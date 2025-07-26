В Украине резко дорожает ценный продукт: сколько придется вытащить из кармана

Коротко:
- Август принесет небольшое подорожание масла в Украине
- Масло дорожает из-за сезона консерваций и активного экспорта
Уже с августа в Украине ожидается небольшое повышение цен на подсолнечное масло, один из самых распространенных продуктов в каждой кухне. Об этом сообщает ресурс Новости.LIVE.
Одна из причин - рост цен на масличные культуры на аграрном рынке, который наблюдается на фоне оживления экспорта этой продукции за границу. В то же время эксперт в области сельского хозяйства, председатель Союза украинского крестьянства Иван Томич, пояснил, что основной фактор будущего подорожания - это повышение спроса в августе.
"Вырастет ли цена на масло на внутреннем рынке? Да, но не думаю, что существенно. В сезон консерваций, в августе, когда будет наблюдаться высокий спрос среди населения на масло, цена может колебаться в пределах нескольких гривен. Но существенного подорожания не будет", - заверил эксперт.
Таким образом, хотя цена на масло действительно вырастет, речь идет лишь об умеренном повышении на несколько гривен, обусловленном сезонным фактором.
Цены на продукты в Украине - что известно
Напомним, Главред писал, что цены на арбузы в Украине продолжают стремительно падать. Сейчас стоимость килограмма колеблется от 5 до 14 гривен, в зависимости от качества ягоды и объема партии.
В то же время, в Украине наблюдается рост цен на курятину. Покупателей также неприятно удивляет стоимость яиц в магазинах.
Кроме того, во второй половине июля выросли закупочные цены на молоко. Это связано с ограниченным предложением сырья и повышенным спросом на украинскую молочную продукцию за рубежом.
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Об источнике: Новости.LIVE
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