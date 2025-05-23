Может ли доллар "прыгнуть" выше 42 грн: неожиданный прогноз банкира

Валютная нестабильность в мире: укрепление евро по отношению к доллару также влияет на курсы в Украине.

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Прогноз курса валют / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

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Возможно, официальный курс преодолеет порог в 42 гривны

Курс будет зависеть от мирового соотношения с долларом

Рекордные золотовалютные резервы — свыше 46,7 млрд долларов по итогам апреля — позволяют НБУ поддерживать равновесие на валютном рынке благодаря интервенциям, заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой.

Объёмы покупки валюты в те месяцы превышали обычный уровень на 30–40%, что могло "перегреть" рынок, подчеркнул он в комментарии Каналу 24.

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Ожидаемая международная финансовая помощь в 2025 году составляет около 55 млрд долларов, из которых 38,4 млрд пойдут на покрытие потребностей бюджета.

Валютная нестабильность в мире: укрепление евро по отношению к доллару также влияет на курсы в Украине.

"С начала года евро значительно укрепился: с 43–43,5 грн до почти 47 грн, то есть примерно на 9%. Однако если евро начнет терять позиции на глобальном рынке, то и в Украине курс пойдет вниз", — добавил эксперт.

/ Главред

Прогнозы на июнь

По словам Лесового, курс доллара в июне, скорее всего, продолжит двигаться по инерции майской динамики. Возможно, официальный курс преодолеет порог в 42 гривны, но значительных колебаний ожидать не стоит.

"В условиях режима управляемой гибкости колебания происходят постепенно и без резких скачков. Курс, вероятно, будет находиться в пределах 41,6–42 грн за доллар", - отметил он.

Спрос на валюту будет плавно расти и приближаться к уровню потребительских цен. Между тем разница между межбанковским и наличным курсом останется незначительной, что исключает резкие перекосы на рынке.

Что касается евро, его курс будет зависеть от мирового соотношения с долларом. Прогнозируется, что 1 евро будет стоить от 1,05 до 1,15 доллара, и этот диапазон станет определяющим для гривневого курса европейской валюты.

Курс валют - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, насколько обесценится американская валюта и какая причина. Курс доллара к евро скоро может упасть, это отразится и на соотношении гривны к доллару.

Напомним, ранее эксперт ответил, какую валюту лучше покупать. Курс доллара может и дальше колебаться.

Как ранее сообщал Главред, курс внезапно "подскочил" - после восьмимесячного минимума доллар пошел на взлет.

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Кто такой Тарас Лесовой? Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами по курсу валют и изменениям ситуации на рынке.

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