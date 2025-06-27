Евро почти по 50: почему подорожает топливо и что будет с курсом доллара

Больше всего от роста курса евро зависит топливо и все, что связано с топливно-энергетическим сектором, отмечают эксперты.

https://glavred.info/analytics/yevro-mayzhe-po-50-chomu-podorozhchaye-palivo-ta-shcho-bude-z-kursom-dolara-10676720.html Ссылка скопирована

Достигнет ли евро отметки в 50 гривен - что думают эксперты / Коллаж Главред

В июне 2025 года курс евро в Украине продемонстрировал рекордный рост, достиг исторических максимумов и тем самым вызвал волнение среди украинцев. За считанные недели евро подорожал минимум на 2 гривны, что в перспективе может грозить подорожанием некоторых товаров. Что стоит за стремительными колебаниями, влияют ли глобальные процессы на внутренний валютный рынок и чего ждать дальше - Главред узнавал у экспертов.

Почему евро начал дорожать

За последний месяц евро установил сразу несколько исторических рекордов на украинском валютном рынке, поднявшись с 46,5 ₴/€ в начале месяца до 48,6 ₴/€ во второй половине июня. И на это, как отмечают эксперты, влияет сразу несколько факторов. Главный из них - нестабильная ситуация в американской экономике, которая влияет и на европейскую валюту.

"Ситуация в американской экономике сейчас не очень предсказуема - из-за действий администрации Трампа, введения торговых пошлин и тому подобное. Это создает неопределенность, и инвесторы начинают считать Европу более стабильным направлением. Они увеличивают инвестиции в европейские ценные бумаги - соответственно, курс евро временно усиливается. Но так же быстро он может и откатиться назад в течение ближайших месяцев, как только ситуация стабилизируется", - рассказал в комментарии Главреду координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман.

видео дня

И добавляет, что наиболее естественным уровнем для пары евро-доллар является соотношение курса в пределах 1:1,1 или даже 1:1,05. То есть при условии нормализации состояния американской экономики курс евро вполне может вернуться к значениям, которые наблюдались до скачка.

В частности, именно привязка доллара к евро также является фактором, который влияет на колебания европейской валюты в Украине. По словам экономиста Бориса Кушнирука, из-за того, что доллар для НБУ является якорной валютой, рост курса евро к доллару на внешних рынках рынках почти автоматически отражается в курсе евро к гривне.

Кто такой Борис Кушнирук Борис Кушнирук - украинский экономист, председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра. Работал в должности председателя правления коммерческого банка, был руководителем группы советников Президента Ассоциации украинских банков, консультантом по вопросам развития банковского сектора Координационного совета по вопросам политики финансового сектора Кабинета министров Украины.

"В начале года курс евро к доллару в соотношении составлял примерно 1,03, а сейчас - 1,16. Это означает существенный рост евро к гривне (+13%). Ведь все валютные расчеты в Украине фактически осуществляются через доллар. Здесь вопрос не в том, хорошо это или плохо - это просто данность. Поэтому если в будущем евро начнет ослабевать относительно доллара, тогда и курс евро к гривне тоже снизится. Такие колебания уже случались в истории, особенно после введения евро. Были периоды, когда соотношение достигало 1,2 - то есть 1 евро равнялся 1,2 доллара США. Поэтому нынешний курс не является пределом - он может еще расти", - рассказал Кушнирук.

По его мнению, в соотношении заинтересованы прежде всего США, потому что тогда американские товары становятся дешевле европейских. А затем Европейский центральный банк будет вынужден провести определенное "выравнивание" курса евро к доллару.

Как изменится курс доллара - прогноз экспертов

По мнению экономистов, опрошенных Главредом, дальнейшие колебания курса доллара могут зависеть от результатов двусторонних переговоров между США и Европой.

"Если доллар будет слабым в течение длительного времени к евро, то мы будем наблюдать проблемы в экспортных экономиках ЕС (таких, как Германия) и со временем курс стабилизируется... Усиление доллара к евро вполне вероятный сценарий до конца этого года, но его реализация зависит от успешных переговоров между США и ЕС, которые сейчас имеют признаки пробуксовки", - убежден экономист, экс-член совета НБУ Виталий Шапран.

