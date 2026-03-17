Угрозы Ирана и путь к прекращению войн: Зеленский сделал ряд важных заявлений

Зеленский раскрыл подробности длительного сотрудничества России с Ираном.

Зеленский ответил на угрозы Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью i24news и Jerusalem Post. В беседе поднималась тема Ирана и роли России в конфликте на Ближнем Востоке.

В частности, упоминалось, что именно иранский режим поставил России первую партию "Шахедов", а теперь страна-агрессор помогает в ответ.

Главред собрал основные заявления президента Украины.

Ответ на угрозы Ирана

Как известно, Иран угрожал Зеленскому и Украине ударами из-за помощи странам Персидского залива. Но глава государства говорит, что такие сообщения не новы для Украины, поэтому их не боятся.

По его словам, подобные сигналы от других стран поступают уже более 10 лет, то есть с начала войны.

"Мы живем с такими сообщениями ежедневно на протяжении последних как минимум четырех лет, а в основном 12 лет. Вот почему это не что-то новое для нас", — подчеркнул он.

Помощь России с "Шахедами"

Глава государства напомнил, что первая ночь полномасштабной войны началась с ракет.

"Россия применила все, что имела: крылатые, баллистические и другие типы ракет. Они атаковали нас из России и из Беларуси. Это было ужасно, но со временем мы нашли способ перехватывать ракеты и защищать людей, энергосистему и другую инфраструктуру", — говорится в заявлении.

Зеленский подчеркнул, что именно иранский режим поставил России первую партию "Шахедов" — тысячу дронов.

"Мы связались с иранцами на уровне разведывательных служб. Мы попросили их не поставлять России оружие. Мы сказали им, что если переданные "Шахеды" убьют наших гражданских, иранский режим станет союзником России. Они ответили: "Нет-нет, мы не союзники в этом. Мы продали россиянам только одну партию "Шахедов". Это будет 1200 или 1300 дронов, и все. Больше поставок не будет". Но они солгали", – подчеркнул он.

Президент отметил, что Иран передал России не только тысячи этих дронов, но и предоставил лицензии на производство "Шахедов".

"Они помогли России построить два завода по производству этих дронов и сначала сами руководили их применением и обучали россиян", — говорит глава государства.

Как Россия помогает Ирану

Президент также уверен, что Россия помогает Ирану, поставляя беспилотники.

Он отметил, что в сбитом на Ближнем Востоке "Шахеде" были обнаружены российские детали.

"Да, я уверен. Мы видели некоторые детали одного из "Шахедов", который был уничтожен в одной из стран Ближнего Востока. Это были российские детали. Мы знаем это, потому что иранцы их не производили. Поэтому я думаю, это означает, что россияне также помогают им, как иранцы помогали им в самом начале войны, когда они дали им "Шахеды", — говорит Зеленский.

Почему важно остановить Россию

Лидер Украины подчеркнул, что много раз пытался объяснить, что Россия за четыре года полномасштабного вторжения приобрела значительный опыт. По его словам, речь идет о знании поля боя, новых технологиях, опыте длительной наземной войны и военно-промышленной базе.

"Я всегда подчеркивал, что это повлияет на другие регионы: Африку, Ближний Восток, Европу и другие регионы. Потому что у России есть интересы на Ближнем Востоке. Она была союзником прежнего сирийского режима и остается союзником нынешнего иранского режима. У них общие интересы с Северной Кореей – они союзники. У них есть интересы в Европе, в частности подрыв единства Европейского Союза", – добавляет он.

Зеленский подчеркнул, что сейчас можно увидеть, что даже находясь под ударами, иранский режим наносит ответные удары.

По его мнению, страны Ближнего Востока не полностью готовы отражать такие массированные атаки. Поэтому остановить Россию означает остановить много разных войн.

Украина готова помочь другим странам

Президент сказал, что Украина уже пытается помочь странам, столкнувшимся с этой угрозой. Он уточнил, что Украина направила три группы военных экспертов, чтобы помочь странам оценить их системы противовоздушной обороны и противостоять "Шахедам".

