Цены взлетят вверх: эксперт предупредил о подорожании сезонных фруктов

Что сказал Марчук:
- Заморозки уничтожили почти половину урожая косточковых
- Из-за отсутствия альтернативы цены на фрукты и ягоды вырастут
Сезон фруктов и ягод в разгаре и, казалось, цены на них должны были бы уже опуститься, однако заморозки уничтожили до 40% косточковых, поэтому ситуация со стоимостью вишни, сливы, абрикос, персиков, нектарин и черешни не порадует украинцев.
Об этом в эфире День.LIVE рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, ранние заморозки накрыли Украину, когда плодовые деревья уже начали цвести из-за аномально теплого марта.
"Более того, вообще заморозки происходили в восточной части Европы очень мощно. Также Турция, как одна из главных импортеров или экспортеров... [...] Если есть альтернатива есть, цена могла бы сохраняться или снижаться, но когда у них тоже нет - это будет тянуть за собой цену", - пояснил он.
Поэтому украинцам следует готовиться к тому, что любимые фрукты и ягоды в ближайшее время могут снова вырасти в цене.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что цены на морковь в Украине продолжают ползти вверх. Цены на этот корнеплод сейчас повторяют ежегодную тенденцию по подорожанию, которая продлится конца июня.
Ранее сообщалось, что в Украине снизились цены на черешню. Главным фактором для снижения отпускных цен на местную ягоду стало резкое ухудшение качества.
Накануне сообщалось, что в Украине начали повышаться цены на тепличные огурцы. Это произошло после достаточно резкого снижения цен, которое наблюдалось на рынке неделей ранее.
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Кто такой Денис Марчук?
Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".
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