Большой пакет военной помощи от Британии: какие системы получат ВСУ

Лондон совместно с международными партнерами работает над укреплением обороноспособности Украины и обеспечением мира.

Великобритания выделяет Украине почти 685 млн евро для усиления противовоздушной обороны / Коллаж: Главред, фото: US Army, x.com/JohnHealey_MP

Британия выделяет Украине 685 млн евро на ПВО

Пакет включает системы ПВО, ракеты и автоматизированные турели

Объявление состоялось во время встречи в формате "Рамштайн"

Великобритания объявила о масштабном пакете военной помощи Украине в сфере противовоздушной обороны на сумму почти 685 млн евро. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Гили, информирует Sky News.

"Киев получит системы ПВО, ракеты и автоматизированные турели для сбивания беспилотников. Украинцы продолжают бороться с огромным мужеством - как военные, так и гражданские", - отметил Гили. видео дня

Министр обороны также отметил, что инвестиции Великобритании в 600 млн фунтов стерлингов (около 685 млн евро) являются критической помощью для защиты украинских городов, сел и энергетической инфраструктуры от нападений России.

Гили подчеркнул, что Лондон вместе с международными партнерами работает над предоставлением Украине жизненно важной оборонной поддержки, чтобы укрепить ее позиции и обеспечить мир в будущем.

Экспертная оценка поддержки Украины

Политолог и глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко оценивает поддержку Украины западными партнерами как стабильную и масштабную. По его мнению, ключевым стратегическим союзником страны остается Европейский Союз, который обеспечивает не только финансовую, но и существенную военную помощь.

"Украина закупает американское оружие за средства ЕС. Во время встречи в Вашингтоне 18 августа обсуждался объем военных закупок на 90-100 млрд долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое служит долгосрочной гарантией безопасности для Украины. Такая масштабная поддержка партнеров значительно усложняет России одержать победу в войне", - подчеркнул Фесенко.

Эксперт добавляет, что координация действий ЕС и США в сфере вооружений создает дополнительные гарантии безопасности и демонстрирует, что Запад продолжает стратегически инвестировать в обороноспособность Украины.

Как сообщал Главред, в ближайшие дни Франция предоставит Украине новую военную помощь. Речь идет об истребителях Mirage и ракетах Aster. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время онлайн-обращения к лидерам Коалиции желающих.

Кроме того, Украина подписала соглашение со Швецией о приобретении от 100 до 150 многоцелевых истребителей Gripen. Президент Зеленский и премьер Швеции Кристерссон договорились о намерениях поставки самолетов, которые позволят укрепить воздушные силы Украины.

Напомним, что Испания планирует принять новый пакет помощи Украине общей стоимостью 615 млн евро. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

