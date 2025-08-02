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Цены на бензин в Украине резко взлетят вверх: в НБУ дали неожиданный прогноз

Даяна Швец
2 августа 2025, 11:27
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В Нацбанке объяснили, почему в июне ускорился рост цен на топливо и что будет дальше.
бензин, деньги
На рынке горючего возможны неожиданные изменения / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • НБУ прогнозирует сдержанный рост цен на топливо до конца 2025 года
  • Рынок топлива изменится с января 2026 года из-за новых требований к биоэтанолу

Национальный банк Украины ожидает, что до конца 2025 года рост стоимости бензина, дизтоплива и автогаза в Украине будет оставаться умеренным. В то же время в 2026 году цены на топливо могут начать расти более быстрыми темпами. Такие выводы содержатся в июльском "Инфляционном отчете" НБУ.

В документе отмечается, что в апреле-мае 2025 года цены на топливо в Украине росли медленнее. Это объясняется невысокими ценами на нефть, избытком бензина и дизеля на рынке, а также конкуренцией между АЗС в сегменте бензина.

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Впрочем, в июне темпы роста цен на топливо ускорились. Основными причинами стали рост цен на нефть и ослабление гривны относительно евро. Однако до завершения 2025 года НБУ не ожидает резких скачков стоимости бензина, дизеля или автогаза.

Цены на бензин в Украине инфографика
​ Цены на бензин в Украине / Инфографика: Главред ​

Начало 2026 года может стать переломным моментом, именно тогда в Украине введут новый этап повышения акцизов на топливо. Напомним, первый этап состоялся в сентябре 2024 года.

1 января 2026 года в Украине состоится очередной этап повышения акцизов на бензин, дизель и сжиженный газ. Кроме того, с января 2026 года в Украине операторов розничного топливного рынка начнут штрафовать, если в бензине А-95 не будет биоэтанола (не менее 5% биоэтанола).

Это станет еще одним фактором, который будет влиять на рост цен.

Цены на бензин в Украине - последние новости

Эксперты прогнозируют, что в Украине может существенно измениться цена на топливо. Ключевым фактором станет дефицит нефти на мировом рынке, что, вероятно, приведет к значительному росту цен на бензин и дизель.

Отмечается, что стоимость горючего может подскочить на 10 гривен и побить все рекорды. Такой рост цены на бензин также связан с дефицитом нефти.

Главред отмечает, что цены на бензин и дизель в Украине постоянно меняются. Недавно их переписали, и сейчас можно найти места, где заправиться дешевле всего.

Больше экономических новостей:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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