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Евро продолжает набирать обороты: в Украине переписали цены на валюту

Марина Фурман
23 июля 2025, 17:41
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Евро продолжает укреплять свои позиции на валютном рынке.
Евро продолжает набирать обороты: в Украине переписали цены на валюту
Курс валют на 24 июля / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 24 июля
  • Во сколько украинцами обойдется европейская валюта

Национальный банк Украины установил на четверг, 24 июля, новый официальный курс валют. Об этом стало известно из данных на сайте регулятора.

Так, курс доллар остался на том же самом уровне, как и в предыдущий день. Один доллар стоит 41,77 гривны. То есть украинская валюта осталась без изменений.

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А вот по отношению к евро гривна ослабила позиции.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,98 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,79/41,82 грн/долл., а евро - 49,03/49,06 грн/евро.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Как писал Главред, НБУ установил новый официальный курс валют на среду, 23 июля. Так, курс доллара к гривне был на уровне 41,7653 гривен за доллар. А официальный курс евро составил 48,86 грн/евро.

Напомним, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что на этой неделе курс доллара в Украине вряд ли пересечет границу в 42 гривны.

Кроме того, согласно прогнозам аналитиков, в июле курс доллара может составить 41,6-42,2 грн. На это будут влиять пять факторов.

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Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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