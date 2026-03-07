Горю, не сгораю: MELOVİN "поджарил" руку по время концерта

Кратко:
- Что случилось с певцом во время выступления
- Как он отреагировал
Украинский певец Melovin, который недавно сообщил о разрыве помолвки с военным парамедиком Петром Злотей, попал в неприятный инцидент во время исполнения песни.
На сцене Весенней музыкальной платформы, певец пел песню "Я горю не сгораю". Во время последнего проигрыша, певец взял в руки клавишный инструмент с пиротехническими эффектами. Соответствующее видео появилось на странице scena_ua в Instagram.
Когда искры посыпались, певец подставил руку и достаточно долгое время так ее держал. Когда закончилась музыка и он поднял руку вверх, было видно, как у него дымится рукав куртки.
Выступление Melovin с пиротехникой:
К слову, артист вообще не подал вида, что у него что-то горит или дымит. Он спокойно держал руку в потоке искр и достойно закончил выступление.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Отметим, как сообщал Главред, 62-летний российский композитор Константин Меладзе, похоже, встретил новую девушку.
Также ранее российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, провел тренировку по сайклингу (занятие на велотренажере под музыку - ред.), где опозорился своим внешним видом.
Вас также может заинтересовать:
- "Я - главное зло": Melovin резко ответил на срыв его концерта в Ровно
- Melovin высказался об экс-женихе на фоне слухов о его неверности
- "Мне больно": Melovin открылся после разрыва с женихом-военным
О персоне: Меловин
MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред