Цены взлетят на 10-15%: в Украине будут дорожать топфрукты нового урожая

Главное:
- Цены на яблоки и груши нового урожая в Украине вырастут на 10-15%
- Причина - неблагоприятные погодные условия, которые серьезно повлияли на урожай
- Садоводство нуждается в защите и поддержке от государства
Яблоки и груши нового урожая в Украине подорожают минимум на 10-15% по сравнению с прошлым сезоном. Основная причина - потеря значительной части урожая весной из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили аналитики EastFruit.
"На этом фоне еще острее встает вопрос защиты садоводов. Мы понимаем, что государство сейчас имеет много насущных вызовов, и приоритеты часто сосредоточены на первоочередных потребностях. Однако оставлять садоводство один на один с проблемами - тоже нельзя", - отметил директор корпорации "Винницасадвинпром" Сергей Бойчук в своей колонке для журнала "Садоводство по-украински".видео дня
По его словам, отрасль обращалась и к страховым компаниям, однако те пока не готовы идти навстречу производителям в вопросе страхования потерь урожая. Однако проблема существует и молчать о ней нельзя.
Бойчук отметил, что сохранение садоводства в традиционных регионах - это не только энтузиазм отдельных хозяев, нужна системная работа. Эксперт отметил, что государство, ученые и финансовые учреждения должны объединить усилия для разработки реальных механизмов поддержки, адаптации и развития отрасли.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, минимальная цена на картофель в этом сезоне может достичь 20 грн/кг, что соответствует лишь себестоимости, заявил Андрей Марущак из компании "Ван Дайк Техникс". В сентябре-октябре цена может временно упасть до 12-15 грн/кг, пока картофель продают с поля.
Также в Украине стремительно падают цены на голубику - за неделю ягода подешевела на 25%. Садоводы продают ее по 220-380 грн/кг против 300 грн/кг ранее.
Кроме этого, в июне 2025 года инфляция в Украине составила 14,3% в годовом измерении, что ниже майских 15,9%. Рост цен замедлился благодаря эффекту базы сравнения после прошлогоднего повышения тарифов на электроэнергию.
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Об источнике: EastFruit
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