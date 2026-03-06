Укр
Украинцев ждет резкий рост цен на АЗС: эксперт назвал новую стоимость топлива

Алексей Тесля
6 марта 2026, 22:44
Дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации на мировом рынке нефти, говорит Сергей Куюн.
Появился прогноз нового подорожания на АЗС

Важное:

  • Цены на топливо в Украине продолжают расти, особенно на дизель
  • Дизель может подорожать еще примерно на 5–6 гривен за литр

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн рассказал, что цены на топливо в Украине продолжают расти, особенно на дизель.

По его словам, за последнюю неделю стоимость дизельного топлива на мировом рынке увеличилась примерно на 280 долларов за тонну — это почти 30%. В пересчете на украинскую розничную цену это около 13 гривен на литре.

Однако на заправках цена выросла пока примерно на 6 гривен. Эксперт объяснил это наличием запасов топлива: именно они сдерживают более резкое подорожание. Тем не менее уже на следующей неделе в Украину начнет поступать топливо, закупленное по новым, более высоким ценам.

Куюн отметил, что сейчас себестоимость дизеля на границе, без наценок АЗС и дополнительных расходов, может достигать около 70 гривен за литр — примерно столько же сейчас стоит топливо на колонках.

Делать точные прогнозы дальнейшего роста цен сложно, поскольку ситуация напрямую зависит от конфликта на Ближнем Востоке, в частности вокруг Ирана. По словам эксперта, на мировых биржах стоимость топлива может расти примерно на 100 долларов в день, что добавляет около 3 гривен к цене литра.

Он также подчеркнул, что подорожание дизеля неизбежно увеличит расходы, в том числе для армии, поскольку военная техника в основном использует именно этот вид топлива. Украина полностью зависит от импорта и покупает топливо по ценам европейского рынка.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Инфографика: Главред

Что касается бензина, Куюн считает, что его цена пока выглядит относительно стабильной. А вот дизель может подорожать еще примерно на 5–6 гривен за литр. При этом эксперт не стал делать долгосрочных прогнозов, поскольку дальнейшая динамика будет зависеть от развития ситуации на мировом рынке нефти.

Пик роста цен на топливо - прогноз эксперта

Как сообщал Главред, эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук отметил, что с 3 марта в Украине оптовые цены на топливо выросли примерно на 4 гривны. При этом дальнейшая динамика стоимости будет во многом зависеть от ситуации в Ормузском проливе.

Он пояснил, что реальные основания для повышения цен на заправках могут появиться примерно через две недели, поскольку сейчас в продаже остается топливо, закупленное ранее по более низкой стоимости.

Цены на топливо - последние новости

Как сообщал Главред, топливный эксперт говорил, что стоимость бензина и дизеля на украинских АЗС может вырасти еще на 1 гривну после того, как температура воздуха поднимется выше 0°C.

Руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн заявлял, что рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривны по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС.

Политолог Вадим Трюхан подчеркнул, что в ближайшие дни в Украине может подорожать бензин и автомобильный газ. По его мнению, из-за ситуации на Ближнем Востоке бензин в Украине может подорожать не на несколько гривен, а сразу на 5–10 гривен за литр.

О персоне: Сергей Куюн

Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

15:20

Почему 7 марта нужно посвятить очищению души: какой церковный праздник

15:16

Пара отправилась в отпуск мечты, но парень допустил ошибку: что он сделалВидео

14:57

МИД обратился к украинцам с срочным заявлением из-за скандала в Венгрии

