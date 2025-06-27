Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Аналитика

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара

Анастасия Заремба
27 июня 2025, 09:00обновлено 27 июня, 09:46
161
Больше всего от роста курса евро зависит топливо и все, что связано с топливно-энергетическим сектором, отмечают эксперты.
курс евро, курс доллара, Трамп
Достигнет ли евро отметки в 50 гривен - что думают эксперты / Коллаж Главред

В июне 2025 года курс евро в Украине продемонстрировал рекордный рост, достиг исторических максимумов и тем самым вызвал волнение среди украинцев. За считанные недели евро подорожал минимум на 2 гривны, что в перспективе может грозить подорожанием некоторых товаров. Что стоит за стремительными колебаниями, влияют ли глобальные процессы на внутренний валютный рынок и чего ждать дальше - Главред узнавал у экспертов.

Почему евро начал дорожать

За последний месяц евро установил сразу несколько исторических рекордов на украинском валютном рынке, поднявшись с 46,5 ₴/€ в начале месяца до 48,6 ₴/€ во второй половине июня. И на это, как отмечают эксперты, влияет сразу несколько факторов. Главный из них - нестабильная ситуация в американской экономике, которая влияет и на европейскую валюту.

"Ситуация в американской экономике сейчас не очень предсказуема - из-за действий администрации Трампа, введения торговых пошлин и тому подобное. Это создает неопределенность, и инвесторы начинают считать Европу более стабильным направлением. Они увеличивают инвестиции в европейские ценные бумаги - соответственно, курс евро временно усиливается. Но так же быстро он может и откатиться назад в течение ближайших месяцев, как только ситуация стабилизируется", - рассказал в комментарии Главреду координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман.

видео дня

И добавляет, что наиболее естественным уровнем для пары евро-доллар является соотношение курса в пределах 1:1,1 или даже 1:1,05. То есть при условии нормализации состояния американской экономики курс евро вполне может вернуться к значениям, которые наблюдались до скачка.

В частности, именно привязка доллара к евро также является фактором, который влияет на колебания европейской валюты в Украине. По словам экономиста Бориса Кушнирука, из-за того, что доллар для НБУ является якорной валютой, рост курса евро к доллару на внешних рынках рынках почти автоматически отражается в курсе евро к гривне.

Кто такой Борис Кушнирук

Борис Кушнирук - украинский экономист, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра.

Работал в должности председателя правления коммерческого банка, был руководителем группы советников Президента Ассоциации украинских банков, консультантом по вопросам развития банковского сектора Координационного совета по вопросам политики финансового сектора Кабинета министров Украины.

"В начале года курс евро к доллару в соотношении составлял примерно 1,03, а сейчас - 1,16. Это означает существенный рост евро к гривне (+13%). Ведь все валютные расчеты в Украине фактически осуществляются через доллар. Здесь вопрос не в том, хорошо это или плохо - это просто данность. Поэтому если в будущем евро начнет ослабевать относительно доллара, тогда и курс евро к гривне тоже снизится. Такие колебания уже случались в истории, особенно после введения евро. Были периоды, когда соотношение достигало 1,2 - то есть 1 евро равнялся 1,2 доллара США. Поэтому нынешний курс не является пределом - он может еще расти", - рассказал Кушнирук.

По его мнению, в соотношении заинтересованы прежде всего США, потому что тогда американские товары становятся дешевле европейских. А затем Европейский центральный банк будет вынужден провести определенное "выравнивание" курса евро к доллару.

Как изменится курс доллара - прогноз экспертов

По мнению экономистов, опрошенных Главредом, дальнейшие колебания курса доллара могут зависеть от результатов двусторонних переговоров между США и Европой.

"Если доллар будет слабым в течение длительного времени к евро, то мы будем наблюдать проблемы в экспортных экономиках ЕС (таких, как Германия) и со временем курс стабилизируется... Усиление доллара к евро вполне вероятный сценарий до конца этого года, но его реализация зависит от успешных переговоров между США и ЕС, которые сейчас имеют признаки пробуксовки", - убежден экономист, экс-член совета НБУ Виталий Шапран.

Кто такой Виталий Шапран

Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик.

В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ.

В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ.

С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

В частности, по словам Бориса Кушнирука, введение пошлин США на товары из Евросоюза, которое должно состояться уже после 9 июля, может привести к ослаблению евро. Поэтому европейская экономика почувствует определенное давление, ведь ее товары станут менее конкурентоспособными на американском рынке, и их продажи могут сократиться.

