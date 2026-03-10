Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банк

Анна Ярославская
10 марта 2026, 07:39
Среди пострадавших в результате вражеской атаки есть ребенок – 12-летний мальчик.
Атака на Днепр
В Днепре повреждены админздание, жилые дома и автомобиль / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Кратко:

  • Возник пожар, взрывной волной повреждены многоэтажка и отделение банка
  • Число раненых у утру увеличилось до десяти человек

В ночь на 10 марта страна-агрессор РФ атаковала Днепр. Ближе к полуночи были слышны взрывы. В результате атаки пострадали многоэтажка и банк. Есть раненые, среди них - ребенок. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

"Произошел пожар. Взрывной волной повреждены многоэтажка и помещение банка", - написал он в 23:56.

видео дня

Сначала было известно о двух пострадавших, среди которых 29-летняя женщина. Медики ее госпитализировали, состояние раненой оценивается как средней тяжести.

Также пострадал 60-летний мужчина. Ему предоставили помощь на месте, от госпитализации он отказался.

По состоянию на 00:10 стало известно, что пострадали четыре человека из-за вражеской атаки на Днепр. Среди пострадавших – 12-летний мальчик. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

В результате вражеской атаки была изуродована днепровская многоэтажка. В доме разбиты окна и балконы.

Число пострадавших по состоянию на 01:39 выросло до десяти человек.

инфографика шахед, шахед, шахеды
Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Что известно о последствиях атаки по состоянию на утро

Утром 10 марта Ганжа сообщил, что в результате ночной атаки в Днепре повреждены админздание, многоэтажки и автомобиль. Пострадали 10 человек, одна женщина была госпитализирована.

В Сурско-Литовской общине Днепровского района изуродован частный дом. В Новоалександровской – возник пожар.

На Никопольщине под ударом были сам Никополь, Марганецкая и Покровская громады. Повреждены админздание, около десяти частных домов и многоквартирных домов.

В Николаевской громаде на Синельниковщине поврежден автобус.

  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия атаки на Днепр
    Последствия атаки на Днепр Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Атаки РФ по Украине - последние новости

Как писал Главред, вечером 9 марта российские оккупационные войска атаковали Индустриальный район Харькова ударным дроном. В результате атаки пострадали по меньшей мере шесть человек, среди них — 16-летняя девушка и малолетний ребенок.

Позже этой ночью оккупанты атаковали Холодногорский район Харькова. В результате вражеского удара пострадали четыре человека, среди них - 10-летняя девочка.

8 марта российские оккупанты атаковали поезд Киев - Сумы беспилотником. На момент удара в поезде было 200 пассажиров. В пресс-службе Укрзализныци уточнили, что среди пассажиров и железнодорожников пострадавших нет.

7 марта Россия нанесла массированный удар по Украине. Во время обстрела были попадания в различные объекты, но неизменными целями для оккупантов остаются портовая инфраструктура и промышленные объекты.

В Харькове ракета попала в пятиэтажный жилой дом. По словам городского головы Игоря Терехова, в результате атаки погибли по меньшей мере семь человек.

Среди погибших есть двое детей. Российская ракета унесла жизнь учительницы начальных классов лицея №6 и ее маленького сына, который учился во втором классе. Также под завалами нашли тела ученицы восьмого класса лицея №16 и ее матери.

Другие новости:

О персоне: Александр Ганжа

Александр Ганжа — украинский политик, председатель Днепропетровской областной государственной администрации, генерал полиции 3-го ранга, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра война в Украине новости Украины война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

08:26Мир
Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой Кремля

Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой Кремля

08:03Мир
Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банк

Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банк

07:39Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

"Ощадбанк" экстренно остановил работу - когда заработают сервисы

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

Благовещение в 2026 году будет по новому стилю: точная дата

Китайский гороскоп на сегодня, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

Китайский гороскоп на сегодня, 10 марта: Петухам - тревога, Собакам - долги

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

РФ передислоцировала шесть Ту-22М3: названы сроки нового ракетного удара

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

08:47

Почему быстрый мир в Иране может стать стратегической ловушкой: Яковина объяснил

08:26

Советники Трампа просят его найти способ выйти из войны с Ираном – WSJ

08:22

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:03

Путин хочет быть "полезным": Трамп раскрыл детали беседы с главой КремляВидео

07:39

Россия ударила по Днепру: пострадали 10 человек, повреждены дома и банкФото

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
07:01

В Харькове после удара "шахедов" пострадали четыре человека, среди них ребенокФото

