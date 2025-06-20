В Украине появился один из самых ожидаемых плодов лета - какие цены на фрукт

Увеличение производства не повлияет на снижение цен.

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В Украине появились ранние арбузы / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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В Украине появились первые арбузы

Их продают по 35 грн/кг

Цены на арбузы будут оставаться высокими

На крупнейшем оптовом рынке сельхозпродукции Украины "Шувар" во Львове появились первые арбузы. Их продают по цене 35 гривен за килограмм. Об этом свидетельствуют данные мониторинга рынка сельхозпродукции "Шувар".

В то же время черешня на рынке продается в диапазоне от 125 до 140 гривен за килограмм. Абрикосы стоят немного дешевле - от 110 до 125 гривен за килограмм. Клубника сейчас доступна по цене от 90 до 110 гривен за килограмм. Самой высокой является стоимость закарпатской голубики - ее цена колеблется от 570 до 600 гривен за килограмм.

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Стоит отметить, что цены могут варьироваться в зависимости от сорта, качества продукции и объемов партий. Розничные цены, как правило, выше оптовых.

Что будет с ценами на арбузы

Украинские фермеры планируют вдвое увеличить площади, отведенные под бахчевые культуры и другие овощи. Однако, несмотря на больший объем выращивания, дешевле арбузы вряд ли станут, рассказал руководитель департамента сельского хозяйства Херсонской ОГА Дмитрий Юнусов в комментарии Суспільному.

Он пояснил, что в этом году основная продукция пойдет на внутренний рынок, ведь Херсонщина не сможет восстановить экспорт. Юнусов напомнил, что в 2021 году площади под овощными и бахчевыми культурами с учетом левого берега достигали 22,5 тысяч гектаров, а сейчас достичь таких показателей не удастся. Однако фермеры рассчитывают получить в среднем около 10 тонн арбузов с гектара.

Юнусов отметил, что даже увеличение производства херсонских арбузов не будет иметь существенного влияния на их стоимость. Поэтому цены на бахчевые культуры в 2025 году, скорее всего, останутся высокими, как и в прошлом году.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на продукты - новости Украины

Напомним, цены на морковь в Украине продолжают расти, сообщают аналитики УКАБ. Сейчас средняя розничная стоимость составляет 57,10 грн/кг, что значительно превышает цену 2024 года (23,50 грн/кг), но немного ниже рекордных показателей 2023-го.

Также в Украине начали расти цены на тепличные огурцы после резкого их падения на прошлой неделе. Причина - существенное сокращение предложения из-за очистки теплиц перед вторым севооборотом и замедление сбора урожая из-за плохой погоды.

Как сообщал Главред, из-за ухудшения качества ягоды упали цены на черешню. Сейчас черешня стоит 140-200 грн/кг, что на 13% дешевле, чем в конце прошлой недели.

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