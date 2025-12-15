Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Энергетика

В Украине полностью отменят графики отключений: эксперт спрогнозировал когда

Анна Косик
15 декабря 2025, 14:59обновлено 15 декабря, 15:38
1364
Отмена графиков отключений в некоторых городах Украины зависит не только от новых обстрелов РФ.
отключения света
Прогноз отмены графиков отключения света в Украине / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Что сказал Игнатьев:

  • До конца зимы в некоторых крупных городах Украины не могут отменить отключения света
  • Ситуация в энергосистеме может улучшиться весной
  • Летом в Украине также, вероятно, будут действовать графики отключений

Страна-агрессор Россия усилила обстрелы энергетической инфраструктуры. Если атаки будут продолжаться в таком же темпе, жителям некоторых крупных городов придется жить с постоянными отключениями электроэнергии вплоть до весны.

Об этом в интервью Главреду рассказал ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего" Станислав Игнатьев. По его словам, самой сложной является ситуация в энергосистеме Киева, Одессы Днепра и прифронтовых городов.

видео дня

Когда для населения Украины могут полностью отменить графики отключений

В условиях, когда враг атакует объекты энергосистемы в то время, как другие не успевают восстановить, говорить о полной отмене графиков отключений не приходится. Однако в конце марта - начале апреля ситуация может улучшиться.

"Солнечная генерация начнет работать значительно активнее. Весной при условии отсутствия новых массированных обстрелов возможен период даже без графиков отключений", - подчеркнул эксперт.

Но уже летом, по словам Игнатьева, графики отключений вернутся, в утренние и вечерние часы. Это будет связано с тем, что солнечные станции именно в эти периоды работают неэффективно, тогда как атомная генерация традиционно выходит в плановые ремонты.

"Одновременно по два энергоблока останавливаются для загрузки топлива. Сейчас атомщики максимально сокращают продолжительность ремонтов - с двух месяцев до одного - работая в усиленном режиме. Но даже несмотря на это, летом графики в пиковые часы будут оставаться неизбежными", - добавил он.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Почему не во всех регионах Украины вводят долговременные отключения

Главред писал, что по словам народного депутата и первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Алексея Кучеренко, энергосистема в Украине хоть и единая, но пропускная способность разная.

Например, в Ровно есть атомная станция, а под Киевом соответствующую подстанцию перебили. Именно поэтому энергетики не могут взять там дополнительную мощность и как следствие в столице отключений больше, чем в некоторых областях Украины.

Отключения света в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по всей Украине могут ввести аварийные и почасовые отключения электроэнергии в случае, если морозы будут длиться долго.

Ранее сообщалось, что ситуация с электроснабжением в столице этой зимой будет одной из самых сложных за время полномасштабной войны. Из-за уничтоженной россиянами подстанции под Киевом город потерял возможность получать дополнительную мощность и теперь критически зависит от Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Накануне стало известно, что прифронтовые области Украины столкнутся с самыми серьезными перебоями со светом, тогда как на остальной территории страны возможны три-четыре очереди отключений.

Больше новостей:

О персоне: Станислав Игнатьев

Ассоциированный эксперт аналитического центра "Украинского института будущего", доктор технических наук, кандидат географических наук, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка", Председатель Совета Ассоциации возобновляемой энергетики, основатель Харьковского энергетического кластера, Председатель Наблюдательного совета общественного союза "Институт устойчивого развития".

Специализируется на вопросах функционирования энергосистемы Украины, электроснабжения, работы генерации и энергетической безопасности. Регулярно комментирует ситуацию в энергетическом секторе, в частности влияние обстрелов, дефицит мощностей, графики отключений и работу критической инфраструктуры.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины отключения света электроэнергия Масштабная ракетная атака на энергетику Станислав Игнатьев
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

16:29Война
В Кремле назвали основное требование к Украине в рамках мирного плана - о чем речь

В Кремле назвали основное требование к Украине в рамках мирного плана - о чем речь

15:38Война
"Постепенное выдавливание": в ВСУ сказали, сколько оккупантов заблокированы в Купянске

"Постепенное выдавливание": в ВСУ сказали, сколько оккупантов заблокированы в Купянске

