Цены на АЗС взлетят: украинцам раскрыли сроки и причину подорожания

Алексей Тесля
15 января 2026, 16:19
Оптовая цена бензина уже выросла примерно на 2 гривны за литр, аналогичную динамику показывает и дизельное топливо.
бензин, АЗС, деньги
Украинцев предупредили о росте цен на АЗС / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Валютный фактор уже добавил к цене около гривны за литр топлива
  • Оптовая цена бензина уже выросла примерно на 2 гривны

Рост котировок нефти на мировых рынках и ослабление гривны по отношению к основным валютам могут спровоцировать подорожание топлива на АЗС уже в начале года.

Как сообщил руководитель консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, валютный фактор уже добавил к цене около гривны за литр, а глобальный рынок нефти — ещё примерно полторы.

Он уточнил, что пока операторы сдерживают стоимость, однако при сохранении текущих условий повышение цен в январе выглядит вероятным.

Эксперт отметил, что оптовая цена бензина уже выросла примерно на 2 гривны за литр, аналогичную динамику показывает и дизельное топливо. Особенно заметно подорожал арктический дизель, спрос на который резко увеличился с приходом морозов.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что очередное повышение акцизов на топливо с 1 января 2026 года не отразилось на ценниках на заправках, поскольку снижение закупочных цен в декабре компенсировало рост налоговой нагрузки.

С начала 2026 года в Украине вступил в силу третий этап планового увеличения акцизов:

  • бензин подорожал по налогам на 1,75 грн за литр;
  • дизель — на 2,25 грн;
  • автогаз — на 1,5 грн.

До этого акцизы уже повышались в сентябре 2024-го и январе 2025 года, что в сумме заметно увеличило налоговую составляющую в цене топлива.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Инфографика: Главред

В чем причина подорожания топлива

Ранее глава консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн сообщал, что водителей в Украине может ждать неприятный ценовой сюрприз на АЗС. По его оценке, дизельное топливо рискует подорожать ориентировочно на 2,5 грн за литр.

Эксперт также обращал внимание на нестандартную ситуацию на рынке: если стоимость бензина следует за мировыми ценами на нефть, то дизель за последний месяц прибавил в цене около 20%.

Цены на бензин - новости по теме

Как сообщал Главред, основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорил, что цены на топливо в Украине могут вырасти на 4 гривни уже до конца 2025 года.

Ранее Национальный банк Украины сообщал, что до конца 2025 года рост стоимости бензина, дизтоплива и автогаза в Украине будет оставаться умеренным. В то же время в 2026 году цены на топливо могут начать расти более быстрыми темпами.

Читайте также:

О персоне: Сергей Куюн

Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

цена бензина Сергей Куюн