"Сейчас три группы уже там. Теперь странам решать, как использовать наш опыт", — добавил он и подчеркнул, что роль Украины носит исключительно оборонительный характер.

Возможность переговоров с Нетаньяху

На вопрос о возможном контакте с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Зеленский ответил, что израильская сторона обратилась к нему по поводу беседы, и он готов.

"У него есть то, что нужно мне, а у меня есть то, что нужно ему. Поэтому я готов к этому диалогу", — подытожил глава государства.

Ракеты "Пэтриот" неэффективны против "Шахедов"

Зеленский также рассказал, что тысячи ракет "Петриот" не могут остановить десятки тысяч иранских "Шахедов".

По его словам, один такой дрон дешевле в 40 раз, чем одна ракета "Петриот". Поэтому с точки зрения времени производства и стоимости ракет невозможно соперничать с дронами. Просто не хватит сил.

"У Украины есть вся система противовоздушной защиты, кроме противоракетной. У Америки есть прекрасные противоракетные системы. Объединяя эти две силы, можно закрыть небо над любой страной, на которую идет массированная атака, и защитить не только гражданских и военных, но и важные объекты. Поэтому нужно строить современную защиту. Сегодня Украина – номер один в этих технологиях, а Соединенные Штаты – самая эффективная, самая сильная армия в мире. Если мы говорим об обмене – реальном обмене безопасностью, гарантиями безопасности и опытом, – мы открыты", – говорит он.

Увеличение производства дронов в РФ

Глава государства отметил, что сейчас Россия сокращает производство ракет и перенаправляет средства на увеличение производства дронов.

"Сегодня российская атака на Украину — это 350–500 дронов в сутки. Россия хочет выйти в 2026 году на 600–800 дронов, но их общая цель — 1000 дронов в сутки. Это количество должно сбиваться дронами-перехватчиками, и на это нужно иметь около 2–3 тысяч перехватчиков, не меньше", — говорится в заявлении.

Отмечается, что дрон-перехватчик стоит 3–5 тысяч долларов. То есть на один "Шахед" уходит около 10 тысяч долларов, а ракета к "Петриоту" стоит 4 миллиона.

"Украина тратит на сбивание дрона 10 тысяч долларов, а страна Ближнего Востока – 4 миллиона. Именно этот опыт мы предлагаем", – добавляет Зеленский.

Мобилизация в России

Президент подчеркнул, что Россия постоянно мобилизует в месяц 40–45 тысяч человек.

"Чтобы армия России не увеличивалась, нам нужно уничтожать примерно такое же количество. Уничтожать только для того, чтобы Россия не распространяла свою агрессию. За последние три месяца мы уничтожали 30, 35 и 28 тысяч россиян соответственно. Это почти 100 тысяч человек. Представьте себе, сколько Россия отдает ради этой войны", – подчеркивает глава государства.

Возможность мирного соглашения с РФ

По мнению Зеленского, в этой войне России против Украины есть перспективы мирного урегулирования.

Он напомнил, что Украина хочет мира, президент Трамп хочет мира — следовательно, мы союзники в этом вопросе, и в этом не стоит даже сомневаться.

"Украина хочет мира гораздо больше, чем хочет Путин. Хотя Путин делает все, чтобы показать, будто это он хочет, а Украина – нет. Это сигналы, которые он посылает Америке. Это неправда и манипуляция. Я очень хочу, чтобы Америка верила нам, потому что мы их партнеры. Даже в этой ситуации, когда нужно было помочь Ближнему Востоку, мы сразу отреагировали на запрос. Это и есть проявление союзничества", — сказал президент в интервью.

По его словам, нужно каждый день искать варианты мирного соглашения.

"Нам нужно встретиться с американцами. У нас есть еще несколько идей, как мы можем заставить эту войну закончиться", — подытожил глава государства.

Об источнике: i24news i24news – израильский телеканал, работающий из порта Яффо недалеко от Тель-Авива. Выходит в эфир на английском, французском и арабском языках. Канал начал вещание 17 июля 2013 года.

