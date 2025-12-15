Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Огурцы дешевеют, а мандарины дорожают: сколько сейчас стоят овощи и фрукты

Виталий Кирсанов
15 декабря 2025, 11:41
22
Стоимость остальных овощей борщевого набора - свеклы, моркови, лука - за неделю не изменилась.
Сколько сейчас стоят овощи и фрукты
Сколько сейчас стоят овощи и фрукты / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

  • Белокочанная капуста подешевела с 8-10 до 6-10 грн/кг.
  • Верхний потолок цен на апельсины опустился со 135 до 125 грн/кг.

Оптовые цены на овощи в Украине за последнюю неделю менялись разнонаправленно. Так, огурцы достигли пика своей стоимости и начали дешеветь. За неделю цена на них изменилась с 90-160 до 90-120 грн/кг. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Белокочанная капуста подешевела с 8-10 до 6-10 грн/кг. Еще более существенно снизилась стоимость пекинской капусты - с 22-25 до 16-20 грн/кг. А вот брокколи, наоборот, значительно прибавила в цене - с 50-60 до 70-90 грн/кг.

видео дня

Помидоры в Украине начали продавать дороже. Сейчас их цена составляет 70-100 гривень за килограмм, тогда как неделей ранее нижний потолок цен на эти овощи был ниже - 50-100 грн/кг.

Стоимость остальных овощей борщевого набора - свеклы, моркови, лука - за неделю не изменилась. Цена на картофель составляет 9-12 гривень за килограмм, как и раньше.

Во фруктовом сегменте ценовые колебания были еще менее существенными. Подорожали мандарины - с 55-85 до 65-95 грн/кг и лимоны - с 85-95 до 90-100 грн/кг. Верхний потолок цен на апельсины опустился со 135 до 125 грн/кг. Сузился диапазон цен на бананы - с 52-70 до 58-65 грн/кг.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Что может подешеветь перед праздниками

Председатель наблюдательного совета АО "Молочный альянс" Сергей Вовченко сказал, что цены на сливочное масло в Украине не вырастут даже несмотря на длительные ежедневные ограничения света.

По его словам, перед рождественскими праздниками стоимость масла может снизиться из-за акционных скидок.

"Практически все имеют генерацию, чтобы принимать молоко и охлаждать его. Крупные предприятия имеют даже когенерацию. Таким образом, повышать цену некуда", - подчеркнул он.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, за год белокочанная капуста на украинском рынке подешевела почти на 80%. Если в декабре 2024 года украинским фермерам удавалось активно повышать цены, то в этом сезоне ситуация изменилась.

Накануне новогодних праздников в Украине наблюдается заметное повышение спроса на тепличные помидоры. Цены на импортные томаты выросли.

Также в Украине зафиксировано нетипичное для начала декабря снижение отпускных цен на тепличные огурцы. Продавцы были вынуждены пойти на этот шаг, поскольку спрос резко упал.

Читайте также:

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

    Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

    Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

    капуста фрукты цены на продукты куриные яйца новости Украины овощи апельсины
    Новости партнеров

    Главное за день

    Ещё
    Свет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - Игнатьев

    Свет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - Игнатьев

    12:00Интервью
    "Сколько денег украли": Фицо выступил с серьезными обвинениями против Украины

    "Сколько денег украли": Фицо выступил с серьезными обвинениями против Украины

    11:17Политика
    Мир в Украине до Рождества: в Bild заявили о решающем этапе переговоров

    Мир в Украине до Рождества: в Bild заявили о решающем этапе переговоров

    10:52Война
    Реклама

    Популярное

    Ещё
    В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

    В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

    Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

    Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

    Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

    Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

    Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

    Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

    Трем знакам зодиака станет легче: у кого начинается белая полоса в жизни

    Трем знакам зодиака станет легче: у кого начинается белая полоса в жизни

    Последние новости

    12:43

    Степан Гига не успел выпустить свою последнюю песню - что о ней известно

    12:40

    Секрет, который скрывают кончики пальцев: о чем говорит форма ногтей

    12:34

    Украинцев до конца зимы могут оштрафовать на 85 тысяч: за что будут наказывать

    12:00

    Свет будут выключать до весны, худшая ситуация - в Киеве, Одессе и Чернигове - Игнатьев

    11:56

    "Прийти и спеть": что известно о туре беглеца Винника по Украине

    Наступление на Днепр, Запорожье и Чернигов: генерал Романенко – о том, что планирует ПутинНаступление на Днепр, Запорожье и Чернигов: генерал Романенко – о том, что планирует Путин
    11:54