Кто такой Виталий Шапран Виталий Шапран - экономист, финансовый аналитик. В 2007-2018 гг. работал главным аналитиком одного из ведущих национальных уполномоченных рейтинговых агентств, в 2018-2019 годах занимал должность главного эксперта по вопросам денежно-кредитной политики Секретариата Совета НБУ. В ноябре 2019 года был назначен Верховной Радой Украины на должность члена Совета НБУ. С мая 2020 года - член редакционной коллегии международного научного экономического журнала VUZF Review (София, Болгария). Также является членом общественных организаций: Украинское общество финансовых аналитиков (УОФА) и Украинская профессиональная ассоциация по защите инвесторов, кредиторов и страхователей (УПАЗИКС). Имеет научную степень PhD, которая признана в ЕС.

В частности, по словам Бориса Кушнирука, введение пошлин США на товары из Евросоюза, которое должно состояться уже после 9 июля, может привести к ослаблению евро. Поэтому европейская экономика почувствует определенное давление, ведь ее товары станут менее конкурентоспособными на американском рынке, и их продажи могут сократиться.

По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп своими действиями провоцирует рост бюджетного дефицита в Штатах, поэтому возникает вопрос, каким образом там справятся с его покрытием, не прибегая к запуску "печатного станка".

"Бесспорно, если на внешних рынках доллар начинает ослабевать, в том числе и из-за массовой эмиссии долларов, это должно отражаться и в Украине. То есть тогда, с одной стороны, гривна должна укрепляться. С другой стороны, поскольку Украина очень зависит от внешней помощи, все, что происходит с курсом - это исключительно рукотворное дело Нацбанка. Ведь курс доллара определяется не рынком, ведь НБУ продает от трети до половины всей валюты, которая необходима на рынке за счет собственных резервов. И пока будет огромный дефицит торгового баланса, иначе быть не может", - уточнил Кушнирук.

Топливо и некоторые товары из Европы прибавят в цене

Впрочем, эксперты успокаивают, что несмотря на существенные колебания курса евро, пока подорожания импортных товаров в Украине удается избегать. Как отметила член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, повышение курсов евро и доллара прямо влияет на цены в Украине.

"Дорожает импорт из ЕС (техника, лекарства, топливо), поэтому растет инфляция. Для простых украинцев это означает, что расходы на импортные товары и энергоносители растут, а покупательная способность гривны немного снижается", - считает эксперт.

Кто такая Анна Золотько Анна Викторовна Золотько - член Правления, директор Департамента казначейских операций АО "ЮНЕКС БАНК". Родилась в 1982 году в г. Первомайск, Николаевская область.

Образование высшее (Международный Соломонов Университет, специализация "Программное обеспечение автоматизированных систем" (2004 г.) и "Финансы" (2007 г.).

В банковской системе с 2004 г., на руководящих должностях - с 2013 года.

В то же время украинский импорт очень диверсифицирован, поэтому товаров, которые полностью зависят от курса евро, нет.

"Основную часть импорта мы получаем из Китая. Европа - на втором месте, а дальше - другие азиатские и мировые страны. Из самого большого, что мы импортируем - это нефтегазовая группа, техника, электроника, оборудование. Но все эти товары поступают из разных направлений. Возможно, нефтегазовая группа - это то, что идет в основном из Европы. Поэтому именно здесь мы можем увидеть определенное подорожание. Хотя более важным фактором является не курс евро, а мировая цена на нефть. То есть, если нефть дешевеет - даже на фоне сильного евро мы не увидим роста цен. Если же нефть будет расти - вот тогда мы почувствуем и подорожание топлива, и всего, что связано с топливно-энергетическим сектором. Пока что тенденции для нас благоприятные: нефть немного дешевеет, а евро немного растет - поэтому мы практически не замечаем этих колебаний в ценах", - уточняет Олег Гетман.

Украинцам, которые хранят средства в валюте, эксперты советуют диверсифицировать сбережения. Например, иметь в своей корзине 30% в долларах, 30% в евро и еще 30% - не в самой гривне, а в государственных облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред