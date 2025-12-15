Огурцы дешевеют, а мандарины дорожают: сколько сейчас стоят овощи и фрукты

Кратко:
- Белокочанная капуста подешевела с 8-10 до 6-10 грн/кг.
- Верхний потолок цен на апельсины опустился со 135 до 125 грн/кг.
Оптовые цены на овощи в Украине за последнюю неделю менялись разнонаправленно. Так, огурцы достигли пика своей стоимости и начали дешеветь. За неделю цена на них изменилась с 90-160 до 90-120 грн/кг. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.
Белокочанная капуста подешевела с 8-10 до 6-10 грн/кг. Еще более существенно снизилась стоимость пекинской капусты - с 22-25 до 16-20 грн/кг. А вот брокколи, наоборот, значительно прибавила в цене - с 50-60 до 70-90 грн/кг.
Помидоры в Украине начали продавать дороже. Сейчас их цена составляет 70-100 гривень за килограмм, тогда как неделей ранее нижний потолок цен на эти овощи был ниже - 50-100 грн/кг.
Стоимость остальных овощей борщевого набора - свеклы, моркови, лука - за неделю не изменилась. Цена на картофель составляет 9-12 гривень за килограмм, как и раньше.
Во фруктовом сегменте ценовые колебания были еще менее существенными. Подорожали мандарины - с 55-85 до 65-95 грн/кг и лимоны - с 85-95 до 90-100 грн/кг. Верхний потолок цен на апельсины опустился со 135 до 125 грн/кг. Сузился диапазон цен на бананы - с 52-70 до 58-65 грн/кг.
Что может подешеветь перед праздниками
Председатель наблюдательного совета АО "Молочный альянс" Сергей Вовченко сказал, что цены на сливочное масло в Украине не вырастут даже несмотря на длительные ежедневные ограничения света.
По его словам, перед рождественскими праздниками стоимость масла может снизиться из-за акционных скидок.
"Практически все имеют генерацию, чтобы принимать молоко и охлаждать его. Крупные предприятия имеют даже когенерацию. Таким образом, повышать цену некуда", - подчеркнул он.
Цены на продукты - последние новости
Как сообщал Главред, за год белокочанная капуста на украинском рынке подешевела почти на 80%. Если в декабре 2024 года украинским фермерам удавалось активно повышать цены, то в этом сезоне ситуация изменилась.
Накануне новогодних праздников в Украине наблюдается заметное повышение спроса на тепличные помидоры. Цены на импортные томаты выросли.
Также в Украине зафиксировано нетипичное для начала декабря снижение отпускных цен на тепличные огурцы. Продавцы были вынуждены пойти на этот шаг, поскольку спрос резко упал.
