Украинцы могут оформить объединенную соцпомощь: кто и сколько получит

Сумма помощи будет зависеть от нескольких факторов.

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Кто из украинцев может претендовать на объединенную соцпомощь / Коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Семьи с низким доходом могут получить объединенную помощь

Помощь рассчитывается в разном размере на каждого члена семьи

Для получения выплат нужно отказаться от всех других видов соцпомощи

С 1 июля 2025 года в Украине запустили новый вид базовой социальной помощи, который объединяет несколько видов выплат в одну. Эта помощь предназначена для семей с низким доходом.

В Facebook Безоплатной правовой помощи отметили, что теперь нет необходимости оформлять несколько пособий и собирать большое количество справок.

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Новый вид социальной помощи могут получить малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи и дети, чьи родители не платят алименты или их местонахождение неизвестно.

Заметим, что сумма помощи зависит от состава семьи и доходов. При этом базовая величина для расчета составляет 4500 грн на ребенка или нетрудоспособного и 3150 грн на каждого совершеннолетнего.

Чтобы оформить объединенную соцпомощь нужно отказаться от всех других видов социальных выплат, которые были оформлены ранее, и подать заявку через приложение Дія, или в бумажном формате в любом подразделении ПФУ.

Социальная помощь в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Кабинет министров намерен повысить размер базовой социальной помощи, сделав его значительно выше текущего прожиточного минимума.

Ранее стало известно, что с 1 июля 2025 года администрирование социальных выплат в Украине переходит к Пенсионному фонду Украины. При этом получатели социальной помощи не почувствуют изменений в порядке выплат.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что правительство готовит обновление системы государственной поддержки граждан, в частности модернизацию ряда социальных выплат.

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Об источнике: Бесплатная юридическая помощь Бесплатная юридическая помощь - это правовая помощь, которая гарантируется государством и полностью или частично предоставляется за счет средств Государственного бюджета Украины, местных бюджетов и других источников, то есть pro bono, пишет Википедия.

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