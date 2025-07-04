Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Курс евро ушел в крутое пике, а доллар дорожает: что будет со стоимостью валют

Мария Николишин
4 июля 2025, 17:38
92
Объявлен официальный курс валют на 7 июля.
Курс евро ушел в крутое пике, а доллар дорожает: что будет со стоимостью валют
Курс доллара и евро на 7 июля / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс валют в понедельник
  • Удалось ли гривне укрепиться

На понедельник, 7 июля, установлен новый официальный курс валют. Об этом говорится на сайте НБУ.

Известно, что курс доллара к гривне установлен на уровне 41,73 грн/долл., гривна ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

видео дня

В то же время, согласно данным, по отношению к евро гривна усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,12 грн, гривна укрепилась на 6 копеек.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,76/41,79 грн/долл., а евро - 49,16/49,18 грн/евро.

Курс евро ушел в крутое пике, а доллар дорожает: что будет со стоимостью валют
Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, банкир Тарас Лесовой заявил, что на следующей неделе стоимость доллара останется в пределах майско-июньских коридоров: официальный курс вряд ли пересечет отметку в 42 гривны за доллар.

По состоянию на 4 июля курс доллара был установлен на уровне 41,7239 гривен, а евро - 49,1758 гривен.

В то же время, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева считает, что есть пять факторов, которые повлияют на формирование курса доллара в Украине в июле, и к этим факторам относятся как внутреннеэкономические, так и внешнеполитические.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

курс курс валют курс доллара курс евро курс НБУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия продолжает ядерный террор: обстрел привел к блэкауту Запорожской АЭС

Россия продолжает ядерный террор: обстрел привел к блэкауту Запорожской АЭС

18:58Война
Целовали землю и рыдали": чувствительные кадры первых разговоров пленных с родными

Целовали землю и рыдали": чувствительные кадры первых разговоров пленных с родными

18:56Украина
Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара

Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара

16:45Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украину атакует мощный шторм: регионы будет засыпать градом и лить грозовые дожди

Украину атакует мощный шторм: регионы будет засыпать градом и лить грозовые дожди

Ликвидирован заместитель командующего ВМФ РФ Гудков: в ВСУ указали на странный нюанс

Ликвидирован заместитель командующего ВМФ РФ Гудков: в ВСУ указали на странный нюанс

Гороскоп на завтра 5 июля: Весам - напряжение, Рыбам - интересное приглашение

Гороскоп на завтра 5 июля: Весам - напряжение, Рыбам - интересное приглашение

Что скрывают в РФ под видом новых бомбардировщиков: эксперт раскрыл детали

Что скрывают в РФ под видом новых бомбардировщиков: эксперт раскрыл детали

РФ подняла в воздух МиГи: ракеты и табун "Шахедов" полетели в сторону Киева

РФ подняла в воздух МиГи: ракеты и табун "Шахедов" полетели в сторону Киева

Последние новости

18:58

Россия продолжает ядерный террор: обстрел привел к блэкауту Запорожской АЭС

18:56

Целовали землю и рыдали": чувствительные кадры первых разговоров пленных с роднымиФотоВидео

18:55

Зачем детей "запекали" в печи - правда об обряде, породившем сказку о Бабе ЯгеВидео

18:28

До 124 тысяч гривен помощи: кто из украинцев в списке на выплаты

18:28

В РФ прилетело по химпредприятию: огромный столб дыма на месте мощного пожара

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

18:05

Войска РФ продвинулись на Харьковщине: в DeepState раскрыли, к чему готовится враг

17:38

Курс евро ушел в крутое пике, а доллар дорожает: что будет со стоимостью валют

17:27

Главный бой года Усика и Дюбуа: когда и где смотреть поединок-реванш

17:19

РФ будет усиливать удары по Украине: военный предупредил об угрозе

Реклама
17:17

Сорвут джекпот в июле: 3 знакам зодиака будет безумно везти во всех сферах

17:16

Фиктивные командировки Шабунина в НАПК: суд в очередной раз не разрешил детективу НАБУ закрыть дело

16:50

Почему клонит в сон в храме: причины и духовные советы

16:45

Некоторые области Украины накроют ливни и грозы: известно, отступит ли жара

16:45

Зеленский и Трамп провели переговоры: первые подробности

16:45

Новые украинские дроны взорвали стратегический завод в РФ: СМИ узнали детали

16:40

На просроченное попасть легко: как правильно выбирать мясо в магазине

16:39

Решение принял один человек: СМИ узнали, кто в США остановил помощь Украине

16:38

Почему связывают руки и ноги умершим: священник раскрыл правду о "магических путах"Видео

16:29

Не может выбраться: Басков вывалил правду о состоянии Киркорова

16:28

"Сюрприз" из Китая: что нашла СБУ в обломках дронов, которые атаковали Киев

Реклама
16:21

Петр Порошенко так и не выполнил свое обещание восстановить музей Шухевича, данное полтора года назад, - эксперт

16:01

К использованию в ВСУ допустили дрон с лазерной подсветкой – что он умеет делать

15:57

Пенсионерам будут доплачивать по 5 000 гривен ежемесячно: как получить надбавку

15:43

ПВО уже не поможет: назван единственный способ отражения ударов дронов РФ

15:35

Вишни не будут портиться неделями: блогер раскрыла секрет хранения фруктов и ягодВидео

15:29

Андрей Матюха досье

15:24

Цены подскочат на 50%: Украина готовится к значительному подорожанию ряда товаров

15:12

Атака РФ на Киев: стало известно о первой жертве - детали

15:10

Яйца по 17 гривен за штуку для ВСУ: НАБУ провело обыски у Резникова - СМИ

14:58

Тотальное обесценивание или бешеный скачок: что будет с курсом евро с 7 июля

14:56

"Дешевое бродяжничество": Тина Кароль жестко прошлась по ПотапуВидео

14:54

ОРИ, грипп или COVID-19: как отличить и вовремя реагировать

14:35

Трамп "разнес" Путина за нежелание завершать войну: в Кремле ответили

14:33

Вторая крупнейшая страна мира живет вообще без президента - как так случилосьВидео

14:00

Меладзе и Джанабаева показали редкое фото младшего сына: уже 11 лет

13:49

Сдали сами оккупанты: на Покровском направлении ликвидировали командование РФ

13:36

1172 дрона ВСУ и 7 ракет Storm Shadow: в Минобороны РФ отчитались о сбитых целях

13:35

Мощный удар ВСУ: под Москвой взорвано предприятие ВПК России

13:34

Масштабный обмен пленными между Украиной и РФ: кто вернулся домойФотоВидео

13:07

"Путин издевается": в США набросились на Трампа из-за стратегии в отношении РФ

Реклама
13:01

РФ нацелилась на захват 4 крупных городов Украины: Гетман оценил шансы врага

12:45

Почему 5 июля нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

12:28

"Ребенка покрестят прямо в животе": священник сказал, можно ли беременной быть крестнойВидео

12:27

Массированный удар РФ по Киеву: повреждено здание консульства Польши

12:12

Как почистить стиральную машину в домашних условиях: очень легкий способВидео

11:58

Возвращение к Первой мировой: РФ применяет хлорпикрин против ВСУ - разведка

11:58

Россияне атаковали Кривой Рог: возник большой пожар, есть раненыеВидео

11:57

Утонула лодка, на которой катался российский комик Павел Воля

11:51

Ракеты будут массово атаковать Россию: эксперт сообщил о новом украинском оружии

11:48

Когда в Украине спадет жара: синоптик назвала дату

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
ПотапАни ЛоракСофия РотаруОльга СумскаяКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять