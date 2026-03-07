Горю, не сгораю: MELOVİN "поджарил" руку по время концерта

На сцене Весенней музыкальной платформы, певец пел песню "Я горю не сгораю".

MELOVİN "спек" кусочек куртки во время концерта / Коллаж Главред, скриншот scena_ua

Кратко:

Что случилось с певцом во время выступления

Как он отреагировал

Украинский певец Melovin, который недавно сообщил о разрыве помолвки с военным парамедиком Петром Злотей, попал в неприятный инцидент во время исполнения песни.

На сцене Весенней музыкальной платформы, певец пел песню "Я горю не сгораю". Во время последнего проигрыша, певец взял в руки клавишный инструмент с пиротехническими эффектами. Соответствующее видео появилось на странице scena_ua в Instagram.

Когда искры посыпались, певец подставил руку и достаточно долгое время так ее держал. Когда закончилась музыка и он поднял руку вверх, было видно, как у него дымится рукав куртки.

Выступление Melovin с пиротехникой:

Melovin и его выступление с огнем / Скриншот Instagram/scena_ua

К слову, артист вообще не подал вида, что у него что-то горит или дымит. Он спокойно держал руку в потоке искр и достойно закончил выступление.

Melovin во время концерта поиграл с пиротехникой / Скриншот видео

Melovin во время концерта поиграл с пиротехникой / Скриншот видео

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

