит не как макет, а скорее как опытный или готовый к применению образец.

Ранее КБ "Луч" представило "Коралл" в 2021 году как ракету средней дальности с первоначальной дистанцией 30–50 км, хотя сейчас обсуждается возможность увеличения до 100 км. Масса ракеты составляет около 300 кг, боеголовка — 25 кг, скорость — до 3600 км/ч.

Что известно о новой ракете

  • Система будет оснащена активной радиолокационной головкой самонаведения "Оникс" от компании Radionix, а степень готовности проекта оценивается примерно в 70%.
  • Используются проверенные подсистемы: двигатель, инерциальная навигация и бесконтактный детонатор.
  • Для маневрирования на финальной траектории предусмотрена газодинамическая система, что позволяет перехватывать сложные цели на больших высотах.

Минобороны Украины отмечает, что развитие ПВО, включая "Коралл", является приоритетным, в том числе в рамках сотрудничества с Испанией и компанией Sener. Некоторые элементы ракеты могли быть доработаны по сравнению с ранними концептами, чтобы повысить эффективность и скрытность системы.

Ранее сообщалось о том, что Госдеп США одобрил продажу Patriot для Украины. Госдеп сообщает, что соглашение с Украиной улучшит способность противостоять современным и будущим угрозам.

Напомним, ранее сообщалось о том, что для усиления противовоздушной обороны Президент Украины Владимир Зеленский планирует заказать у США дополнительные 25 систем противовоздушной Patriot.

Как сообщал Главред, Германия и НАТО готовят план поддержки Украины на зиму. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал западных союзников решительно поддержать Украину перед холодами.

Что такое ПВО

Средства противовоздушной обороны (ПВО) - совокупность технических средств, участвующих в ведении боевых действий по отражению нападения воздушного противника (уничтожению самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и других средств), прикрытию группировок своих войск и об'объектов тыла от ударов с воздуха, ведения борьбы с его воздушными десантами и аэромобильными войсками; запрета противнику ведения воздушной разведки, а также содействия завоеванию и удержанию господства в воздухе, передает Википедия.

США блокируют Ормузский пролив: Леушкин рассказал, что будет с ценами на топливо

В Черкассах прогремела серия мощных взрывов — погиб ребенок, много раненых

В Украине отменили плату за коммуналку — кого коснется нововведение, детали закона

Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало

Китайский гороскоп на завтра, 15 апреля: Свиньям - подарки, Змеям - совет

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

