Цены взлетят на 10-15%: в Украине будут дорожать топфрукты нового урожая

Основная причина подорожания - неблагоприятные климатические условия.

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В Украине подорожает новый урожай фруктов / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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Цены на яблоки и груши нового урожая в Украине вырастут на 10-15%

Причина - неблагоприятные погодные условия, которые серьезно повлияли на урожай

Садоводство нуждается в защите и поддержке от государства

Яблоки и груши нового урожая в Украине подорожают минимум на 10-15% по сравнению с прошлым сезоном. Основная причина - потеря значительной части урожая весной из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили аналитики EastFruit.

"На этом фоне еще острее встает вопрос защиты садоводов. Мы понимаем, что государство сейчас имеет много насущных вызовов, и приоритеты часто сосредоточены на первоочередных потребностях. Однако оставлять садоводство один на один с проблемами - тоже нельзя", - отметил директор корпорации "Винницасадвинпром" Сергей Бойчук в своей колонке для журнала "Садоводство по-украински". видео дня

По его словам, отрасль обращалась и к страховым компаниям, однако те пока не готовы идти навстречу производителям в вопросе страхования потерь урожая. Однако проблема существует и молчать о ней нельзя.

Бойчук отметил, что сохранение садоводства в традиционных регионах - это не только энтузиазм отдельных хозяев, нужна системная работа. Эксперт отметил, что государство, ученые и финансовые учреждения должны объединить усилия для разработки реальных механизмов поддержки, адаптации и развития отрасли.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, минимальная цена на картофель в этом сезоне может достичь 20 грн/кг, что соответствует лишь себестоимости, заявил Андрей Марущак из компании "Ван Дайк Техникс". В сентябре-октябре цена может временно упасть до 12-15 грн/кг, пока картофель продают с поля.

Также в Украине стремительно падают цены на голубику - за неделю ягода подешевела на 25%. Садоводы продают ее по 220-380 грн/кг против 300 грн/кг ранее.

Кроме этого, в июне 2025 года инфляция в Украине составила 14,3% в годовом измерении, что ниже майских 15,9%. Рост цен замедлился благодаря эффекту базы сравнения после прошлогоднего повышения тарифов на электроэнергию.

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Об источнике: EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

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