Евро уже превысил 49 грн: в Украине резко взлетел курс валют за сутки

Национальный банк Украины повысил курсы валют на 25 июля.

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В Украине зафиксирован резкий скачок курса / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 25 июля

На сколько подорожал евро

Какова ситуация на межбанке и наличном рынке

Национальный банк Украины повысил курс доллара и евро на пятницу, 25 июля. Евро снова превысил психологическую отметку в 49 гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на 25 июля составляет 41,7738 гривни за единицу. Это на 0,0087 грн выше, чем в предыдущий день.

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Единая европейская валюта также ощутимо выросла. Курс евро на 25 июля установлен на уровне 49,1009 гривни за 1 евро, что на 11,88 копейки выше, чем ранее.

На межбанковском рынке стоимость доллара в ходе торгов снизилась до 41,77-41,80 грн за доллар (купля-продажа), что на 5 копеек меньше, чем днем ранее.

На наличном рынке курсы валют остаются выше. Доллар продают уже по 41,95 грн, а евро - по 49,40 грн.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, на 24 июля Нацбанк оставил официальный курс доллара без изменений - 41,77 грн. Зато евро подорожал на 11 копеек и стоит 48,98 грн.

Также на этой неделе курс доллара в Украине, вероятно, будет колебаться в пределах 41,5-42,2 грн, а евро - 48,5-49,5 грн, прогнозирует банкир Тарас Лесовой. Он отметил, что существенных колебаний не ожидается, а ситуация на валютном рынке будет зависеть от глобальных событий.

Кроме этого, экономист Иван Ус предполагает, что курс евро может достичь 50 гривен. Он советует украинцам хранить сбережения как в долларах, так и в евро.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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