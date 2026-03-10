Укр
Трамп намекнул на смену власти в Иране и допустил убийство Хаменеи-младшего

Анна Ярославская
10 марта 2026, 09:29
Президент США Дональд Трамп сделал резкое заявление о новом лидере Ирана.
Моджтаба Хаменеи, Дональд Трамп, флаг США
Трамп прокомментировал избрание нового верховного лидера Ирана / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот, Википедия

Кратко:

  • Трамп поддержит ликвидацию Хамененеи-младшего
  • Президент США намекнул, что у него есть кандидатура на замену новому лидеру Ирана
  • Война с Ираном может завершиться быстрее, чем ожидалось

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит убийство Моджтабы Хаменеи, который был избран следующим верховным лидером Ирана, если тот не будет готов уступить требованиям Америки.

По словам Трампа, Иран совершил ошибку, выбрав своего нового лидера, пишет The Wall Street Journal.

видео дня

Глава Белого дома назвал Моджтабу Хаменеи "неприемлемым" выбором и сказал: "У меня нет для него никакого послания".

Президент США добавил, что у него есть кандидатура на замену Хаменеи, но не стал вдаваться в подробности.

При этом эксперты заявляют, что выбор Моджтабы Хаменеи в качестве преемника своего отца свидетельствует о том, что у власти в Иране остаются сторонники жесткой линии, и, похоже, закрывает путь к скорейшему завершению войны.

Трамп считает, что война практически завершена

В то же время Трамп настроен оптимистично. Он заявил, что США "очень сильно" опережают его первоначальные прогнозы по срокам проведения операций в Иране, которые он оценивает в 4-5 недель.

"Я думаю, что война практически завершена. У них нет флота, нет связи, нет военно-воздушных сил. Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду, включая производство беспилотников. Если посмотреть, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось", — заявил Трамп в телефонном интервью телеканалу CBS.

Трамп добавил, что говорить о захвате иранской нефти пока рано, но не исключил такой возможности.

Операция США в Иране и ликвидация аятоллы

Как писал Главред, Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит утром 28 февраля в результате авиаудара Израиля по Ирану.

Вместе с Хаменеи погибли и ключевые фигуры иранского военно-политического руководства. IRNA подтвердила смерть адмирала Али Шамхани — одного из ближайших сотрудников верховного лидера и секретаря Совета обороны Ирана, а также генерал-майора Мохаммеда Пакпура, командующего элитным Корпусом стражей исламской революции.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил, что смерть Хаменеи станет началом беспрецедентного военного ответа.

Позже совет аятолл выбрал Моджтабу Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана.

Моджтаба Хаменеи - второй сын Али Хаменеи. Ему 56 лет. Он получил теологическое образование и является "священнослужителем среднего звена". Он никогда не занимал официальных должностей, но, будучи приближенным к отцу, оказывал влияние "за кулисами" и имел тесные связи с КСИР. Он считается сторонником жесткой линии. В 2019 году попал под санкции со стороны США.

Отметим, что с момента основания Исламской Республики в 1979 году Ассамблея лишь один раз избирала нового лидера. Это произошло, когда Али Хаменеи был поспешно избран после смерти аятоллы Рухоллы Хомейни более трех десятилетий назад.

Глава РФ Путин поздравил Моджтаба Хаменеи с новой должность и традиционно заявил о внешней "агрессии". Он также заявил, что новый лидер Ирана сплотит народ, который до этого проводил массовые протесты против политики Али Хаменеи.

"Уверен, что вы с честью продолжите дело вашего отца и сплотите иранский народ перед лицом суровых испытаний", — говорится в поздравлении Путина.

Иран, политическая система Ирана, лидер Ирана, Инфографика
Политическая система Ирана / Инфографика: Главред

Когда в Иране сменится режим: мнение эксперта

Известный правовед и политический аналитик Юрий Шулипа считает, что до конца месяца в Иране сменится режим, а через несколько месяцев откроется рынок иранской нефти, что приведет к падению цен на нефть.

Он назвал последствия ликвидации террористического режима в Иране для Москвы.

"Очередное моральное геополитическое поражение, Москва почти потеряла влияние за пределами территории бывшего совка (...) Потеря военного союзника: из бывшего военного союзника новый Иран станет противником российской фашистской диктатуры. Возможна интеграция Ирана в союзное государство с Азербайджаном и Турцией по формуле: три страны, один народ! Это будет сильнейший геополитический удар по Москве", - считает Шулипа.

Также он прогнозирует ускорение экономического спада РФ из-за открытия иранского нефтяного рынка.

"А самое главное! Главное мировое событие 28 февраля 2026 года следует рассматривать как репетицию уничтожения верхушки московского фашистского террористического режима военно-воздушными силами Украины при военной поддержке США", - добавил Шулипа.

О персоне: Юрий Шулипа

Юрий Шулипа - юрист, правозащитник, публицист, политический эксперт. Директор международной ассоциации "Институт национальной политики". В 2015 года получил гражданство Украины. Является автором:
4-х научно-практических пособий, 3-х книг и 2-х монографий.

Как повлияет война в Иране на ситуацию в Украине: мнение эксперта

Длительная военная операция Израиля и США против Ирана способна существенно переформатировать информационное и политическое пространство мира, отодвинув тему российско-украинской войны на второй план. Об этом заявил журналист Виталий Портников.

По его словам, темпы развития событий на Ближнем Востоке будут определять, как долго внимание мировых СМИ будет сосредоточено на регионе.

Другие новости:

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

