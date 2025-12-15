В Украине полностью отменят графики отключений: эксперт спрогнозировал когда

Отмена графиков отключений в некоторых городах Украины зависит не только от новых обстрелов РФ.

Прогноз отмены графиков отключения света в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Игнатьев:

До конца зимы в некоторых крупных городах Украины не могут отменить отключения света

Ситуация в энергосистеме может улучшиться весной

Летом в Украине также, вероятно, будут действовать графики отключений

Страна-агрессор Россия усилила обстрелы энергетической инфраструктуры. Если атаки будут продолжаться в таком же темпе, жителям некоторых крупных городов придется жить с постоянными отключениями электроэнергии вплоть до весны.

Об этом в интервью Главреду рассказал ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев. По его словам, самой сложной является ситуация в энергосистеме Киева, Одессы Днепра и прифронтовых городов.

Когда для населения Украины могут полностью отменить графики отключений

В условиях, когда враг атакует объекты энергосистемы в то время, как другие не успевают восстановить, говорить о полной отмене графиков отключений не приходится. Однако в конце марта - начале апреля ситуация может улучшиться.

"Солнечная генерация начнет работать значительно активнее. Весной при условии отсутствия новых массированных обстрелов возможен период даже без графиков отключений", - подчеркнул эксперт.

Но уже летом, по словам Игнатьева, графики отключений вернутся, в утренние и вечерние часы. Это будет связано с тем, что солнечные станции именно в эти периоды работают неэффективно, тогда как атомная генерация традиционно выходит в плановые ремонты.

"Одновременно по два энергоблока останавливаются для загрузки топлива. Сейчас атомщики максимально сокращают продолжительность ремонтов - с двух месяцев до одного - работая в усиленном режиме. Но даже несмотря на это, летом графики в пиковые часы будут оставаться неизбежными", - добавил он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Почему не во всех регионах Украины вводят долговременные отключения

Главред писал, что по словам народного депутата и первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексея Кучеренко, энергосистема в Украине хоть и единая, но пропускная способность разная.

Например, в Ровно есть атомная станция, а под Киевом соответствующую подстанцию перебили. Именно поэтому энергетики не могут взять там дополнительную мощность и как следствие в столице отключений больше, чем в некоторых областях Украины.

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по всей Украине могут ввести аварийные и почасовые отключения электроэнергии в случае, если морозы будут длиться долго.

Ранее сообщалось, что ситуация с электроснабжением в столице этой зимой будет одной из самых сложных за время полномасштабной войны. Из-за уничтоженной россиянами подстанции под Киевом город потерял возможность получать дополнительную мощность и теперь критически зависит от Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Накануне стало известно, что прифронтовые области Украины столкнутся с самыми серьезными перебоями со светом, тогда как на остальной территории страны возможны три-четыре очереди отключений.

О персоне: Станислав Игнатьев Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития". Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

