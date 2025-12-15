Часть Украины будет в полном блэкауте, угроза обесточивания высокая - WP

Без света могут оказаться восточные регионы и Киев.

Киев и восток может оказаться в темноте / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Часть Украины может оказаться в полной темноте из-за российских обстрелов. Враг пытается поставить энергетическую сеть Украины на грань коллапса. Об этом заявляет The Washington Post.

С наступлением зимы Россия активно начала бить ракетами и дронами по объектам украинской энергетики, чтобы оставить украинцев не только без света, но и без тепла.

Эти атаки угрожают полным выводом из строя системы передачи электроэнергии из западных областей на восток. Это фактически разделит страну на две части, утверждает издание.

"Мы если не на грани полного отключения электроэнергии на востоке страны, то очень близко к этому", - сказал высокопоставленный европейский дипломат.

Сейчас неизвестно, сколько таких атак могут полностью обесточить часть Украины. Если это удастся сделать, что в полном блэкауте окажется не только восток, но и Киев. Тогда нужно будет время, чтобы отремонтировать энергообъекты. Российские атаки также ослабляют возможности противовоздушной обороны.

Сейчас Киев уже сидит по 16 часов без света ежедневно. Бизнес вынужденно работает от генераторов.

Издание уверяет, что РФ может прекратить атаки на энергетику после прекращения огня и в случае, если Киев якобы прекратит удары по нефтяным объектам РФ.

"Уже несколько недель я публично призываю предложить россиянам переговорное энергетическое перемирие ... Такой шаг, если срочно и настойчиво предпринять все необходимые дипломатические усилия, сделает зимние перспективы чуть менее пессимистичными. Он также может стать важным первым шагом к настоящему миру", - сказала украинский депутат Виктория Гриб.

В комментарии изданию человек, знакомый с энергетическим кризисом, заявил, что сейчас Киев "в шаге от полного обесточивания".

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Экспертная оценка последствий для разных регионов

Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" и эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности, отметил, что последствия коллапса энергосистемы для разных регионов Украины будут разными.

"Сказать, что отключения будут длиться везде по 12 часов, было бы неправильно. Центральная часть страны в целом более уязвима к отключениям", - пояснил эксперт.

По его словам, Киев и столичный регион традиционно являются энергодефицитными. "Когда выходит из строя подстанция, через которую электроэнергия поступает с наших АЭС, возникает ситуация, похожая на те, что мы уже наблюдали в 2022 и 2024 годах", - добавил Гончар.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, в понедельник, 15 декабря, в Украине будут ограничивать потребление электроэнергии. Об этом сообщило Укрэнерго. Однако свет будут выключать не во всех регионах Украины. По данным компании, причиной введения ограничений являются последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Напомним, что в ночь на 12 декабря российские дроны атаковали Одессу и область. Поврежден объект энергетической инфраструктуры, жилой дом и гражданские сооружения. Часть населенных пунктов осталась без света.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

Об источнике: The Washington Post The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред