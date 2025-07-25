Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украинцы могут оформить объединенную соцпомощь: кто и сколько получит

Анна Косик
25 июля 2025, 10:00
166
Сумма помощи будет зависеть от нескольких факторов.
семья, деньги, помощь
Кто из украинцев может претендовать на объединенную соцпомощь / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

Главное:

  • Семьи с низким доходом могут получить объединенную помощь
  • Помощь рассчитывается в разном размере на каждого члена семьи
  • Для получения выплат нужно отказаться от всех других видов соцпомощи

С 1 июля 2025 года в Украине запустили новый вид базовой социальной помощи, который объединяет несколько видов выплат в одну. Эта помощь предназначена для семей с низким доходом.

В Facebook Безоплатной правовой помощи отметили, что теперь нет необходимости оформлять несколько пособий и собирать большое количество справок.

видео дня

Новый вид социальной помощи могут получить малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи и дети, чьи родители не платят алименты или их местонахождение неизвестно.

Заметим, что сумма помощи зависит от состава семьи и доходов. При этом базовая величина для расчета составляет 4500 грн на ребенка или нетрудоспособного и 3150 грн на каждого совершеннолетнего.

Чтобы оформить объединенную соцпомощь нужно отказаться от всех других видов социальных выплат, которые были оформлены ранее, и подать заявку через приложение Дія, или в бумажном формате в любом подразделении ПФУ.

Социальная помощь в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Кабинет министров намерен повысить размер базовой социальной помощи, сделав его значительно выше текущего прожиточного минимума.

Ранее стало известно, что с 1 июля 2025 года администрирование социальных выплат в Украине переходит к Пенсионному фонду Украины. При этом получатели социальной помощи не почувствуют изменений в порядке выплат.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что правительство готовит обновление системы государственной поддержки граждан, в частности модернизацию ряда социальных выплат.

Другие новости:

Об источнике: Бесплатная юридическая помощь

Бесплатная юридическая помощь - это правовая помощь, которая гарантируется государством и полностью или частично предоставляется за счет средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов и других источников, то есть pro bono, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

социальные выплаты новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Аномальная жара накроет несколько областей Украины: стала известна дата

Аномальная жара накроет несколько областей Украины: стала известна дата

10:49Синоптик
Восемь "прилетов" по базам оккупантов: в Донецке прогремели взрывы

Восемь "прилетов" по базам оккупантов: в Донецке прогремели взрывы

09:45Война
Сеет почву под проукраинские бунты: Путин довел Донецк и Бердянск до катастрофы

Сеет почву под проукраинские бунты: Путин довел Донецк и Бердянск до катастрофы

09:43Война
Реклама

Популярное

Ещё
Даже нанесли на карты: какое новое название должен был получить Николаев при СССР

Даже нанесли на карты: какое новое название должен был получить Николаев при СССР

37 "прилетов" и пожар: в РФ дроны атаковали химический завод

37 "прилетов" и пожар: в РФ дроны атаковали химический завод

Залужный спрогнозировал, когда может закончиться война: какой крайний срок

Залужный спрогнозировал, когда может закончиться война: какой крайний срок

Большая любовь уже на пороге: 3 знаков зодиака ждет романтический прорыв с 31 июля

Большая любовь уже на пороге: 3 знаков зодиака ждет романтический прорыв с 31 июля

Организм поедает сам себя: путинист Басков тает на глазах из-за болезни

Организм поедает сам себя: путинист Басков тает на глазах из-за болезни

Последние новости

10:49

Аномальная жара накроет несколько областей Украины: стала известна дата

10:46

Почти ползарплаты уходит на еду: в Украине резко подскочили цены на продукты

10:45

Разворот Трампа в сторону Киева: The Telegraph раскрыл тайну судьбоносного звонка

10:38

Растет до опасного предела: Украину "накроет" красный уровень магнитной бури

10:00

Украинцы могут оформить объединенную соцпомощь: кто и сколько получит

Крайне важны для защиты неба: Германия поставит Украине технику на 340 млн евроКрайне важны для защиты неба: Германия поставит Украине технику на 340 млн евро
09:45

