Социальный взрыв в РФ близко: полковник ВСУ назвал сценарий окончания войны

Последствия перевода экономики РФ на военные рельсы не самые радужные, считает эксперт Жданов.

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Россия находится на грани экономического кризиса, считает эксперт / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Что сказал Жданов:

Цены на овощи, особенно на картофель, в России бьют рекорды

Россия находится на грани финансово-экономического коллапса

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ ответил, насколько реалистичной выглядит перспектива завершения войны в течение года и при каких условиях это возможно. По мнению эксперта, важным моментом является то, что финансово-экономическая ситуация в РФ входит в крутое пике.

Даже глава российского центробанка официально признает рецессию: они не в состоянии сдержать инфляцию, еще и к тому же у них коллапс с ценами.

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"Например, когда Путин проводил недавнюю видеоконференцию и среди прочего сказал, что нужно срочно купить картошку у белорусов. Лукашенко ответил: "А у меня нет - вы ее уже всю выкупили". В России цена на картофель выросла на 173%. Там сейчас разгорается овощной кризис, и цены на овощи бьют рекорды", - говорит Жданов - заявил Жданов в разговоре с Главредом.

Кроме этого, как напоминает эксперт, не стоит забывать, что экономика РФ переведена на военные рельсы. Именно по этой причине нет товаров народного потребления. На сегодняшний день колос на глиняных ногах под названием Российская Федерация очень шатается, считает эксперт.

"Вливания в военно-промышленный комплекс дают эффект только на первом этапе, когда начинают производиться товары. Плюс занятость населения и рост благосостояния. Но буквально через полгода нужно наращивать производство товаров народного потребления, чтобы люди могли реализовать деньги, которые они зарабатывают. Иначе инфляция начинает съедать все. В РФ запустили печатный станок, потому что иначе наполнить бюджет не удается. За пять месяцев этого года Россия уже в третий раз проводит секвестр бюджета", - говорит Жданов.

Резюмируя, эксперт не исключает, что до конца этого года мы можем ожидать социальных бунтов в России.

Крах экономики РФ - последние новости и мнения экспертов

Как писал Главред ранее, по данным Bloomberg, вероятная мобилизация в России сведет на нет восстановление экономики от санкций. Такой шаг Путина немедленно вызовет дефицит рабочей силы, а это добавит экономике трудностей.

Также и в Politico узнали, какие санкции ЕС готовит против России. Лидеры Европейского союза и Британии планируют нанести "сногсшибательный удар" по российской экономике.

Экономический эксперт Тарас Загородний назвал еще один мрачный прогноз для экономики Путина. По его словам, глобальная рецессия уже началась, Россию ждут сложности. Поэтому Кремлю не стоит надеяться на положительные для себя варианты.

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Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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