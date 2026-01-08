Военная помощь Британии: Украина получит 13 мощных систем ПВО

Великобритания подтвердила поставку систем ПВО Raven и Gravehawk в Украину.

Системы Raven уже находятся на вооружении Украины / коллаж: Главред, фото: facebook.com kpszsu, defence-ua.com

Великобритания подтвердила поставку Украине 13 систем противовоздушной обороны Raven и двух прототипов систем Gravehawk. Вскоре должно прибыть еще несколько единиц Gravehawk. Об этом сообщает UK Defence Journal.

В частности, Министерство обороны страны заявило, что системы Raven уже находятся на вооружении Украины.

Министр по делам ветеранов Эл Карнс рассказал, что "13 систем противовоздушной обороны RAVEN уже переданы Украине, что дает украинским подразделениям возможность быстро защищаться от российских воздушных угроз".

Отмечается, что система разработана для обеспечения защиты на ближнем расстоянии от беспилотников, самолетов и вертолетов, действующих вблизи линии фронта.

В издании пояснили, что Raven – это специализированное решение для противовоздушной обороны, разработанное специально для Украины и профинансированное Великобританией. Оно адаптирует ракету AIM-132 ASRAAM Королевских ВВС для запуска с земли. Их преимущество в высокой скорости развертывания, что позволяет украинским воинам оперативно реагировать на угрозы, хотя система имеет ограниченные возможности для перехвата крылатых ракет. Великобритания отметила эту систему как пример ускоренных инноваций, обусловленных требованиями поля боя.

Кроме того, Министерство обороны подтвердило прогресс в реализации программы Gravehawk.

"На данный момент в Украину поставлено два прототипа систем противовоздушной обороны Gravehawk", – сказал Карнс.

Согласно контракту, в целом предусмотрена передача еще 15 систем. Карнс заверил, что первая партия из этого количества будет поставлена в ближайшее время. В частности, Gravehawk предназначен для усиления защиты критической инфраструктуры от дальнобойных ударов России.

"Gravehawk" – это совместная система, финансируемая Великобританией и Данией, которая использует существующие украинские ракеты класса "воздух-воздух" Р-73 (AA-11 Archer) наземного базирования. Хотя она в основном сосредоточена на противодействии беспилотникам, она также предлагает оборонительные возможности против самолетов и вертолетов, а потенциально и крылатых ракет. Использование действующей украинской ракеты имеет целью упростить логистику и ускорить развертывание", - пояснили в Defence Journal.

Политолог и глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко оценивает поддержку Украины западными партнерами как стабильную и масштабную. По его мнению, ключевым стратегическим союзником страны остается Европейский Союз, который обеспечивает не только финансовую, но и существенную военную помощь.

"Украина закупает американское оружие за средства ЕС. Во время встречи в Вашингтоне 18 августа обсуждался объем военных закупок на 90-100 млрд долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое служит долгосрочной гарантией безопасности для Украины. Такая масштабная поддержка партнеров значительно усложняет России одержать победу в войне", - подчеркнул Фесенко.

Эксперт добавляет, что координация действий ЕС и США в сфере вооружений создает дополнительные гарантии безопасности и демонстрирует, что Запад продолжает стратегически инвестировать в обороноспособность Украины.

Напомним, как ранее сообщал Главред, Великобритания анонсировала значительный пакет поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны общей стоимостью около 685 миллионов евро. Об этом сообщил глава британского оборонного ведомства Джон Гили.

Кроме того, Германия подтвердила намерение передать Украине ракеты большой дальности. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Швеция готова предоставить Украине истребители Gripen для контроля воздушного пространства, привлечь морские ресурсы для разминирования акватории Черного моря и продолжить подготовку украинских военных офицеров.

Что такое UK Defence Journal? UK Defence Journal - оборонный журнал Великобритании, который освещает новости оборонной промышленности Соединенного Королевства. Кроме содержания новостей, сайт также предлагает комментарии и анализ военных тем, начиная от политики национальной безопасности до решений по закупкам. Ранее сайт публиковал одноименный ежемесячный журнал, который содержал новости и аналитику о британских вооруженных силах, пишет Википедия.

