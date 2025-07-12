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Овощной бум в Украине: популярный компонент салата резко упал в цене на 14%

Даяна Швец
12 июля 2025, 14:09
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Ожидается дальнейшее снижение цен, поскольку многие хозяйства только начали массовый сбор урожая.
овощи, деньги
Как меняется стоимость овощей в Украине/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • По какой причине падают цены на помидоры
  • Сколько стоят помидоры в супермаркетах

В Украине наблюдается дальнейшее снижение цен на помидоры. По данным аналитиков EastFruit, причиной этого стала массовая уборка урожая в тепличных хозяйствах юга страны, что совпало со стабильным спросом на продукцию.

Только за последнюю неделю стоимость томатов упала примерно на 14%. На сегодня фермеры предлагают продукцию по цене от 40 до 55 гривен за килограмм (эквивалентно $0,96-1,32), в зависимости от качества и объема поставок.

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Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Несмотря на удешевление, нынешние тепличные помидоры остаются на 17% дороже, чем в прошлом году в тот же период. Однако ожидается дальнейшее снижение цен, поскольку урожай еще не полностью собран и во многих регионах уборка только набирает обороты.

Что касается розничных сетей, ситуация следующая:

  • В супермаркетах АТБ томаты продаются по 64,89 грн/кг.
  • В Сильпо - с учетом скидки, от 61,20 грн/кг.
  • В сети Varus цена на помидоры составляет 79,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - что известно

Как сообщал Главред ранее, в Украине будут дорожать топфрукты нового урожая. Яблоки и груши нового урожая в Украине подорожают минимум на 10-15% по сравнению с прошлым сезоном. Основная причина - потеря значительной части урожая весной из-за неблагоприятных погодных условий.

В то же время в Украине популярная ягода дешевеет на глазах. Оптовые партии поступают в продажу по 160-250 грн/кг ($3,83-5,98/кг), что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Еще одна популярная ягода также стала доступнее для украинцев. В то же время, на контрасте, стоимость ягоды в 2,6 раза выше, чем в прошлом году.

Больше экономических новостей:

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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