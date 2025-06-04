Пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто имеет 100% скидки на услуги

Пенсионерам к вниманию:
- Кто попадает в список льготников
- Как оформить льготу в Пенсионном фонде
Для многих украинских пенсионеров оплата коммунальных услуг стала серьезной финансовой нагрузкой. Значительная часть ежемесячной пенсии уходит на покрытие расходов за тепло, электроэнергию, воду и другие жилищно-коммунальные сервисы. Однако издание Новости.LIVE объясняет, кто именно имеет право не платить за коммуналку.
Кому из пенсионеров предоставляется 100% скидка на оплату услуг?
Льготный порядок регулируется постановлением Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи".
Этот документ предусматривает право на полное возмещение расходов за жилищно-коммунальные услуги, а также на твердое топливо, сжиженный газ и другие ресурсы для бытовых нужд, для отдельных пенсионеров, проживающих в сельской местности и ранее были трудоустроены по определенным специальностям.
К таковым относятся:
- педагоги;
- медицинские и фармацевтические работники;
- агроспециалисты по защите растений;
- музейные работники, библиотекари;
- работники образовательной и культурной сфер в государственных и коммунальных заведениях.
Льгота действует только в том случае, если средний доход на одного члена семьи за последние 6 месяцев не превышает 4240 грн (размер налоговой социальной льготы в 2025 году). Пенсионный фонд анализирует доходы за третий и четвертый кварталы предыдущего года. Важно, что льгота распространяется исключительно на само лицо-льготника, а не на других членов его семьи.
Эти льготы назначаются на год и автоматически пересматриваются после окончания срока действия - без дополнительных обращений.
Что нужно, чтобы получить льготу на коммуналку?
Чтобы воспользоваться правом на скидку, пенсионеру необходимо:
- Обратиться в Пенсионный фонд (лично, по почте или через интернет).
- Подать документы, подтверждающие соответствующий стаж в сельской местности: справку или запись в трудовой книжке.
- Обязательно нужно предоставить заявление на получение льгот, а еще - документы, подтверждающие место жительства в селе.
После этого информация о льготнике будет внесена в Единый государственный автоматизированный реестр.
Выплаты пенсий в Украине - что стоит знать
Главред ранее писал о том, что совсем скоро пенсия некоторых украинцев значительно вырастет. Размер доплаты растет с увеличением возраста: от 300 гривен после 70 лет до 456 гривен после 75, а после 80 - уже 570 гривен.
В то же время из пенсий украинцев могут вычитать до 50%. Речь идет о новой законодательной инициативе, которая предусматривает установление пределов на отчисления из пенсионных средств по решению суда.
Также и в в ПФУ назвали две причины, почему украинцам могут прекратить выплачивать пенсию. Речь идет как о тех украинцах, которые находятся за рубежом, так и ВПЛ.
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