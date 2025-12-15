Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке жирафа в очках за 23 секунды

Виталий Кирсанов
15 декабря 2025, 04:00
82
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Итак, вы готовы к следующему заданию? Внимательно посмотрите на два изображения жирафа в очках. На первый взгляд они могут показаться одинаковыми, но на них скрываются 3 небольших отличия. Думаете, сможете найти их все за 23 секунды? Попробуйте и проверьте свою остроту зрения!

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечёт время! Различия могут быть, где угодно, например, в цвете, форме или даже в расположении самых маленьких предметов. Будьте внимательны, сосредоточены и не упустите ничего из виду.

Ограничение по времени ещё больше повышает популярность этих головоломок, поскольку они проверяют ваше терпение, концентрацию и способность замечать мельчайшие детали.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Киев готов на большую уступку: в Reuters узнали, что Зеленский предложил в Берлине

Киев готов на большую уступку: в Reuters узнали, что Зеленский предложил в Берлине

08:18Украина
В российском Генштабе хаос, командиры отдают безрассудные приказы: в чем причина

В российском Генштабе хаос, командиры отдают безрассудные приказы: в чем причина

08:17Фронт
Ночь взрывов в России: в Москве закрывали аэропорты, в Белгороде повреждена ТЭЦ

Ночь взрывов в России: в Москве закрывали аэропорты, в Белгороде повреждена ТЭЦ

07:01Война
Реклама

Популярное

Ещё
В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Украинское Эльдорадо: археологи нашли проклятый клад казаков, что в нем было

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровища

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 14 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

Последние новости

08:19

Армейская система обесценивает самый ценный ресурс войны - людей

08:18

Киев готов на большую уступку: в Reuters узнали, что Зеленский предложил в Берлине

08:17

В российском Генштабе хаос, командиры отдают безрассудные приказы: в чем причина

07:01

Ночь взрывов в России: в Москве закрывали аэропорты, в Белгороде повреждена ТЭЦ

06:29

Трамп решил попытаться оторвать Беларусь от Россиимнение

Россия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - ЛакийчукРоссия отводит теневой флот в Балтию, удары по танкерам не последние - Лакийчук
05:21

Какой маникюр нельзя делать на Новый год 2026: это может разгневать Огненную Лошадь

04:40

Настоящий джекпот для трех знаков зодиака - богатство уже ждет именно их

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке жирафа в очках за 23 секунды

03:32

Уступка для России со стороны Белого дома: какой стратегический документ приняли в США

Реклама
03:05

Двух знаков зодиака ждет ошеломляющий успех в конце декабря: кто в списке

01:56

"Самый большой шанс за четыре года": Стубб раскрыл перспективы завершения войны

01:30

Том Круз "вышел на охоту" за новой любовью: кто из звезд в его донжуанском списке

00:51

"Помощник" может стать врагом: какую функцию в авто стоит отключить зимой

00:31

Осталась неосуществимой: раскрыта большая мечта Степана Гиги

14 декабря, воскресенье
23:52

Костюк может получить продление контракта с "Динамо": эксперт назвал условие

23:50

Женя Кот поделился планами на усыновление: "Хотим подойти правильно"

23:41

"Достигнут значительный прогресс": Уиткофф прокомментировал мирные переговоры в Берлине

22:07

Не "дикое поле": что такое Ханская Украина и кто жил на юге Украины до империи

21:54

Мирные переговоры в Берлине завершились: когда состоится следующий раундФотоВидео

21:35

До семи часов за раз: ДТЭК вводит строгие графики отключений для Киева и области 15 декабряФото

Реклама
21:17

Как украинцы освещали дома до электричества: от лучины до керосиновой лампы

21:12

Зеленский поговорил с Макроном перед встречей с представителями США: что известно

21:09

Серия громких взрывов под Москвой: россияне жалуются на атаку неизвестных дроновВидео

21:02

Сад "проснется" раньше соседского: секрет зимней подкормки от садоводаВидео

20:41

Что ставить на Рождество - дидух или елку: что на самом деле является украинским символом

20:14

Старых цен украинцы уже не увидят: в январе рекордно подорожает один продукт

20:06

Тайна золота Полуботка раскрыта: откуда у казаков появились огромные богатстваВидео

20:05

Сравнила с мусором: Елена Мозговая жестко высказалась о личных границах

19:59

Рядом жена и дети: как проходит прощание со Степаном Гигой во Львове

19:47

РФ хочет "перерезать" энергосистему Украины: какие регионы на грани отключений

19:22

Как будут выключать свет 15 декабря: Укрэнерго опубликовало новые графики отключений

19:07

Золото и тысячи монет: дети в Украине случайно нашли настоящие казацкие сокровищаВидео

18:58

Звучит даже в фильмах: какая украинская песня стала известной на весь мирВидео

18:58

Стали еще опаснее: эксперт раскрыл, чем грозит новая модернизация "Шахеда"

18:58

"Бросают в бой все, что есть": оккупанты стремятся окружить важный город

18:50

Уроки Нюрнбергского процесса: почему зло не должно побеждатьмнение

18:30

Месяцами в море и с диверсиями: Россия меняет тактику торговли "теневого флота"

18:00

Сначала была обложка: что на самом деле стоит за созданием легендарной "Стрелы"

17:52

Жителей одной области ждут затяжные отключения света: названа продолжительность

17:47

Можно ли добавлять мед в горячий чай: эксперты дали однозначный ответ

Реклама
17:18

"Сладкие и похожие на картошку": какие каштаны съедобны и почему их путали годамиВидео

17:04

Уже большой мальчик: Леся Никитюк похвасталась полугодовалым сыном

16:49

Попытка прорыва под Покровском: в ВСУ раскрыли подробности штурма россиян

16:38

Крым станет непригодным для военных РФ: эксперт раскрыл слабые места оккупантов

16:05

За руль только после 21 года: украинцам назвали возрастные лимиты для водителей

15:54

Украину скуют морозы до -8°С: названа дата резкого похолодания

15:48

В Кремле сделали заявление о компромиссе в вопросе окончания войны - о чем речь

15:36

Ученые доказали, что 2 продукта замедляют старение: они есть в каждом доме

15:34

Правда о новогодней елке раскрыта: почему именно она стала символом праздника

15:33

Мясо будет таять во рту: рецепт божественной буженины на Новый год

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять