Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Украинцам резко увеличат соцпомощь: названы сроки и объемы новых выплат

Алексей Тесля
23 мая 2025, 09:42
83
Все социальные выплаты осуществляются своевременно, и никаких задолженностей не существует.
Украинцам резко увеличат соцпомощь: названы сроки и объемы новых выплат
Украинцам рассказали об увеличении базовой соцпомощи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Базовую соцпомощь сделают выше текущего прожиточного минимума
  • Все социальные выплаты осуществляются своевременно

Кабинет министров намерен повысить размер базовой социальной помощи, сделав его значительно выше текущего прожиточного минимума.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире национального телемарафона.

видео дня

По её словам, на данный момент все социальные выплаты осуществляются своевременно, и никаких задолженностей не существует и не предвидится.

Кому призначається житлова субсидія
/ Главред

"Мы стремимся увеличить объёмы соцвыплат. Уже в июле стартует пилотный проект по введению новой базовой социальной помощи, которая будет существенно превышать нынешний прожиточный минимум", — отметила министр.

Также Жолнович добавила, что до конца года правительство планирует разработать дополнительные инициативы, направленные на укрепление системы социальной поддержки населения.

Субсидии и соцвыплаты - последние новости по теме

Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вернут деньги за аренду жилья. Владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛП - ставку единого налога, исходя из размера социальной стоимости аренды.

Ранее сообщалось о том, что украинцам доначислят субсидии. Кабинет Министров принял решение о доначислении субсидий гражданам, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных.

Как ранее сообщал Главред, в Украине запланирована индексация пенсий. Однако некоторые пенсионеры останутся без доплат.

Больше новостей:

Кто такая Оксана Жолнович?

Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

соцвыплаты Минсоцполитика
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ производит 100-150 ракет в месяц: эксперт предупредил об угрозе новых ударов

РФ производит 100-150 ракет в месяц: эксперт предупредил об угрозе новых ударов

10:56Война
Дроны атаковали Полтавщину: есть пострадавший, без света остались 1800 семей

Дроны атаковали Полтавщину: есть пострадавший, без света остались 1800 семей

10:05Война
Лимит на переводы, дорогой техосмотр и мобилизация ВПЛ: что изменится для украинцев с 1 июня

Лимит на переводы, дорогой техосмотр и мобилизация ВПЛ: что изменится для украинцев с 1 июня

10:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
"Началась настоящая золотая лихорадка": где в Украине самые большие залежи золота

"Началась настоящая золотая лихорадка": где в Украине самые большие залежи золота

"Молюсь": Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову

"Молюсь": Алла Пугачева публично обратилась к Никите Преснякову

Влупит град, будут грозы и шквалы: несколько областей Украины накроет опасная погода

Влупит град, будут грозы и шквалы: несколько областей Украины накроет опасная погода

"Бродяга": жена путиниста Игоря Николаева молниеносно состарилась на 10 лет

"Бродяга": жена путиниста Игоря Николаева молниеносно состарилась на 10 лет

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 22 мая (обновляется)

Последние новости

10:56

РФ производит 100-150 ракет в месяц: эксперт предупредил об угрозе новых ударов

10:50

Китайский гороскоп на завтра 24 мая: Крысам - обиды, Обезьянам - тревоги

10:42

Доллар пошел в рост: украинцы узнали новый курс в обменниках и на межбанке

10:26

Гороскоп Таро на завтра 24 мая: Стрельцам - награда, Водолеям - финансовое предупреждение

10:11

Потрясающая головоломка для самых внимательных: чем отличаются 2 кота

Осенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – ГельманОсенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – Гельман
10:05

Дроны атаковали Полтавщину: есть пострадавший, без света остались 1800 семейФото

10:00

Лимит на переводы, дорогой техосмотр и мобилизация ВПЛ: что изменится для украинцев с 1 июня

