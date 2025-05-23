Украинцам резко увеличат соцпомощь: названы сроки и объемы новых выплат

Главное:
- Базовую соцпомощь сделают выше текущего прожиточного минимума
- Все социальные выплаты осуществляются своевременно
Кабинет министров намерен повысить размер базовой социальной помощи, сделав его значительно выше текущего прожиточного минимума.
Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире национального телемарафона.
По её словам, на данный момент все социальные выплаты осуществляются своевременно, и никаких задолженностей не существует и не предвидится.
"Мы стремимся увеличить объёмы соцвыплат. Уже в июле стартует пилотный проект по введению новой базовой социальной помощи, которая будет существенно превышать нынешний прожиточный минимум", — отметила министр.
Также Жолнович добавила, что до конца года правительство планирует разработать дополнительные инициативы, направленные на укрепление системы социальной поддержки населения.
Субсидии и соцвыплаты - последние новости по теме
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Кто такая Оксана Жолнович?
Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.
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