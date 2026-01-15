Цены на АЗС взлетят: украинцам раскрыли сроки и причину подорожания

Главное:
- Валютный фактор уже добавил к цене около гривны за литр топлива
- Оптовая цена бензина уже выросла примерно на 2 гривны
Рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривны по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС уже в начале года.
Как сообщил руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, валютный фактор уже добавил к цене около гривны за литр, а глобальный рынок нефти — ещё примерно полторы.
Он уточнил, что пока операторы сдерживают стоимость, однако при сохранении текущих условий повышение цен в январе выглядит вероятным.
Эксперт отметил, что оптовая цена бензина уже выросла примерно на 2 гривны за литр, аналогичную динамику показывает и дизельное топливо. Особенно заметно подорожал арктический дизель, спрос на который резко увеличился с приходом морозов.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что очередное повышение акцизов на топливо с 1 января 2026 года не отразилось на ценниках на заправках, поскольку снижение закупочных цен в декабре компенсировало рост налоговой нагрузки.
С начала 2026 года в Украине вступил в силу третий этап планового увеличения акцизов:
- бензин подорожал по налогам на 1,75 грн за литр;
- дизель — на 2,25 грн;
- автогаз — на 1,5 грн.
До этого акцизы уже повышались в сентябре 2024-го и январе 2025 года, что в сумме заметно увеличило налоговую составляющую в цене топлива.
В чем причина подорожания топлива
Ранее глава консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн сообщал, что водителей в Украине может ждать неприятный ценовой сюрприз на АЗС. По его оценке, дизельное топливо рискует подорожать ориентировочно на 2,5 грн за литр.
Эксперт также обращал внимание на нестандартную ситуацию на рынке: если стоимость бензина следует за мировыми ценами на нефть, то дизель за последний месяц прибавил в цене около 20%.
Как сообщал Главред, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорил, что цены на топливо в Украине могут вырасти на 4 гривни уже до конца 2025 года.
Ранее Национальный банк Украины сообщал, что до конца 2025 года рост стоимости бензина, дизтоплива и автогаза в Украине будет оставаться умеренным. В то же время в 2026 году цены на топливо могут начать расти более быстрыми темпами.
О персоне: Сергей Куюн
Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.
