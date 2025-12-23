РФ может сузить фронт для нового удара: генерал об угрозе для крупных городов

Главное из заявлений Романенко:
- После перегруппировки войска РФ могут быть брошены на новый участок фронта
- Продвижение противника в сторону Славянска, Краматорска и Константиновки может ускориться
Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко прокомментировал угрозу наступления армии страны-агрессора РФ на крупные города Донецкой области – Краматорск и Славянск.
Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, важно определить, каким будет потенциал группировки, которую Россия сможет сформировать на этом направлении.
Эксперт считает, что фронт может сократиться, а российские войска на этих направлениях действуют уже сейчас.
"После перегруппировки войска РФ из Покровска и Мирнограда могут тоже быть брошены на этот участок фронта. В таких условиях продвижение противника в сторону Славянска, Краматорска и Константиновки будет значительно быстрее", - добавил Романенко.
Данные военных о ситуации на фронте: главное
В Донецкой области российские силы наращивают активность на Лиманском направлении, стремясь прорваться к важным оборонительным рубежам. Украинские военнослужащие продолжают удерживать свои позиции и прилагают максимум усилий, чтобы остановить наступление противника. Об этом рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.
Ситуация на фронте: новости по теме
Ранее в ДШВ раскрыли детали ухода ВСУ с позиций возле Покровска. Россияне пытаются проникнуть и закрепиться на юго-восточных окраинах города Мирноград.
Напомним, ранее в DeepState рассказали, что происходит в Северске. Российские силы пытаются закрепиться в городе, устанавливая флаги для пропаганды.
Как писал Главред, российские оккупационные войска снова используют временно захваченный Мариуполь для переброски подразделений морской пехоты в направлении Гуляйполя. Это позволит оккупантам быстрее реагировать на ситуацию на фронте.
О персоне: Игорь Романенко
Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.
