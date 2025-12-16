Большой пакет военной помощи от Британии: какие системы получат ВСУ

Кратко:
- Британия выделяет Украине 685 млн евро на ПВО
- Пакет включает системы ПВО, ракеты и автоматизированные турели
- Объявление состоялось во время встречи в формате "Рамштайн"
Великобритания объявила о масштабном пакете военной помощи Украине в сфере противовоздушной обороны на сумму почти 685 млн евро. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Джон Гили, информирует Sky News.
"Киев получит системы ПВО, ракеты и автоматизированные турели для сбивания беспилотников. Украинцы продолжают бороться с огромным мужеством - как военные, так и гражданские", - отметил Гили.видео дня
Министр обороны также отметил, что инвестиции Великобритании в 600 млн фунтов стерлингов (около 685 млн евро) являются критической помощью для защиты украинских городов, сел и энергетической инфраструктуры от нападений России.
Гили подчеркнул, что Лондон вместе с международными партнерами работает над предоставлением Украине жизненно важной оборонной поддержки, чтобы укрепить ее позиции и обеспечить мир в будущем.
Экспертная оценка поддержки Украины
Политолог и глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко оценивает поддержку Украины западными партнерами как стабильную и масштабную. По его мнению, ключевым стратегическим союзником страны остается Европейский Союз, который обеспечивает не только финансовую, но и существенную военную помощь.
"Украина закупает американское оружие за средства ЕС. Во время встречи в Вашингтоне 18 августа обсуждался объем военных закупок на 90-100 млрд долларов. Речь идет об оружии сдерживания, которое служит долгосрочной гарантией безопасности для Украины. Такая масштабная поддержка партнеров значительно усложняет России одержать победу в войне", - подчеркнул Фесенко.
Эксперт добавляет, что координация действий ЕС и США в сфере вооружений создает дополнительные гарантии безопасности и демонстрирует, что Запад продолжает стратегически инвестировать в обороноспособность Украины.
Как сообщал Главред, в ближайшие дни Франция предоставит Украине новую военную помощь. Речь идет об истребителях Mirage и ракетах Aster. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время онлайн-обращения к лидерам Коалиции желающих.
Кроме того, Украина подписала соглашение со Швецией о приобретении от 100 до 150 многоцелевых истребителей Gripen. Президент Зеленский и премьер Швеции Кристерссон договорились о намерениях поставки самолетов, которые позволят укрепить воздушные силы Украины.
Напомним, что Испания планирует принять новый пакет помощи Украине общей стоимостью 615 млн евро. Об этом во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.
Об источнике: Sky News
Sky News - британский 24-часовой новостной телевизионный канал. Входит в группу каналов компании Sky, которая в свою очередь является частью корпорации Comcast. Аудитория Sky News преимущественно находится в Великобритании, а также в других частях мира, где возможен прием канала (в частности в гостиничных международных сетях). Аудитория оценивается в 150 миллионов человек по всему миру, пишет Википедия.
