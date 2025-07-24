Часть украинцев потеряют пенсии, если не сделают одно действие: кто под угрозой

Вы узнаете:
- Кто из украинцев может потерять пенсию или страховку, если не пройдет идентификацию
- Как этого избежать и в какие органы обращаться
Украинцы на временно оккупированных территориях или за рубежом должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года, иначе они могут потерять свои пенсии и страховые выплаты.
Если не подтвердить свои данные вовремя, есть риск остаться без средств. Соответствующее разъяснение предоставили в Пенсионном фонде Украины.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 299 от 11 февраля 2025 года, были установлены дополнительные условия для выплаты пенсий и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве для двух категорий лиц:
- проживающих на временно оккупированных территориях,
- которые временно выехали за границу и находятся за пределами Украины.
Для этих категорий лиц нужно ежегодно до 31 декабря подтверждать свои данные, в противном случае есть риск потерять свои выплаты.
В то же время такие требования не затронут граждан, которые получают пенсии или страховку по международным договорам.
Как пройти физическую идентификацию
Есть несколько способов, как можно пройти физическую идентификацию:
- лично в банке или в Пенсионном фонде,
- онлайн на портале ПФУ,
- через видеосвязь,
- с помощью дипломатических учреждений за рубежом.
Пенсии в Украине - последние новости
Как ранее сообщал Главред, украинцам начали недосчитывать выплаты пенсий - как проверить. С годами требования к продолжительности стажа стали жестче, а сам механизм расчета пенсионных выплат несколько раз менялся.
Также ранее сообщалось, что названа фамилия, кто получает самую большую пенсию в Украине - почти 400 тысяч. Для сравнения, сейчас украинец со средней зарплатой 18,8 тыс. грн и полным стажем может рассчитывать на пенсию только в 4,7 тыс. грн.
Напомним, ранее стало известно, кто из пенсионеров получит прибавку в августе. Пенсионный фонд предоставит денежные выплаты различным категориям граждан Украины.
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Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.
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