09:44

Лето наконец-то возвращается: в Украину идет средиземноморское тепло

09:42

Украинцам резко увеличат соцпомощь: названы сроки и объемы новых выплат

Реклама
09:27

Будут серьезные последствия: что категорически нельзя делать на кладбищеВидео

09:26

Константин Меладзе вышел на связь и сообщил печальное известие - детали

08:53

Расстояние менее 3 км: армия РФ приблизилась к админгранице Днепропетровщины

08:34

Орбана ждут сильные неприятности: ЕС готовится серьезно наказать Венгрию

08:04

Алла Пугачева публично обратилась к украинскому известному поэту - причина

08:00

Покровск и не только: какие города может захватить Россия до конца годамнение

07:44

Экс-советник Трампа назвал условие нападения России на НАТО

06:52

Взрывы и пожар в РФ: дроны атаковали завод, который производит аккумуляторыВидео

06:10

О психологии Трампа и попытках "донести до него правду"мнение

05:57

Гороскоп на завтра 24 мая: Весам - особый день, Козерогам - сюрприз

05:30

Неочевидная визуальная иллюзия: нужно найти лошадь за 7 секунд

Реклама
05:00

Морковь можно приготовить без плиты и духовки: метод, который удивит многих

04:35

Почему нельзя говорить имена "Толя" и "Боря": как правильно называть владельцев этих именВидео

04:07

Эксперты призвали мыть яичную скорлупу и не выбрасывать ее - в чем причинаВидео

03:25

Если увидели, то лучше бежать: названа самая опасная рыба в Украине

02:03

Важный шаг для Украины: G7 запрещает выгоду странам, поддерживающим Россию

01:23

Россияне атаковали 4183 раза за сутки: сводка Генштаба о ситуации на фронте

00:08

Движение остановлено, поезда меняют маршрут: что вызвало задержку на Закарпатье

22 мая, четверг
23:23

Россияне считают потери: на Курщине мощный прилет по скоплению военных РФ

23:14

Взрослые люди: как выглядят двойняшки из сериала "Сваты"

22:59

Пять способов сэкономить на покупке автомобильных шин: советы от автоэкспертов

22:48

"Разочарован, что исключили Россию": победитель Евровидения 2025 сделал признание

22:21

"Я тупая": блогерша Стужук высказалась о войне и назвала Украину пространством

22:18

Кто может организовать восстание в РФ: появился неожиданный "инсайд" из КремляВидео

22:11

Ответный ход в ответ: Сибига жестко прокомментировал заявление Путина о "буферной зоне"

22:09

Новые детали обмена 1000 на 1000 и ультиматум США: главные новости Украины (дайджест)

21:50

"10 лет с конфискацией имущества": Юрий Бардаш поплатиться за предательство

21:25

Грех ли читать Библию лежа: священник расставил точки над "і"Видео

21:24

Полетят десятки ракет: названы выбранные РФ для массированного удара города

21:18

Екатерина здесь ни при чем: историки опровергли популярный миф об Одессе

20:54

"Хватит об этом думать": Залужный сделал жесткое заявление о войне и границах Украины

Реклама
20:36

Не Киев и не Харьков: какой город трижды становился столицей УкраиныВидео

20:30

"Началась настоящая золотая лихорадка": где в Украине самые большие залежи золотаВидео

20:24

РФ продвинулась на Донбассе: в DeepState назвали два направления

19:44

Трамп объяснил свои обещания о скором завершении войны: СМИ раскрыли подробности

19:34

Грозы, град и сильные шквалы: какие регионы накроет опасная погода

19:28

"Год назад пугал": в СНБО назвали цель заявления Путина о "буферной зоне"

19:18

Восстановление территориальной целостности Украины: Розумный назвал важное условие

19:10

Потери и результаты наступления оккупантов в цифрахмнение

18:55

"Трамп все понимает": раскрыта настоящая стратегия США в отношениях с ПутинымВидео

18:49

Деньги сами летят в руки - какие 3 знака зодиака притягивают финансовый успех

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять