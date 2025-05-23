Украинцам резко увеличат соцпомощь: названы сроки и объемы новых выплат

Все социальные выплаты осуществляются своевременно, и никаких задолженностей не существует.

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Украинцам рассказали об увеличении базовой соцпомощи / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Базовую соцпомощь сделают выше текущего прожиточного минимума

Все социальные выплаты осуществляются своевременно

Кабинет министров намерен повысить размер базовой социальной помощи, сделав его значительно выше текущего прожиточного минимума.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович в эфире национального телемарафона.

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По её словам, на данный момент все социальные выплаты осуществляются своевременно, и никаких задолженностей не существует и не предвидится.

/ Главред

"Мы стремимся увеличить объёмы соцвыплат. Уже в июле стартует пилотный проект по введению новой базовой социальной помощи, которая будет существенно превышать нынешний прожиточный минимум", — отметила министр.

Также Жолнович добавила, что до конца года правительство планирует разработать дополнительные инициативы, направленные на укрепление системы социальной поддержки населения.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что украинцам вернут деньги за аренду жилья. Владельцам жилья государство будет компенсировать НДФЛ и военный сбор, ФЛП - ставку единого налога, исходя из размера социальной стоимости аренды.

Ранее сообщалось о том, что украинцам доначислят субсидии. Кабинет Министров принял решение о доначислении субсидий гражданам, которые не смогли их получить из-за несвоевременного представления данных.

Как ранее сообщал Главред, в Украине запланирована индексация пенсий. Однако некоторые пенсионеры останутся без доплат.

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Кто такая Оксана Жолнович? Жолнович Оксана Ивановна (21 февраля 1979, Львов) - министр социальной политики Украины (с 19 июля 2022 года), кандидат юридических наук, доцент.

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