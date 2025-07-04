Курс евро ушел в крутое пике, а доллар дорожает: что будет со стоимостью валют

Объявлен официальный курс валют на 7 июля.

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Курс доллара и евро на 7 июля / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Каким будет курс валют в понедельник

Удалось ли гривне укрепиться

На понедельник, 7 июля, установлен новый официальный курс валют. Об этом говорится на сайте НБУ.

Известно, что курс доллара к гривне установлен на уровне 41,73 грн/долл., гривна ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

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В то же время, согласно данным, по отношению к евро гривна усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,12 грн, гривна укрепилась на 6 копеек.

Стоит добавить, что на межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,76/41,79 грн/долл., а евро - 49,16/49,18 грн/евро.

Как менялся курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Как сообщал Главред, банкир Тарас Лесовой заявил, что на следующей неделе стоимость доллара останется в пределах майско-июньских коридоров: официальный курс вряд ли пересечет отметку в 42 гривны за доллар.

По состоянию на 4 июля курс доллара был установлен на уровне 41,7239 гривен, а евро - 49,1758 гривен.

В то же время, руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева считает, что есть пять факторов, которые повлияют на формирование курса доллара в Украине в июле, и к этим факторам относятся как внутреннеэкономические, так и внешнеполитические.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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