По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп своими действиями провоцирует рост бюджетного дефицита в Штатах, поэтому возникает вопрос, каким образом там справятся с его покрытием, не прибегая к запуску "печатного станка".

"Бесспорно, если на внешних рынках доллар начинает ослабевать, в том числе и из-за массовой эмиссии долларов, это должно отражаться и в Украине. То есть тогда, с одной стороны, гривна должна укрепляться. С другой стороны, поскольку Украина очень зависит от внешней помощи, все, что происходит с курсом - это исключительно рукотворное дело Нацбанка. Ведь курс доллара определяется не рынком, ведь НБУ продает от трети до половины всей валюты, которая необходима на рынке за счет собственных резервов. И пока будет огромный дефицит торгового баланса, иначе быть не может", - уточнил Кушнирук.

Топливо и некоторые товары из Европы прибавят в цене

Впрочем, эксперты успокаивают, что несмотря на существенные колебания курса евро, пока подорожания импортных товаров в Украине удается избегать. Как отметила член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, повышение курсов евро и доллара прямо влияет на цены в Украине.

"Дорожает импорт из ЕС (техника, лекарства, топливо), поэтому растет инфляция. Для простых украинцев это означает, что расходы на импортные товары и энергоносители растут, а покупательная способность гривны немного снижается", - считает эксперт.

Кто такая Анна Золотько

Анна Викторовна Золотько - член Правления, директор Департамента казначейских операций АО "ЮНЕКС БАНК".

Родилась в 1982 году в г. Первомайск, Николаевская область.
Образование высшее (Международный Соломонов Университет, специализация "Программное обеспечение автоматизированных систем" (2004 г.) и "Финансы" (2007 г.).
В банковской системе с 2004 г., на руководящих должностях - с 2013 года.

В то же время украинский импорт очень диверсифицирован, поэтому товаров, которые полностью зависят от курса евро, нет.

"Основную часть импорта мы получаем из Китая. Европа - на втором месте, а дальше - другие азиатские и мировые страны. Из самого большого, что мы импортируем - это нефтегазовая группа, техника, электроника, оборудование. Но все эти товары поступают из разных направлений. Возможно, нефтегазовая группа - это то, что идет в основном из Европы. Поэтому именно здесь мы можем увидеть определенное подорожание. Хотя более важным фактором является не курс евро, а мировая цена на нефть. То есть, если нефть дешевеет - даже на фоне сильного евро мы не увидим роста цен. Если же нефть будет расти - вот тогда мы почувствуем и подорожание топлива, и всего, что связано с топливно-энергетическим сектором. Пока что тенденции для нас благоприятные: нефть немного дешевеет, а евро немного растет - поэтому мы практически не замечаем этих колебаний в ценах", - уточняет Олег Гетман.

Украинцам, которые хранят средства в валюте, эксперты советуют диверсифицировать сбережения. Например, иметь в своей корзине 30% в долларах, 30% в евро и еще 30% - не в самой гривне, а в государственных облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

пошлины Дональд Трамп курс доллара цены на нефть курс евро Борис Кушнирук Виталий Шапран Анна Золотько
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ массово перебрасывает технику, готовятся усиленные штурмы на одном из направлений

РФ массово перебрасывает технику, готовятся усиленные штурмы на одном из направлений

10:36Война
Получит ли Украина ракеты для Patriot: в Белом доме рассказали о договоренности

Получит ли Украина ракеты для Patriot: в Белом доме рассказали о договоренности

09:07Война
Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара

09:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 27 июня: Крысам - покупки, Кроликов завалят работой

Китайский гороскоп на завтра 27 июня: Крысам - покупки, Кроликов завалят работой

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

Мощная магнитная буря ударила по Украине: как долго будет бушевать шторм

Мощная магнитная буря ударила по Украине: как долго будет бушевать шторм

Придется платить больше: цена на важный продукт в Украине резко возрастет

Придется платить больше: цена на важный продукт в Украине резко возрастет

Последние новости

10:36

РФ массово перебрасывает технику, готовятся усиленные штурмы на одном из направлений

10:14

Дрон стал мини-ракетой и сам выбирает цели: Жданов об опасности новых БпЛА РФ

10:06

Загадка для людей с высоким IQ: где 3 различия между девушками с вентилятором

09:49

Суд избирает меру пресечения Чернышову: министра просят отстранить от должности

09:25

Половину Ирана могут разнести "в щебень": прогноз массированных ударов США

Иран проиграл войну, США и Израиль будут выдвигать ему жесткие требования - ДаниловИран проиграл войну, США и Израиль будут выдвигать ему жесткие требования - Данилов
09:18