Восемь "прилетов" по базам оккупантов: в Донецке прогремели взрывы

09:43

Сеет почву под проукраинские бунты: Путин довел Донецк и Бердянск до катастрофы

09:29

"Это ваши проблемы": священник сказал, можно ли сменить крестных родителейВидео

09:20

Надежда на мир: США увидели прогресс в переговорах между Киевом и Москвой

Реклама
09:00

Будут ли провокации на границе России и Азербайджана: Семиволос - об остром кризисе между странами

08:41

Армия Путина несет космические потери на Сумщине: в ISW назвали две главные причины

08:33

Украину атакует неприятная погода: где ждать сильных ливней

07:59

37 "прилетов" и пожар: в РФ дроны атаковали химический завод

06:15

Гороскоп на завтра 26 июля: Козерогам - прибыль, Водолеям - приятная встреча

06:10

Выступления под театром Франко: попытка политологического анализамнение

05:59

Притянете хаос и безденежье: в какие дни нельзя мыть головуВидео

05:31

Гороскоп Таро на август 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - баланс, Рыбам - отпуск

05:02

Под угрозой крупные города: Жданов раскрыл замысел армии РФ на фронте до осени

04:35

Так все же "гумка" или "резинка": учитель назвала одну из самых распространенных ошибокВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девочкой-художницей за 49 секунд

Реклама
03:32

О чем молчат историки РФ - раскрыт родовой секрет последнего императора РоссииВидео

02:06

В ДТП погиб нардеп Ярослав Рущишин: болезненная потеря для общественности и культуры

01:30

"Никогда не терял к ней своих чувств": что Брэд Питт думает о новом романе Дженнифер Энистон

01:02

Мини-Джеджула: многодетный шоумен показал одномесячную дочь от секретной жены

00:53

"Шахтер" удивил тактикой: как "горняки" одержали яркую победу над "Бешикташем"

00:16

Детские маринованные огурчики: улетают банками

24 июля, четверг
23:50

США согласовали большой пакет военной помощи: что получит Украина в ближайшее время

23:49

Крестная Насти Каменских сделала неожиданное признание о певице

23:01

Почему Германия не спешит передавать ракеты Taurus Украине: эксперт раскрыл детали

22:59

Starlink "лег" по всему фронту - что известно о массовом сбое спутниковой связи

22:55

Собранные 1,3 млн грн шли в крипту и азарные игры: Назарию Гусакову объявили подозрение

22:04

Большая любовь уже на пороге: 3 знаков зодиака ждет романтический прорыв с 31 июля

21:50

Почему "Patriot" не изменят ход войны - Залужный раскрыл секрет победы

21:50

"Деблокировали только к вечеру": появились новые подробности последствий удара по Одессе

21:17

28-летний сын Константина Грубича получил тяжелое ранение на фронте

21:05

Как изменится война после 50-дневного ультиматума Трампа - тревожный прогноз

20:45

Почему Украина не должна стать членом Евросоюза: Сийярто сделал неожиданное заявление

20:16

Зеленский внес в Раду законопроект о НАБУ и САП: основные положения

19:59

За кулисами авиации: пилот раскрыл истинную причину не включеного "режима полета"

19:58

В НАТО допустили роковую ошибку: Залужный оценил готовность альянса к войне

Реклама
19:47

"Армия РФ уже бы отступала": Жданов назвал ключ к победе Украины

19:10

Мировой порядок на паузе: готов ли Трамп договариваться с Си Цзиньпиноммнение

19:08

Не только Крым - в Украине была еще одна автономная республика, где она находиласьВидео

19:01

Вершинная гниль на томатах: огородник раскрыл простой метод борьбы с болезньюВидео

18:50

Три месяца без свиданий – отправят воевать: в России готовят громкий законопроект

18:45

Умер легенда реслинга и актер Халк Хоган

18:42

В Украине возвращается сильная непогода: синоптики объявили штормовое предупреждение

18:41

Кадыров тонул: что случилось с главой Чечни в Турции

18:22

Почему в этот день нужно поплакать: важные приметы 25 июля

18:21

Усику назначили новый бой: кто соперник непобедимого украинца

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять