Сколько стоит клубника в Украине: где купить дешевле всего и крупно сэкономить

Если потратить немного времени на сравнение, можно существенно сэкономить - иногда до 150 гривен.

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Что сейчас с ценами на клубнику в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Где выгодно покупать клубнику

Какие сети продают дороже всего

Клубничный сезон в Украине в разгаре - любимые всеми ягоды уже заполнили прилавки магазинов и супермаркетов. Однако цены на эту сезонную продукцию значительно отличаются в зависимости от сети. Телеграф провел мониторинг цен в различных торговых сетях, чтобы выяснить, где именно клубника обойдется дешевле всего.

Какие ценники на клубнику в супермаркетах Украины:

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В "Сильпо" за 100 граммов клубники просят 20,90 грн. Если пересчитать на килограмм, то это 209 гривен.

В "Metro" сразу указана цена за 1 кг - 259,90 грн.

В "Novus" полкилограмма стоят 149 грн, следовательно, цена за килограмм составляет 298 грн.

В "Varus" килограмм клубники продают по 299,90 грн.

В "Фора" упаковка 250 г обойдется в 89,90 грн, то есть 1 кг будет стоить 359,60 грн.

Таким образом, самый доступный вариант сейчас - в сети "Сильпо", где цена на килограмм клубники значительно ниже, чем у конкурентов - разница может достигать от 90 до 150 гривен.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Цены на ягоды в Украине - что известно

Как писал Главред, в конце мая цены на клубнику буквально били рекорды. Неблагоприятные погодные условия привели к задержке сезона сбора и потере урожая.

Цены на черешню, к сожалению для наших карманов, также проделали десятилетний рекорд. В прошлом году черешня стоила 135 грн/кг, в 2020-м - 60 грн/кг, в 2019-м - 35 грн/кг, а в 2016-м - 25 грн/кг, а сейчас - 150 грн/кг.

Кроме этого, заморозки в апреле уничтожили также и текущий урожай абрикосов. Как результат, и этот продукт будет дорогим и дефицитным.

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Что известно об издании "Телеграф"? "Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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