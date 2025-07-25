Почти ползарплаты уходит на еду: в Украине резко подскочили цены на продукты

Основное:
- Украинцы около половины заработка тратят на еду
- В Украине почти на четверть выросли цены на мясо
- Сахар подешевел на 8%
Статистические данные свидетельствуют, что украинцы в среднем тратят около 40-42% своего дохода на продукты питания. А после полномасштабного вторжения РФ этот показатель по некоторым данным даже превысил порог в 50%.
Такая динамика объясняется резким повышением цен на продукты. По данным Госстата, в июне 2025 года больше всего выросли цены на мясо и мясные продукты - аж на 24,4%.
Второе место занимают молочные продукты, которые подорожали на 18,9%. Не отстает от "молочки" и производство хлеба. Хлебобулочные и мучные изделия выросли в цене на 17,5%.
В то же время противоположную динамику продемонстрировали цены производителей сахара. Они за последний год упали аж на 8%.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что в Украине продолжают стремительно снижаться цены на арбузы из местных хозяйств. Они упали до 5-14 гривен за килограмм в зависимости от качества и объемов предлагаемых партий.
Ранее стало известно, что в этом году в Украине наблюдается стремительный рост цен на курятину, хотя стоимость яиц также неприятно удивляет покупателей в магазинах.
Накануне сообщалось, что во второй половине июля в Украине выросли закупочные цены на молоко. Причинами подорожания стали ограниченное предложение молока-сырья и повышенный спрос на украинскую молочную продукцию за рубежом.
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Об источнике: Государственная служба статистики Украины
Госстат Украины - национальный орган статистики Украины, центральный орган исполнительной власти со специальным статусом, деятельность которого направляется и координируется министром Кабинета Министров Украины.
Обеспечивает проведение в жизнь государственной политики в области статистики, создание и надлежащее функционирование общегосударственной системы экономико-статистической информации на территории Украины, пишет Википедия.
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