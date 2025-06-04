С пенсий украинцев могут высчитывать до 50%: кто рискует потерять выплаты

Объясняем, как будут работать отчисления из пенсий по решению суда.

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Что предлагают изменить в законе о пенсиях / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

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Пенсионеры могут столкнуться с удержанием до 50% своих пенсий по решению суда

Удержания возможны только, если после вычета пенсия остается не ниже 2361 грн

В других случаях ежемесячные удержания не могут превышать 20% пенсии

В Украине пенсионеры могут оказаться под угрозой уменьшения размера своих ежемесячных выплат. Речь идет о новой законодательной инициативе, которая предусматривает установление границ на отчисления из пенсионных средств по решению суда - от 20% до 50%. Такую информацию обнародовала Федерация профсоюзов Украины.

Предусмотрено, что такие удержания будут применяться в случаях, когда пенсионеру были ошибочно начислены чрезмерные суммы из-за собственных нарушений или незаконных действий.

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Среди оснований для отчислений:

выплата алиментов;

компенсация убытков, вызванных хищением имущества организаций;

возмещение ущерба, связанного с травмами, ухудшением здоровья или смертью лица;

возврат излишне выплаченных заработных сумм.

Почему могут приостановить пенсию и как ее восстановить / Инфографика - Главред

Документом определено, что любое удержание возможно лишь при условии, что после вычетов остаток пенсии не опустится ниже 2 361 грн.

"О соответствующем проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно сохранения минимальной пенсионной выплаты после проведения отчисления из пенсии, индексации пенсий отдельным категориям лиц и уточнения способа внесения изменений в некоторые законы Украины", - говорится в сообщении.

При этом пенсионер имеет право письменно отказаться от этой минимальной гарантии. В других случаях ежемесячное взыскание не может превышать 20% от суммы пенсии.

Выплаты пенсий в Украине - что известно

Напомним, как информировал Главред, вскоре пенсия некоторых украинцев значительно возрастет. Информацию о начислении доплат можно проверить в отделении Пенсионного фонда.

Кроме этого, также стало известно, что минимальную пенсию в Украине хотят поднять до 4000 грн. Как заявили в Верховной Раде, государству для реализации такого повышения необходимо ежемесячно выделять около 2,2 миллиарда гривен.

В то же время в ПФУ объяснили, почему украинцам могут прекратить выплачивать пенсию. Есть две причины и это касается как украинцев, которые находятся за рубежом, так и ВПЛ.

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Что такое Федерация профсоюзов Украины? Федерация профсоюзов Украины - крупнейшее всеукраинское профсоюзное объединение, в которое входят более 85% членов профсоюзов страны. Создана в 1990 году из активов Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов в Украине. Действующий председатель - Осовой Григорий Васильевич, пишет Википедия.

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