"Закопает свою судьбу": священник сказал, можно ли неженатым мужчинам копать могилуВидео

09:07

Получит ли Украина ракеты для Patriot: в Белом доме рассказали о договоренности

09:00

Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара

08:15

ВСУ пошли вперед и восстановили позиции: в ISW назвали два направления

Реклама
08:10

Саммит НАТО. Почему мирные переговоры не начнутся раньше конца годамнение

08:01

КНДР может отправить войска на помощь Путину: в ISW сказали, чем этот грозит Украине

06:49

"Время двигаться вперед": в ЕС сделали важное заявление о членстве Украины

06:10

Итоги странной войны Ирана и Израиля: несколько положительных моментов для Украинымнение

05:50

Суперголоволомка: найдите 3 отличия в картинке с моряком на корабле за 17 секунд

05:23

Гороскоп на завтра 28 июня: Козерогам - новые знакомства, Близнецам - ловушка

04:35

Сколько раз в день нужно молиться: священник удивил ответомВидео

04:07

Воровали от героев до сюжета: почему "Золотой ключик" не советская сказка

03:30

Урожай будете собирать до поздней осени: когда и как правильно срывать огурцы

03:00

Убьет двигатель за несколько месяцев: каким бензином нельзя заправлять авто

01:30

Росомаха на свободе: Хью Джекман официально развелся с женой после 27 лет вместе

Реклама
01:07

Дроны, взрывы и "Кинжалы": подробности атаки на Украину

00:39

Ключ к миру: Зеленский озвучил неожиданное предложение которое сможет остановить войну

00:21

Исполнитель песни "Felicità" опозорился выступлением в России

26 июня, четверг
23:39

В РФ истерика из-за трибунала для Путина: сыплют угрозами и называют "никчемным"

23:27

Не просто "бомба": военный эксперт раскрыл секрет разрушительной силы украинских КАБов

23:16

Жена Олега Ляшко передумала разводиться - детали

22:52

В Белом доме "украли" Мотрю из "Спіймати Кайдаша": актриса отреагировалаВидео

22:34

Секрет пышных петуний раскрыт: "копеечный" лайфхак для невероятного цветенияВидео

22:25

Поседела: жена Решетника рассказала, как у нее на глазах тонул сын

22:23

РФ массированно атакует Украину: тревога распространяется по областям, где опасность

22:22

Повлияет на все пенсии и индексации: в Украине утвержден важный показатель

22:02

"Никогда не потеряла меня": Melovin показал нежные кадры с любимой женщиной

21:54

Масштабные взрывы и пожар: СМИ раскрыли последствия удара ГУР по Брянску

21:53

Что обязательно нужно сделать 27 июня: очень строгие приметы

21:38

"Я заядлый поклонник Бонда": назван режиссер нового фильма об агенте 007

21:36

Все кроме одного: почему Венгрия заблокировала ключевое решение по Украине

21:25

"От ужаса до блеска": как вернуть к жизни даже самую грязную ванну

21:16

До 4500 грн на каждого: кому и как будут выплачивать новую соцпомощь с 1 июля

20:57

"Пойдешь следом": священник объяснил, почему нельзя смотреть на похороны из окнаВидео

20:24

США готовятся передать новые ЗРК Patriot - сколько систем ПВО получит Украина

Реклама
20:18

"Ослепили" россиян в Крыму: ГУР провело дерзкую операцию на полуостровеВидео

20:08

Секреты чистоты: как отмыть кухонную вытяжку от жира

20:04

Дожди и грозы накрывают страну: где будет солнечная и жаркая погода

19:51

Украинское "Пекло" вышло на охоту: СМИ узнали результат удара ракеты-дронаВидео

19:24

Кто такие чумаки и зачем им столько соли: малоизвестные факты соляного путиВидео

19:10

Подвалы не спасают от ударов по Украине или больше жути в массымнение

19:09

Листья салата останутся свежими надолго: как их хранить в холодильнике

18:59

Невозможно сдержать слез: первые эмоции военных после возвращения из пленаВидео

18:55

Ловушка из СССР: в одном из городов Украины возвели радиоактивный дом, что известноВидео

18:36

ИИ и новое возрождение: украинская рок-группа рассказала о личных битвах

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять