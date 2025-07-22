Стоимость одной валюты резко упала: новый курс доллара и евро в Украине

Вы узнаете:
- Каким будет курс валют в среду
- Удалось ли гривне укрепиться
Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют на среду, 23 июля. Об этом известно из данных на сайте регулятора.
Так, курс доллара к гривне в среду будет на уровне 41,7653 гривен за доллар. Украинская валюта укрепилась на 5 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.
В то же время, официальный курс евро завтра составит 48,8654 гривен за евро. Украинская национальная валюта ослабла на 7 копеек.
Стоит добавить, что на межбанке сегодня курс доллара упал на 5 копеек до 41,77-41,80 грн/доллар (купля-продажа) по сравнению с закрытием предыдущего дня.
На наличном рынке курс доллара упал до 41,90 гривен, курс евро вырос до 49,15 гривен.
Курс валют - последние новости
Как сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что на этой неделе курс доллара в Украине вряд ли пересечет черту в 42 гривни.
Кандидат экономических наук Иван Ус считает, что евро может подорожать до 50 гривен, а украинцам лучше покупать как доллары, так и европейскую валюту.
Стоит заметить, что согласно прогнозам, в июле курс доллара может составить 41,6-42,2 грн. На это будут влиять пять факторов.
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Об источнике: Национальный банк Украины
Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".
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