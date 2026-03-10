Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банк

Среди пострадавших в результате вражеской атаки есть ребенок – 12-летний мальчик.

В Днепре повреждены админздание, жилые дома и автомобиль

Кратко:

Возник пожар, взрывной волной повреждены многоэтажка и отделение банка

Число раненых у утру увеличилось до десяти человек

В ночь на 10 марта страна-агрессор РФ атаковала Днепр. Ближе к полуночи были слышны взрывы. В результате атаки пострадали многоэтажка и банк. Есть раненые, среди них - ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

"Произошел пожар. Взрывной волной повреждены многоэтажка и помещение банка", - написал он в 23:56.

Сначала было известно о двух пострадавших, среди которых 29-летняя женщина. Медики ее госпитализировали, состояние раненой оценивается как средней тяжести.

Также пострадал 60-летний мужчина. Ему предоставили помощь на месте, от госпитализации он отказался.

По состоянию на 00:10 стало известно, что пострадали четыре человека из-за вражеской атаки на Днепр. Среди пострадавших – 12-летний мальчик. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

В результате вражеской атаки была изуродована днепровская многоэтажка. В доме разбиты окна и балконы.

Число пострадавших по состоянию на 01:39 выросло до десяти человек.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Что известно о последствиях атаки по состоянию на утро

Утром 10 марта Ганжа сообщил, что в результате ночной атаки в Днепре повреждены админздание, многоэтажки и автомобиль. Пострадали 10 человек, одна женщина была госпитализирована.

В Сурско-Литовской общине Днепровского района изуродован частный дом. В Новоалександровской – возник пожар.

На Никопольщине под ударом были сам Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены админздание, около десяти частных домов и многоквартирных домов.

В Николаевской громаде на Синельниковщине поврежден автобус.

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером 9 марта российские оккупационные войска атаковали Индустриальный район Харькова ударным дроном. В результате атаки пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них — 16-летняя девушка и малолетний ребенок.

Позже этой ночью оккупанты атаковали Холодногорский район Харькова. В результате вражеского удара пострадали четыре человека, среди них - 10-летняя девочка.

8 марта российские оккупанты атаковали поезд Киев - Сумы беспилотником. На момент удара в поезде было 200 пассажиров. В пресс-службе Укрзализныци уточнили, что среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет.

7 марта Россия нанесла массированный удар по Украине. Во время обстрела были попадания в различные объекты, но неизменными целями для оккупантов остаются портовая инфраструктура и промышленные объекты.

В Харькове ракета попала в пятиэтажный жилой дом. По словам городского головы Игоря Терехова, в результате атаки погибли по меньшей мере семь человек.

Среди погибших есть двое детей. Российская ракета унесла жизнь учительницы начальных классов лицея №6 и ее маленького сына, который учился во втором классе. Также под завалами нашли тела ученицы восьмого класса лицея №16 и ее матери.



О персоне: Александр Ганжа Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

