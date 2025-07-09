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Что будет с долларом: украинцам рассказали, стоит ли покупать валюту

Андрей Ганчук
9 июля 2025, 19:38
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Украина может увидеть курс по 50 грн за один евро, считает экономист.
Что будет с долларом: украинцам рассказали, стоит ли покупать валюту
Стоит покупать доллар, пока он подешевел - экономист / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Главное:

  • Евро может подорожать еще сильнее
  • Украинцам лучше покупать как евро, так и доллары
  • Можно хранить деньги в депозитах или ОВГЗ

Доллар в Украине в начале июля продолжил медленно дешеветь, тогда как евро стремительно дорожает. Евро может подорожать до 50 гривен, а украинцам лучше покупать как доллары, так и европейскую валюту.

Евро может стать еще дороже

В ближайшее время евро может подорожать до 5 гривен, считает главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус.

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"Я не исключаю, что Украина может увидеть курс 50 грн/евро. Здесь нужно смотреть, как себя будет вести Европейский банк. Потому что контролируемая девальвация, на которую пошел доллар — в принципе, будет нужна и европейской валюте", — пояснил экономист", - цитируют его Новини Live.

По его словам, несмотря на то, что у Соединенных Штатов более конкурентная экономика, чем у Евросоюза, позиции евро сегодня сильнее доллара.

В чем хранить сбережения украинцам

Украинцам лучше хранить сбережения как в евро, так и в долларах. Но торопиться с покупкой евро пока не стоит.

"Я понимаю, что не все могут себе это позволить. Но если уж решили в чем-то держать деньги, то желательно, чтобы все же это была хотя бы одна из этих двух валют, потому что скоро падение доллара остановится, и курс евро пойдет на спад", - считает Ус.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Когда евро пойдет на спад

Согласно прогнозу эксперта, если ЕС будет применять финансовые инструменты для контролируемого снижения курса, ближе к середине осени курс евро начнет снижаться. Но серьезного падения ожидать не стоит.

"Покупать надо всегда на низкой цене"

Президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас считает, что именно сейчас пришло время для покупки доллара.

"Покупать надо всегда на низкой цене. Когда валюта растет — ее покупать не стоит. Если мы говорим об иностранной валюте как инструменте сбережений, то сейчас можно покупать доллар", - говорит банкир.

Кроме того, он подчеркнул, что депозиты или ОВГЗ также можно считать надежными инструментами для сбережений.

Курс доллара в Украине – новости по теме:

Как сообщал Главред, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева ранее заявила, что в июле доллар может существенно подорожать. По ее мнению, также Нацбанк продолжит политику контролируемых валютных колебаний.

Аналитики KИТ Group считают, что если иностранная помощь Украине сократится, доллар постепенно подорожает до 43,00–45,00 грн или даже больше. Среднегодовой бюджетный прогноз допускает подорожание доллара выше 45 грн.

На 10 июля Нацбанк установил следующий курс: 41,77 грн за 1 доллар и 48,84 грн за 1 евро. Курс евро опустился ни же психологической отметки в 49 грн.

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Что известно о долларе?

Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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