06:00

Станет королевой стола: рецепт домашней рубленной колбасы на Пасху 2026Видео

05:45

Гороскоп на завтра 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

05:14

"Русский шик": дочь Ани Лорак поразила сеть длинными "когтями"

Реклама
04:41

Такое уже почти никто не ест: какие откровенно странные блюда любили в СССР

04:00

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

03:42

"Реальность другая": могут ли цены на нефть "взлететь в космос" из-за войны в Иране

03:17

Для чего в СССР хозяйственное мыло замораживали: об этом лайфхаке знают единицы

03:02

Зачем на холодильниках в СССР ставили замки - неожиданная причина

02:58

Новый монарх уже через год: принц Уильям готовится принять корону

02:30

Прирожденные комики по гороскопу: кто умеет смешить всех вокруг

02:17

"Самая красивая девочка в мире" выходит замуж - детали

02:05

Антарктическая загадка раскрыта: таинственное создание веками пряталось во льдах

01:54

Трамп планирует ослабление санкций против РФ: какие варианты рассматривают в США

01:46

Ольга Сумская избила Виталия Козловского на глазах у мужа

Реклама
01:24

"До последнего не понимала": известная актриса узнала о беременности случайно

01:09

Самый маленький остров мира и его украинский "двойник": где они находятся

00:49

"Сохранение брака невозможно": известный певец развелся с женой

00:17

Кого обойдут отключения: обновленный график для Днепра и области на 10 мартаФото

09 марта, понедельник
23:34

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

23:27

Григорий Решетник публично унизил женщин - что случилось

23:25

Отключения электроэнергии в Киеве и области: что известно о графиках на 10 марта

23:16

Таинственное окно в "хрущевках" — зачем его делали между кухней и ванной

22:38

РФ атаковала жилой квартал Харькова: что известно о последствиях и пострадавшихФотоВидео

22:31

РФ готовит Кинжалы и Искандеры: Жданов назвал, какие города под угрозой обстрела

22:27

Ирина Билык имеет молодого любовника - что известно

22:01

Уксус, сода и отбеливатель: эксперт развенчал популярные мифы о чистоте

21:56

"Враг затягивает массу пехоты": важный город под угрозой полной оккупации

21:37

Говорили об Украине - Трамп провел переговоры с Путиным, что известно

21:34

Хитрый лайфхак сантехников раскрыт: засор исчезнет в мгновение ока

21:32

Путин может поставить Трампу жесткое условие по Украине: в США предупредили о риске

21:26

Эту ошибку совершает большинство: где категорически нельзя хранить яйца в холодильнике

20:58

Весенняя защита сада: эксперт рассказал, чем и когда провести первую обработкуВидео

20:36

Одна ошибка в настройках — и хакеры в домашней сети: как защитить роутерВидео

20:30

Как сделать аксессуар центром образа — главные модные хитрости года

Реклама
20:09

Громкий скандал в УПЛ: Полесье требует проверки арбитров, что произошло на поле

20:01

Как правильно сеять капусту на рассаду - сроки и важные нюансы

19:35

Мини-арбузы на грядке: как вырастить мексиканский огурец и в чем его особенностьВидео

19:22

Россия хочет использовать войну на Ближнем Востоке против Украины: что задумали

19:21

Дизель неуклонно дорожает: эксперт спрогнозировал новые цены на АЗС

19:10

РФ изменила тактику ударов: Коваленко раскрыл замысел Путинамнение

18:58

Почему лучше не надевать черные носки в самолет: стюард удивил ответом

18:39

Секрет граненного стакана: почему граней именно 16 и для чего его создали в СССРВидео

18:35

Отношения, у которых нет будущего: 3 сигнала, которые большинство игнорирует

18:33

Соберете все комплименты: рецепт "золотого" кулича, от которого не оторваться

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла Пугачева
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять