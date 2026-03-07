Укр
Читать на украинском
Мамы погибли вместе с детьми: жуткие подробности из Харькова

Ангелина Подвысоцкая
7 марта 2026, 10:26обновлено 7 марта, 11:18
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по многоэтажному дому в Харькове
удар по Харькову
РФ нанесла удар по Харькову / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

  • РФ ударила ракетой по Харькову
  • В результате атаки разрушен дом
  • Российская ракета убила детей с мамами

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по жилому многоквартирному дому в Харькове. В результате атаки погибли люди. Среди них двое детей. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

Он отметил, что российская ракета убила учительницу начальных классов лицея №6. Вместе с женщиной погиб и ее маленький сын, который учился только во втором классе.

Также среди погибших нашли тела ученицы восьмого класса лицея №16 и ее мамы.

"Близким и родным всех погибших этой ночью - глубокие соболезнования. Поисково-спасательные работы на месте удара по жилому дому продолжаются", - отметил Терехов.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, что погибшими детьми оказались 13-летняя девочка и 9-летний мальчик. Всего там погибло 7 человек. Под завалами могли находиться 14 человек.

В результате атаки пострадали 15 человек. Медики госпитализировали четырех раненых, среди которых 11-летний мальчик. Он находится в крайне тяжелом состоянии. Также из этой семьи пострадал 6-летний мальчик. У него ушибы.

  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины
  • Удар по Харькову
    Удар по Харькову Фото: ГСЧС Харьковщины

Россия изменила тактику ударов "Шахедами" - мнение эксперта

Советник министра обороны Украины, эксперт по системам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов заявил, что российские оккупационные войска изменили тактику использования ударных дронов "Шахед" и начали активнее применять их вдоль линии фронта.

По его словам, россияне пытаются уменьшить потери беспилотников в тылу, поэтому теперь используют их на глубине от 0 до 20 км от фронта. Значительная часть таких дронов имеет онлайн-управление. По его словам, ранее такой активности "Шахедов" вблизи линии боевых действий не фиксировали.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 марта российские оккупанты атаковали Украину десятками беспилотников. Также поступала информация о пусках ракет, в частности "Калибров" из Черного моря и "Цирконов" с территории временно оккупированного Крыма.

В Харькове баллистическая ракета попала в пятиэтажный жилой дом в Киевском районе, вызвав масштабные разрушения и пожар. Как сообщил мэр города Игорь Терехов, в результате атаки погибли по меньшей мере семь человек, среди них дети.

Ранее российские оккупационные войска атаковали БПЛА один из пассажирских поездов в Николаеве. В результате удара начался пожар, есть раненый.

Читайте также:

О персоне: Игорь Терехов

Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

война в Украине новости Харькова Харьковская область вторжение России ракетный удар
10:26Украина
