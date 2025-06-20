Правила выплаты пенсий изменились: какое новое требование ждет украинцев

Постановление было принято 18 июня 2025 года.

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Новые правила выплаты пенсий / коллаж: Главред, фото: УНИАН

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Кабмин изменил порядок выплаты пенсии

Теперь обязательно должна быть указана дата рождения человека

Кабинет министров Украины обновил порядок, по которому пенсионерам начисляют и доставляют выплаты по месту фактического проживания. Изменение предусмотрено постановлением №726, принятым 18 июня 2025 года.

Согласно этому изменению, в списках, по которым осуществляется выплата пенсий или денежной помощи, обязательно должна быть указана дата рождения человека - день, месяц и год.

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Стоит заметить, что сегодня пенсии в Украине получает более 10 миллионов человек. Большинство - около 8,4 миллиона - получают их через банковские карты. Еще почти 1,9 миллиона человек - через Укрпочту.

В то же время, как и раньше, пенсионеры могут сами выбирать, как именно им удобно получать деньги - или в банке, или через почтовое отделение.

Почему могут приостановить пенсию / Инфографика: Главред

Выплаты пенсий - что известно

Как сообщал Главред, начиная с июля, часть пенсионеров сможет получать надбавку в размере примерно 300 гривен. Дополнительная выплата предусмотрена для тех, кто имеет статус Почетного донора Украины.

Специалисты Главного управления Пенсионного фонда Украины сообщили, что в Украине пенсионеры могут потерять до 20% своей ежемесячной пенсии в случае чрезмерных выплат.

В то же время, часть украинских пенсионеров получит доплаты сразу за три месяца. Это касается работающих пенсионеров, которые до 1 марта приобрели не менее двух лет страхового стажа.

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