Украинцам выплатят пенсии сразу за 6 месяцев: кому повезло и как оформить

Часть пенсионеров может воспользоваться специальной опцией - получить пенсию наперед сразу за шесть месяцев.

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Часть пенсионеров получит пенсии за полгода / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Кто может получить пенсию авансом

Какие есть условия для получения пенсии за 6 месяцев вперед

Как оформить выплаты авансом

Украинские пенсионеры имеют возможность получить пенсию авансом - сразу за шесть месяцев вперед. Такая опция предусмотрена для тех, кто выезжает из Украины на постоянное место жительства за границу. Этот механизм предусмотрен действующим законодательством и является легальной процедурой, которую координирует Пенсионный фонд Украины.

Согласно статье 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на получение пенсии авансом имеют исключительно те граждане, которые:

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являются пенсионерами в Украине;

приняли решение выехать за пределы страны на постоянное место жительства (ПМЖ);

официально снялись с регистрации места проживания в Украине.

Для тех, кто временно находится за границей, в частности из-за войны, эта опция не применяется - они продолжают получать пенсию ежемесячно. Однако такие пенсионеры должны ежегодно подтверждать свою личность в соответствии с требованиями ПФУ.

Как оформить пенсию за полгода вперед

Чтобы воспользоваться правом на выплату пенсии авансом, нужно обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины с такими документами:

паспорт для выезда за границу с отметкой о ПМЖ или документ, удостоверяющий иностранца или лицо без гражданства;

справка о снятии с регистрации места жительства в Украине;

соответствующее заявление на выплату пенсии за шесть месяцев вперед.

После подачи документов пенсию за полгода зачислят на банковский счет пенсионера. Деньги зачисляются на банковский счет в течение одного календарного месяца.

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Что происходит после выезда за границу

После официального оформления ПМЖ и получения аванса, большинство пенсионеров теряют право на дальнейшие пенсионные выплаты из Украины. Исключения составляют лишь случаи, когда между Украиной и страной проживания заключено соответствующее международное соглашение о пенсионном обеспечении.

Временно перемещенные лица, которые не потеряли украинскую регистрацию, остаются в системе пенсионного обеспечения. Они могут продолжить получать пенсию, но ежегодно должны подтверждать свою личность - например, через дипломатические представительства или цифровые сервисы, предусмотренные ПФУ.

Выплата пенсий в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, в Украине могут ограничить размер ежемесячных пенсий из-за судебных взысканий - в пределах 20-50%. Соответствующую инициативу обнародовала Федерация профсоюзов Украины. Вычеты будут применяться в случае переплат из-за нарушений или незаконных действий пенсионера, а также в случае выплаты алиментов, возмещения вреда или возврата излишне полученных сумм.

Также некоторые украинские пенсионеры имеют право на 100% скидку на оплату коммунальных услуг. Это касается бывших работников бюджетной сферы - педагогов, медиков, библиотекарей, агроспециалистов, музейщиков - проживающих в сельской местности.

Кроме этого, работающие пенсионеры, которые до 1 марта приобрели не менее двух лет стажа, получат доплаты сразу за три месяца - апрель, май и июнь. Надбавка составит в среднем от 300 до 500 грн в месяц и будет зависеть от стажа, зарплаты и коэффициента.

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Что известно о Пенсионном фонде Пенсионный фонд создан для реализации государственной политики по вопросам пенсионного обеспечения, общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и общеобязательного государственного социального страхования от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности. Фонд ведет учет лиц, подлежащих общеобязательному государственному социальному страхованию, и лиц, имеющих право на льготы, а также реализует государственную политику в сфере предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ, говорится на официальном сайте ПФУ.

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