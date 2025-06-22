Цены взлетят вверх: эксперт предупредил о подорожании сезонных фруктов

Один фактор негативно влияет на ценообразование на рынке.

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Почему в Украине снова могут повыситься цены на сезонные фрукты / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Что сказал Марчук:

Заморозки уничтожили почти половину урожая косточковых

Из-за отсутствия альтернативы цены на фрукты и ягоды вырастут

Сезон фруктов и ягод в разгаре и, казалось, цены на них должны были бы уже опуститься, однако заморозки уничтожили до 40% косточковых, поэтому ситуация со стоимостью вишни, сливы, абрикос, персиков, нектарин и черешни не порадует украинцев.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. По его словам, ранние заморозки накрыли Украину, когда плодовые деревья уже начали цвести из-за аномально теплого марта.

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"Более того, вообще заморозки происходили в восточной части Европы очень мощно. Также Турция, как одна из главных импортеров или экспортеров... [...] Если есть альтернатива есть, цена могла бы сохраняться или снижаться, но когда у них тоже нет - это будет тянуть за собой цену", - пояснил он.

Поэтому украинцам следует готовиться к тому, что любимые фрукты и ягоды в ближайшее время могут снова вырасти в цене.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что цены на морковь в Украине продолжают ползти вверх. Цены на этот корнеплод сейчас повторяют ежегодную тенденцию по подорожанию, которая продлится конца июня.

Ранее сообщалось, что в Украине снизились цены на черешню. Главным фактором для снижения отпускных цен на местную ягоду стало резкое ухудшение качества.

Накануне сообщалось, что в Украине начали повышаться цены на тепличные огурцы. Это произошло после достаточно резкого снижения цен, которое наблюдалось на рынке неделей ранее.

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Кто такой Денис Марчук? Денис Марчук - это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

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