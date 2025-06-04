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Пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто имеет 100% скидки на услуги

Даяна Швец
4 июня 2025, 15:59
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Далеко не все знают, что некоторые категории пенсионеров могут рассчитывать на полную скидку согласно действующему законодательству.
пенсионер, деньги, субсидия
Какие пенсионеры освобождены от оплаты коммуналки / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Пенсионерам к вниманию:

  • Кто попадает в список льготников
  • Как оформить льготу в Пенсионном фонде

Для многих украинских пенсионеров оплата коммунальных услуг стала серьезной финансовой нагрузкой. Значительная часть ежемесячной пенсии уходит на покрытие расходов за тепло, электроэнергию, воду и другие жилищно-коммунальные сервисы. Однако издание Новости.LIVE объясняет, кто именно имеет право не платить за коммуналку.

Кому из пенсионеров предоставляется 100% скидка на оплату услуг?

Льготный порядок регулируется постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи".

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Этот документ предусматривает право на полное возмещение расходов за жилищно-коммунальные услуги, а также на твердое топливо, сжиженный газ и другие ресурсы для бытовых нужд, для отдельных пенсионеров, проживающих в сельской местности и ранее были трудоустроены по определенным специальностям.

К таковым относятся:

  • педагоги;
  • медицинские и фармацевтические работники;
  • агроспециалисты по защите растений;
  • музейные работники, библиотекари;
  • работники образовательной и культурной сфер в государственных и коммунальных заведениях.

Льгота действует только в том случае, если средний доход на одного члена семьи за последние 6 месяцев не превышает 4240 грн (размер налоговой социальной льготы в 2025 году). Пенсионный фонд анализирует доходы за третий и четвертый кварталы предыдущего года. Важно, что льгота распространяется исключительно на само лицо-льготника, а не на других членов его семьи.

Эти льготы назначаются на год и автоматически пересматриваются после окончания срока действия - без дополнительных обращений.

Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию
Какие документы необходимо подать для выхода на пенсию / Главред - инфографика

Что нужно, чтобы получить льготу на коммуналку?

Чтобы воспользоваться правом на скидку, пенсионеру необходимо:

  1. Обратиться в Пенсионный фонд (лично, по почте или через интернет).
  2. Подать документы, подтверждающие соответствующий стаж в сельской местности: справку или запись в трудовой книжке.
  3. Обязательно нужно предоставить заявление на получение льгот, а еще - документы, подтверждающие место жительства в селе.

После этого информация о льготнике будет внесена в Единый государственный автоматизированный реестр.

Выплаты пенсий в Украине - что стоит знать

Главред ранее писал о том, что совсем скоро пенсия некоторых украинцев значительно вырастет. Размер доплаты растет с увеличением возраста: от 300 гривен после 70 лет до 456 гривен после 75, а после 80 - уже 570 гривен.

В то же время из пенсий украинцев могут вычитать до 50%. Речь идет о новой законодательной инициативе, которая предусматривает установление пределов на отчисления из пенсионных средств по решению суда.

Также и в в ПФУ назвали две причины, почему украинцам могут прекратить выплачивать пенсию. Речь идет как о тех украинцах, которые находятся за рубежом, так и ВПЛ.

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