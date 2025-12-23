РФ может сузить фронт для нового удара: генерал об угрозе для крупных городов

Фронт может сократиться, а российские войска на новом направлении действуют уже сейчас.

Игорь Романенко спрогнозировал развитие ситуации на фронте

Главное из заявлений Романенко:

После перегруппировки войска РФ могут быть брошены на новый участок фронта

Продвижение противника в сторону Славянска, Краматорска и Константиновки может ускориться

Военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко прокомментировал угрозу наступления армии страны-агрессора РФ на крупные города Донецкой области – Краматорск и Славянск.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, важно определить, каким будет потенциал группировки, которую Россия сможет сформировать на этом направлении.

Эксперт считает, что фронт может сократиться, а российские войска на этих направлениях действуют уже сейчас.

"После перегруппировки войска РФ из Покровска и Мирнограда могут тоже быть брошены на этот участок фронта. В таких условиях продвижение противника в сторону Славянска, Краматорска и Константиновки будет значительно быстрее", - добавил Романенко.

Данные военных о ситуации на фронте: главное

В Донецкой области российские силы наращивают активность на Лиманском направлении, стремясь прорваться к важным оборонительным рубежам. Украинские военнослужащие продолжают удерживать свои позиции и прилагают максимум усилий, чтобы остановить наступление противника. Об этом рассказал младший сержант 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

