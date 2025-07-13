Евро может готовить сюрприз: банкир сказал, что будет с валютой до 20 июля

Лесовой спрогнозировал, от чего будет зависеть ситуация на валютном рынке.

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Курс валют с 14 по 20 июля / Коллаж: Главред, фото: pixabay

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Сколько будут стоить 100 долларов в Украине до 20 июля

Что будет с европейской валютой в течение следующей недели

С 14 по 20 июля доллар будет находиться в ожидаемых пределах, тогда как европейская валюта может удивить украинцев "новыми курсовыми рекордами". Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН.

По его словам, ситуация на валютном рынке будет зависеть от того, насколько сильно вырастет спрос на доллар и какие действия предпримет регулятор, чтобы удержать ситуацию под контролем. При этом банкир указал, что курс евро в Украине станет зеркалом мировых торгов евровалюты в паре с долларом.

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Сколько будут стоить 100 долларов в Украине до 20 июля

Лесовой прогнозирует, что в течение следующей недели курс доллара будет колебаться в пределах 41,6 - 42 гривны на межбанке и 41,5 - 42,2 гривны на наличном рынке.

Итак, до 20 июля за 100 долларов придется выложить примерно от 4150 до 4220 гривен. Если же речь идет о 1000 долларов, сумма вырастет до 41 500 - 42 200 гривен.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Во сколько обойдутся 100 евро украинцам в течение следующей недели

Европейская валюта будет колебаться от 48,5 до 49,5 гривны на межбанке и 47,5 - 49,5 гривны на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнах в Украине до 20 июля будут стоить 4750 - 4950 гривен, а 1000 евро в гривнах обойдутся украинцам в 47 500 - 49 500 гривен.

Курс валют в Украине - последние новости

Недавно Главред писал, сколько будет стоить валюта с 14 июля. Так, официальный курс доллара США установлен на уровне 41,78 грн/долл, а за европейскую валюту придется отдать 48,84 грн/евро.

Напомним, финансистка предупреждала, что в Украине в ближайшее время ожидается существенный рост курса доллара. Согласно прогнозам, в июле он может составить 41,6-42,2 грн.

Между тем главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус считает, что евро может подорожать до 50 гривен.

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О персоне: Тарас Лесовой Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

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