    Как стать богатым без денег папы: миллионер рассказал, чему учит своих детей

    11:52

    В зоне риска два областных центра: раскрыты главные цели для наступления РФВидео

    11:45

    Свежая зелень круглый год: как выращивать чеснок на подоконникеВидео

    11:41

    Огурцы дешевеют, а мандарины дорожают: сколько сейчас стоят овощи и фрукты

    Реклама
    11:17

    "Сколько денег украли": Фицо выступил с серьезными обвинениями против Украины

    11:13

    Наталка Денисенко публично призналась в любви: "Не разрешу себя обижать"

    11:01

    Китайский гороскоп на завтра 16 декабря: Лошадям - конфликты, Собакам - риск

    10:57

    Как сделать открытку своими руками на Новый год: детальный видеоурокВидео

    10:52

    Мир в Украине до Рождества: в Bild заявили о решающем этапе переговоров

    10:49

    РФ угрожает оспорить европейские и украинские правки мирного плана – ISW

    10:40

    Может даже загорется: найден дефект, который выводит из строя солнечные панели

    10:20

    "Его убьют": известный продюсер рассказал о тяжелой зависимости Винника

    10:16

    Украине грозит новый массированный обстрел РФ - названо направление удара

    10:12

    Звезда "Волка с Уолл-стрит" с женой были найдены жестоко убитыми - детали

    09:59

    РФ атаковала Днепропетровскую область дронами: задерживается ряд поездовФото

    Реклама
    09:43

    "Киев должен думать не о сделке": в РФ признались, чего ожидают от переговоров

    09:34

    Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 декабря (обновляется)

    09:27

    "Есть что сказать": бывший Елены Тополи удивил заявлением о ее разводе

    09:22

    "Люди в отчаянии плачут": как Владимир Великий на самом деле крестил КиевВидео

    09:19

    В Украине готовят закон о выборах во время войны: как по-новому будут голосовать украинцы

    09:12

    Пять знаков зодиака, которые в это Рождество неожиданно получат деньги

    08:58

    "Хороший знак": в Германии оценили готовность РФ к миру и ход переговоров

    08:33

    Карта Deep State онлайн за 15 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

    08:19

    Армейская система обесценивает самый ценный ресурс войны - людеймнение

    08:18

    Киев готов на большую уступку: в Reuters узнали, что Зеленский предложил в Берлине

    08:17

    В российском Генштабе хаос, командиры отдают безрассудные приказы: в чем причина

    07:01

    Ночь взрывов в России: в Москве закрывали аэропорты, в Белгороде повреждена ТЭЦ

    06:29

    Трамп решил попытаться оторвать Беларусь от Россиимнение

    05:21

    Какой маникюр нельзя делать на Новый год 2026: это может разгневать Огненную Лошадь

    04:40

    Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

    04:00

    Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке жирафа в очках за 23 секунды

    03:32

    Уступка для России со стороны Белого дома: какой стратегический документ приняли в США

    03:05

    Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

    01:56

    "Самый большой шанс за четыре года": Стубб раскрыл перспективы завершения войны

    01:30

    Том Круз "вышел на охоту" за новой любовью: кто из звезд в его донжуанском списке

    Реклама
    00:51

    "Помощник" может стать врагом: какую функцию в авто стоит отключить зимой

    00:31

    Осталась неосуществимой: раскрыта большая мечта Степана Гиги

    14 декабря, воскресенье
    23:52

    Костюк может получить продление контракта с "Динамо": эксперт назвал условие

    23:50

    Женя Кот поделился планами на усыновление: "Хотим подойти правильно"

    23:41

    "Достигнут значительный прогресс": Уиткофф прокомментировал мирные переговоры в Берлине

    22:07

    Не "дикое поле": что такое Ханская Украина и кто жил на юге Украины до империи

    21:54

    Мирные переговоры в Берлине завершились: когда состоится следующий раундФотоВидео

    21:35

    До семи часов за раз: ДТЭК вводит строгие графики отключений для Киева и области 15 декабряФото

    21:17

    Как украинцы освещали дома до электричества: от лучины до керосиновой лампы

    21:12

    Зеленский поговорил с Макроном перед встречей с представителями США: что известно

    Новости Украины
    Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
    Поздравления
    С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
    Культура
    Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
    Синоптик
    Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
    Новости шоу бизнеса
    Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
    Лайфхаки и хитрости
    Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
    Мода и красота
    Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
    Экономика
    Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
    Рецепты
    ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
    Интересное
    ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
    Новый год 2026
    Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

    ©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

    O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
    Мы используем cookies
    Принять