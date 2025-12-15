Вместо серой зоны - окружение: где сейчас самая критическая ситуация на фронте

На данный момент решается вопрос о выводе украинских частей и подразделений.

https://glavred.info/war/vmesto-seroy-zony-okruzhenie-gde-seychas-samaya-kriticheskaya-situaciya-na-fronte-10724249.html Ссылка скопирована

Покровск и Мирноград — в критической фазе боев / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap.live, Главред, ГПСУ

Вы узнаете:

Что сейчас происходит в Покровске и Мирнограде

Где самая сложная ситуация

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда остается крайне сложной и фактически критической. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

По его словам, корректнее рассматривать обстановку не отдельно в Покровске, а во всей Покровско-Мирноградской агломерации, поскольку оба города тесно связаны между собой с точки зрения боевых действий и логистического обеспечения.

видео дня

"Задачи Сил обороны Украины, которые сейчас находятся на севере агломерации, сводятся к обеспечению логистики тех наших частей и подразделений, которые действуют в Покровске и Мирнограде", - отметил он.

В то же время из-за усиленного давления противника с юга Мирнограда украинские подразделения были вынуждены отойти на более северные рубежи — ближе к центру города.

"Там, где до недавнего была серая зона, сейчас фактически окружение. Так что наиболее сложная ситуация в Мирнограде", — подчеркнул эксперт.

В связи с этим логистическое обеспечение украинских подразделений осуществляется в основном с помощью тяжелых дронов и других ограниченных возможностей, которые пока остаются у Сил обороны.

По словам Романенко, на данный момент решается вопрос о выводе украинских частей и подразделений из Мирнограда и Покровска с минимальными потерями.

Пкоровск и Мирноград на карте / deepstatemap.live

Смотрите видео - Генерал Романенко рассказал, какими будут новые цели РФ после Покровска и что будет с войной в 2026 году:

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Как писал Главред, 8 декабря офицер отдела коммуникации 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ Сергей Лефтер заявил, что российская оккупационная армия привлекла оперативный резерв, чтобы захватить Покровско-Мирноградскую агломерацию.

10 декабря военные российской оккупационной армии пытались колонной прорваться в направлении села Гришино на юге Покровска. Когда враг остановился в месте перерезанного логистического пути - украинские дроноводы и артиллерия начали методично его ликвидировать.

13 декабря главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский заявил, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации продолжаются активные действия украинских защитников.

"В самом Покровске за крайние несколько недель мы смогли вернуть под контроль около 16 кв. км в северной части города. Логистика в Мирноград сложная, но продолжается", - заявил главком.

Покровск - что о нем известно / Инфографика: Главред

Что делает Покровск целью №1 для Кремля: мнение эксперта

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что Покровск и Донбасс в целом имеют значение для РФ не только с военной и политической точек зрения, а прежде всего с экономической.

"Россиянам нужны тамошние месторождения коксующегося угля и крупнейшие в Европе залежи редкоземельных металлов. В частности, литий – в районе н.п. Шевченко, коксующийся уголь – вблизи населенного пункта Котлино. К сожалению, эти территории мы уже потеряли", - сказал Снегирев интервью Главреду.

С военной точки зрения, Покровск привлекателен для России перспективой выхода на административные границы Днепропетровской области.

"Если российские войска вырвутся на оперативное пространство, нам будет сложно удержать их, как свидетельствуют события в Запорожской области. Поэтому и мы, и россияне понимаем значение Покровска и Славянско-Краматорской агломерации", - сказал Снегирев.

Другие новости:

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред