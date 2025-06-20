Правила выплаты пенсий изменились: какое новое требование ждет украинцев

Главное:
- Кабмин изменил порядок выплаты пенсии
- Теперь обязательно должна быть указана дата рождения человека
Кабинет министров Украины обновил порядок, по которому пенсионерам начисляют и доставляют выплаты по месту фактического проживания. Изменение предусмотрено постановлением №726, принятым 18 июня 2025 года.
Согласно этому изменению, в списках, по которым осуществляется выплата пенсий или денежной помощи, обязательно должна быть указана дата рождения человека - день, месяц и год.
Стоит заметить, что сегодня пенсии в Украине получает более 10 миллионов человек. Большинство - около 8,4 миллиона - получают их через банковские карты. Еще почти 1,9 миллиона человек - через Укрпочту.
В то же время, как и раньше, пенсионеры могут сами выбирать, как именно им удобно получать деньги - или в банке, или через почтовое отделение.
Выплаты пенсий - что известно
Как сообщал Главред, начиная с июля, часть пенсионеров сможет получать надбавку в размере примерно 300 гривен. Дополнительная выплата предусмотрена для тех, кто имеет статус Почетного донора Украины.
Специалисты Главного управления Пенсионного фонда Украины сообщили, что в Украине пенсионеры могут потерять до 20% своей ежемесячной пенсии в случае чрезмерных выплат.
В то же время, часть украинских пенсионеров получит доплаты сразу за три месяца. Это касается работающих пенсионеров, которые до 1 марта приобрели не менее двух лет страхового стажа.
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Что известно о Кабинете Министров Украины?
Кабинет Министров Украины - Кабинет Министров в Украине, коллегиальный, высший орган исполнительной власти Украины. Кабинет Министров Украины ответственный перед Президентом Украины и Верховной Радой Украины, подконтрольный и подотчетный Верховной Раде Украины в пределах, предусмотренных Конституцией Украины, пишет Википедия.
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