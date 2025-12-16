Укр
У Путина ответили на идею рождественского перемирия и отличились порцией цинизма

Руслана Заклинская
16 декабря 2025, 13:09
204
Пресс-секретарь Путина заявил, что РФ хочет мира, а не перемирия.
У Путина ответили на идею рождественского перемирия и отличились порцией цинизма
В Кремле открестились от рождественского перемирия / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео, 24 ОМБр имени короля Даниила

Что сказал Песков:

  • РФ якобы хочет мира, а не перемирия
  • Передышка якобы даст Украине подготовиться к продолжению войны
  • Россия стремится достичь своих целей и остановить войну

Россия отвергла предложение о рождественском перемирии с Украиной, которое накануне озвучил канцлер Германии Фридрих Мерц. Москва якобы не заинтересована во временных паузах. Об этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил российским СМИ.

По его словам, дальнейший ход событий сейчас зависит от того, смогут ли Украина и Россия выйти на полноценное соглашение, о котором ранее заявлял президент США Дональд Трамп. Представитель Путина подчеркнул, что позиция Москвы в этом вопросе якобы остается "хорошо известной, последовательной, прозрачной и понятной как для американцев, так и для украинской стороны".

видео дня

Песков открыто заявил, что Россия не видит смысла в перемирии, поскольку считает это возможностью для Украины подготовиться к дальнейшей обороне.

"Мы хотим мира, мы не хотим перемирия, чтобы дать передышку Украине и подготовиться к продолжению войны", - цинично заявил пресс-секретарь Путина.

Несмотря на то, что именно РФ является агрессором, который развязал полномасштабную войну, Песков добавил, что Кремль якобы стремится "остановить войну", но исключительно путем "достижения своих целей". Фактически это означает продолжение боевых действий до выполнения ультиматумов РФ, которые включают территориальные уступки со стороны Украины.

Согласится ли Путин когда-нибудь на паузу в войне - прогноз генерала США

Бывший командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес убежден, что российский лидер Владимир Путин не будет рассматривать перемирие, пока считает, что Запад может сдаться или не поддерживает Украину решительно. По его словам, шанс на паузу в войне появится только тогда, когда Кремль осознает, что не способен победить, а США, Европа и союзники предоставят Украине полную поддержку.

Ходжес также отметил важность ударов по российской энергетике, поскольку ослабление нефтегазового сектора РФ усложнит финансирование войны.

"Только когда Путин поймет, что проигрывает, он начнет думать о перемирии", - добавил генерал.

Перемирие на Рождество - новости по теме

Напомним, 15 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что дальнейшее развитие событий зависит от России. Европейцы, США и Украина подготовили предложения для Кремля, а теперь "мяч на российском поле". Мерц выразил надежду, что хотя бы на Рождество боевые действия временно прекратятся, что может стать началом конструктивных переговоров и длительного мира в Украине.

Также Мерц отметил, что война в основном вредит гражданским. Тем временем, по данным Sky News, на встрече США и Украины удалось урегулировать около 90% спорных вопросов, сосредоточившись на гарантиях безопасности.

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский заявил, что Украина согласится на энергетическое перемирие, если Россия будет готова. В Кремле ответили, что работают не над перемирием, а над "долгосрочным миром".

Читайте также:

О персоне: Дмитрий Песков

Дмитрий Сергеевич Песков - заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.

После вторжения России на Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине Дмитрий Песков война России и Украины
Десятки россиян окружены: разведчики партизан в армии РФ раскрыли детали

02:00

Вынимать ли аккумулятор, если авто долго стоит: эксперт объяснил нюансы

01:30

Конец эпохи сердцееда: 64-летний Клуни отказался от проявлений чувств

