Дороже 45 гривен или даже больше: появился удручающий прогноз курса доллара

Дальнейшая ситуация с долларом зависит от иностранной помощи.

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Через полгода доллар может взлететь - аналитики / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

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Доллар в ближайшее время существенно не подорожает

В будущем доллар может взлететь выше 45 грн

Курс доллара в Украине в ближайшее время существенно не изменится. Однако в течение следующих нескольких месяцев ситуация может измениться. По причинам финансовой неопределенности в следующем году один доллар может подорожать до 45 гривен, а возможно, даже больше.

Аналитики KИТ Group в своем отчете, которым поделились с Главредом, рассказали, что в течение 2-4 недель курс доллара в Украине будет оставаться на уровне 41,20–41,80 грн. Колебания могут быть на 20-30 копеек.

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Приближения бюджетных дат, а также возможные ситуативные вмешательства со стороны НБУ, могут на кратковременной основе подтолкнуть курс в сторону нижней границы.

Согласно дальнейшим прогнозам – на 2-4 месяца – доллар может подорожать до показателя 41,80–42,50 грн. Это может произойти по причине роста импорта, повышения инфляции в Украине, или появления значительных сигналов относительно ситуации с внешним финансированием.

Что будет с долларом через полгода

Как полагают аналитики, спустя 6 месяцев и больше будет сохраняться риск плавной девальвации гривны. Если иностранная помощь все же сократится, доллар постепенно подорожает до 43,00–45,00 грн или даже выше.

Подчеркивается, что среднегодовой бюджетный прогноз курса доллара оставляет запас его подорожания выше 45 гривен.

Как менялся курс доллара США в Украине / Инфографика: Главред

Курс доллара в июне – что известно:

Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой ранее заявил, что доллар в июне существенно не подорожает.

"В условиях режима управляемой гибкости колебания происходят постепенно и без резких скачков. Курс, вероятно, будет находиться в пределах 41,6–42 грн за доллар", - говорит эксперт.

В мае поступлений в резервы НБУ будет меньше, но у регулятора пока есть возможности для удержания гривны, считает кандидат экономических наук, независимый экономический эксперт Александр Хмелевский. Курс в июне останется на уровне 41,2–42,5 грн за доллар.

Почем сегодня доллар – курс НБУ

Национальный банк Украины в пятницу, 30 мая, установил следующий курс: 1 доллар стоит 41,53 грн. Гривна укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Что такое Национальный банк Украины? Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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