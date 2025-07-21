Бешеный скачок за один день: в Украине резко вырос курс валют

НБУ опубликовал официальный курс валют на 22 июля.

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Курс валют на 22 июля / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 22 июля

На сколько вырос доллар

На сколько подорожал курс евро

Национальный банк Украины повысил официальный курс евро и доллара на 22 июля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На вторник, 22 июля, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 41,81 грн/долл., что на 6 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна незначительно ослабила свои позиции относительно американской валюты.

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Курс евро сильно вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 48,79 грн/евро, что на 19 копеек больше, чем 21 июля. Относительно евро гривна сильно ослабила свои позиции.

Как менялся курс доллара США в Украине / Инфографика: Главред

Курс валют в Украине - последние новости

Ранее сообщалось, что до 20 июля доллар будет находиться в ожидаемых пределах, тогда как европейская валюта может удивить украинцев "новыми курсовыми рекордами".

Накануне стало известно, что до 20 июля также ожидается, что НБУ вряд ли будет позволять гривне укрепляться до уровней по отношению к доллару США, наблюдавшихся в течение весны.

Напомним, Главред писал, что на следующей неделе курс доллара в Украине вряд ли пересечет черту в 42 гривны. Об этом заявил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, Он является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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