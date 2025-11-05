Укр
Помощь Украине затягивается: Еврокомиссия созывает срочную встречу

Инна Ковенько
5 ноября 2025, 11:31
Заседание запланировали после того, как заместители министров финансов не смогли продвинуться в переговорах по кредиту на репарации
Єврокомісія та Бельгія терміново зустрінуться через суперечку щодо активів РФ
Еврокомиссия и Бельгия срочно встретятся из-за спора по российским активам / Фото: https://www.istockphoto.com/uk

Коротко о главном:

  • Бельгия не поддерживает использование санкционных российских средств для поддержки Украины
  • Еврокомиссия встретится с Правительством Бельгии в пятницу, чтобы найти компромисс в споре, ведь время истекает
  • Украина может столкнуться с дефицитом бюджета уже весной, если средства не поступят вовремя

Руководство Европейской комиссии и правительства Бельгии планирует провести в пятницу, 7 ноября, срочную встречу, чтобы выйти из тупика по использованию замороженных активов РФ для финансирования репарационного кредита Украине на сумму 140 миллиардов евро.

Бельгия неохотно поддерживает план, предложенный Еврокомиссией как способ использования санкционных российских средств для поддержки Украины без окончательной их конфискации, поскольку эти средства находятся в брюссельской финансовой компании Euroclear. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников ЕС.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер опасается, что в случае судебных исков со стороны России именно бельгийское правительство будет вынуждено компенсировать потери Москвы, добавляет Politico. Во время саммита ЕС в октябре Де Вевер потребовал от лидеров ЕС более решительных заверений, чтобы защитить свою страну от финансовых и юридических последствий.

Пятничное заседание запланировали после того, как заместители министров финансов не смогли продвинуться в переговорах по кредиту на репарации, а Еврокомиссия предупредила, что время истекает.

"Чем дольше мы будем затягивать, тем сложнее будет решить проблему. Это может открыть вопрос о некоторых возможных мостовых решений", - заявил комиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис журналистам в столице Болгарии Софии во вторник.

Отмечается, что Украина может столкнуться с дефицитом бюджета уже весной, если средства не поступят вовремя. Без договоренности по использованию российских активов странам ЕС придется финансировать Киев за свой счет, а желание к этому небольшое после того, как пандемия разрушила национальные бюджеты.

Еврокомиссия планирует представить Бельгии альтернативные способы финансирования Украины, которые предусматривают займы в ЕС. Ожидается, что де Вевер согласится на компромисс, если убедится, что других реальных вариантов нет.

Замороженные российские активы - новости по теме

Как писал Главред ранее, ЕС до декабря отложил принятие решения по использованию замороженных российских активов для финансирования помощи Украине. Задерживает процесс Бельгия, где хранится значительная часть активов РФ. Страна хочет убедиться, что не будет нести ответственность за риски, связанные с кредитами на сумму около 140 млрд евро, которые планируют предоставить Украине.

Напомним, США выступали против плана ЕС по расширению использования замороженных российских активов для поддержки Украины "Группой семи" (G7). Причиной своей неготовности назвали риски для стабильности рынка.

Ранее сообщалось, что в Бельгии отказались передавать Украине замороженные активы РФ. По словам главы МИД Прево, такой шаг может поставить под угрозу репутацию Бельгии как международного финансового центра, а также создать опасный прецедент для всего Европейского Союза.

23:52

Интересный тест на IQ: попробуйте найти спрятанную лягушку всего за 5 секунд

23:17

Детское Евровидение-2025: под каким номером выступит УкраинаВидео

22:59

В Украине заметили уникальную амфибию: почему не стоит приближаться близкоВидео