14:01Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

Последние новости

16:34

Водителей призывают проверить багажник авто в декабре - неожиданная причина

16:29

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

16:12

"Я его выбрала": Джамала раскрыла, как ее обидел MELOVIN

16:03

Гудит под окнами круглосуточно: что могут сделать украинцы, если мешает генератор

15:49

"Для меня было открытием": Коляденко раскрыл причину своей брони от мобилизации

Наступление на Днепр, Запорожье и Чернигов: генерал Романенко – о том, что планирует ПутинНаступление на Днепр, Запорожье и Чернигов: генерал Романенко – о том, что планирует Путин
15:44

Курс стремительно летит вверх: известно, что будет с евро в 2026 году

15:43

Ситуация может измениться:в Раде рассказали о событиях возле Покровска

15:38

В Кремле назвали основное требование к Украине в рамках мирного плана - о чем речь

15:22

Кучеренко с юмором прокомментировала свой развод с Комаровым: "Тут еще вопрос"

Реклама
15:02

Живут до 100 лет: ученые раскрыли главный секрет долгожителей

14:59

В Украине полностью отменят графики отключений: эксперт спрогнозировал когда

14:59

Отключения света могут наделать вреда: какие приборы стоит выключать из розетки

14:40

Степана Гигу провожают в последний путь — как проходит похорон артистаВидео

14:35

Украинцы их до сих пор ищут: когда и почему исчезли конфеты "Южная ночь"

14:15

Вместо традиционного "Оливье": салат-триумф на праздничный столВидео

14:09

"Младше моей дочери": Горовая заговорила о своих отношениях

14:01

"Постепенное выдавливание": в ВСУ сказали, сколько оккупантов заблокированы в Купянске

13:58

Советское строительство с сюрпризами: что не так с квартирами-брежневками

13:50

Новогодняя закуска "Елочки": рецепт простейшего блюда на шпажках за 5 минут

13:44

Можно ли убирать в этот день: приметы в праздник 16 декабря

Реклама
13:44

Воздушную тревогу будут объявлять по-новому: что изменится для украинцев

13:17

Вместо серой зоны - окружение: где сейчас самая критическая ситуация на фронте

12:55

В Италии заплатят $30 тысяч за переезд в исторический город: названо условие

12:52

Андрей Матюха расширяет возможности детей через "Клуб Супергероев" актуально

12:49

Степан Гига не успел выпустить свою последнюю песню - что о ней известноВидео

12:46

Дождь и снег наконец отступят: когда в Украину придет солнечная и теплая погода

12:40

Секрет, который скрывают кончики пальцев: о чем говорит форма ногтей

12:34

Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

12:00

Свет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - Игнатьев

11:56

"Прийти и спеть": что известно о туре беглеца Винника по Украине

11:54

Как стать богатым без денег папы: миллионер рассказал, чему учит своих детей

11:52

В зоне риска два областных центра: раскрыты главные цели для наступления РФВидео

11:45

Свежая зелень круглый год: как выращивать чеснок на подоконникеВидео

11:41

Огурцы дешевеют, а мандарины дорожают: сколько сейчас стоят овощи и фрукты

11:17

"Сколько денег украли": Фицо выступил с серьезными обвинениями против Украины

11:13

Наталка Денисенко публично призналась в любви: "Не разрешу себя обижать"

11:01

Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

10:57

Как сделать открытку своими руками на Новый год: детальный видеоурокВидео

10:52

Мир в Украине до Рождества: в Bild заявили о решающем этапе переговоров

10:49

РФ угрожает оспорить европейские и украинские правки мирного плана – ISW

Реклама
10:40

Может даже загорется: найден дефект, который выводит из строя солнечные панели

10:20

"Его убьют": известный продюсер рассказал о тяжелой зависимости Винника

10:16

Украине грозит новый массированный обстрел РФ - названо направление удара

10:12

Звезда "Волка с Уолл-стрит" с женой были найдены жестоко убитыми - детали

09:59

РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: задерживается ряд поездовФото

09:43

"Киев должен думать не о сделке": в РФ признались, чего ожидают от переговоров

09:34

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 декабря (обновляется)

09:27

"Есть что сказать": бывший Елены Тополи удивил заявлением о ее разводе

09:22

"Люди в отчаянии плачут": как Владимир Великий на самом деле крестил КиевВидео

09:19

В Украине готовят закон о выборах во время войны: как по-новому будут голосовать украинцы

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять