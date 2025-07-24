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Часть украинцев потеряют пенсии, если не сделают одно действие: кто под угрозой

Алёна Воронина
24 июля 2025, 12:09
463
Части украинцев, которые получают пенсию или страховку, нужно пройти специальную процедуру.
Часть украинцев потеряют пенсии, если не сделают одно действие: кто под угрозой
Часть украинцев потеряют пенсии, если не сделают одно действие/ коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Кто из украинцев может потерять пенсию или страховку, если не пройдет идентификацию
  • Как этого избежать и в какие органы обращаться

Украинцы на временно оккупированных территориях или за рубежом должны пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2025 года, иначе они могут потерять свои пенсии и страховые выплаты.

Если не подтвердить свои данные вовремя, есть риск остаться без средств. Соответствующее разъяснение предоставили в Пенсионном фонде Украины.

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Согласно постановлению Кабинета министров Украины № 299 от 11 февраля 2025 года, были установлены дополнительные условия для выплаты пенсий и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве для двух категорий лиц:

  • проживающих на временно оккупированных территориях,
  • которые временно выехали за границу и находятся за пределами Украины.

Для этих категорий лиц нужно ежегодно до 31 декабря подтверждать свои данные, в противном случае есть риск потерять свои выплаты.

В то же время такие требования не затронут граждан, которые получают пенсии или страховку по международным договорам.

Как пройти физическую идентификацию

Есть несколько способов, как можно пройти физическую идентификацию:

  • лично в банке или в Пенсионном фонде,
  • онлайн на портале ПФУ,
  • через видеосвязь,
  • с помощью дипломатических учреждений за рубежом.
Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить
Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить/ Инфографика: Главред

Пенсии в Украине - последние новости

Как ранее сообщал Главред, украинцам начали недосчитывать выплаты пенсий - как проверить. С годами требования к продолжительности стажа стали жестче, а сам механизм расчета пенсионных выплат несколько раз менялся.

Также ранее сообщалось, что названа фамилия, кто получает самую большую пенсию в Украине - почти 400 тысяч. Для сравнения, сейчас украинец со средней зарплатой 18,8 тыс. грн и полным стажем может рассчитывать на пенсию только в 4,7 тыс. грн.

Напомним, ранее стало известно, кто из пенсионеров получит прибавку в августе. Пенсионный фонд предоставит денежные выплаты различным категориям граждан Украины.

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Об источнике: Пенсионный фонд Украины (ПФУ)

Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

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