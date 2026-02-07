Задерживали помощь Украине 18 месяцев: в США нашли и накажут виновных

Боеприпасы еще на 907 млн долларов, которые до сих пор не поставлены.

https://glavred.info/world/zaderzhivali-pomoshch-ukraine-18-mesyacev-v-ssha-nashli-i-nakazhut-vinovnyh-10738727.html Ссылка скопирована

США хотят наказать подрядчиков за задержки поставок боеприпасов для Украины / Коллаж: Главред, фото: defence.gov, facebook.com/navy.mil.gov.ua

Вы узнаете:

Почему Украина недополучала помощь от США

Кто в этом виновен

США планируют ужесточить контроль над оборонными подрядчиками, которые срывают сроки поставок боеприпасов для Украины.

Армия США намерена взыскать штрафы с компаний Northrop Grumman и Global Military Products за значительные задержки в выполнении контрактов, сообщает Bloomberg.

видео дня

Как отмечается, речь идет о поставках артиллерийских боеприпасов, предназначенных для Украины. Некоторые партии были доставлены с опозданием до 18 месяцев. Командование по заключению контрактов армии США действует на основании рекомендаций генерального инспектора Пентагон, который предложил наложить штрафы на общую сумму около 1,1 миллиона долларов.

При этом точный размер санкций для каждой компании пока не раскрывается — военные продолжают оценивать масштаб финансовых взысканий.

"Армия привержена привлечению подрядчиков к ответственности путем активного мониторинга выполнения контрактов, документирования результатов и применения договорных мер в случае несоблюдения требований", — говорится в официальном заявлении.

помощь США, инфографика / Инфографика Главред

Контракты на миллиарды и проблемы с исполнением

Проверка генерального инспектора охватила семь контрактов Northrop Grumman и Global Military Products общей стоимостью 1,9 млрд долларов. Согласно аудиту, в пяти из семи случаев армия США не смогла эффективно организовать закупку боеприпасов для Украины: были зафиксированы задержки, возможные переплаты и отсутствие жестких санкций за нарушение сроков.

Кроме того, аудит показал, что армия заказала боеприпасы еще на 907 млн долларов, которые до сих пор не поставлены. По мнению инспектора, эти средства могли быть использованы более эффективно, если бы контракты были пересмотрены или отменены.

Заявление армии прозвучало вскоре после того, как министр обороны США Пит Хегсет пообещал реформировать систему закупок и жестко наказывать компании, задерживающие поставки критически важного вооружения. Глава закупочного управления армии Брент Ингрэм подтвердил, что обеспокоенность генерального инспектора признана, а корректирующие меры уже реализуются или находятся в активной фазе.

Экспертная оценка поддержки Украины

Политолог и глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко оценивает поддержку Украины западными партнерами как стабильную и масштабную. По его мнению, ключевым стратегическим союзником страны остается Европейский Союз, который обеспечивает не только финансовую, но и существенную военную помощь.

"Украина закупает американское оружие за средства ЕС. Во время встречи в Вашингтоне 18 августа обсуждался объем военных закупок на 90-100 млрд долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое служит долгосрочной гарантией безопасности для Украины. Такая масштабная поддержка партнеров значительно усложняет России одержать победу в войне", - подчеркнул Фесенко.

Эксперт добавляет, что координация действий ЕС и США в сфере вооружений создает дополнительные гарантии безопасности и демонстрирует, что Запад продолжает стратегически инвестировать в обороноспособность Украины.

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Великобритания анонсировала значительный пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны общей стоимостью около 685 миллионов евро. Об этом сообщил глава британского оборонного ведомства Джон Гили.

Кроме того, Германия подтвердила намерение передать Украине ракеты большой дальности. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen для контроля воздушного пространства, привлечь морские ресурсы для разминирования акватории Черного моря и продолжить подготовку украинских военных офицеров.

Вам может быть интересно:

Об источнике: Bloomberg Bloomberg – американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред