Кризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 году

Российская экономика входит в крутое пике, потому война, вероятнее всего, закончится в следующем году вне зависимости от новых санкций, считает Жданов.

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Украине не грозят грузинский и корейский сценарии, она способна вернуться к границам 1991 года – Жданов / Коллаж: Главред

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что до июня 2026 года война закончится, поскольку к этому времени российская экономика будет по-настоящему ощущать санкционное давление Запада. По его мнению, Россия прекратит войну, как только ее армия почувствует серьезный дефицит бюджетных средств, но процесс может ускориться, если будут введены более жесткие санкции против РФ.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал Главред, что дает основания рассчитывать на завершение войны в 2026 году даже без дополнительных санкций, почему Трамп является "лучшим оружием России", с чего начнется крах "российской империи", почему Украине не грозят ни грузинский, ни корейский сценарии, а также насколько вероятен выход на границы 1991 года.

Насколько реалистичным выглядит перспектива завершения войны в течение года? И при каких условиях это возможно?

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Ранее я озвучивал такой же прогноз: война, вполне вероятно, закончится или в конце 2025-го, или в 2026 году.

Сейчас идет война на истощение. Ее окончание будет обусловлено не политическими договоренностями, не характером боевых действий или ситуацией на фронте (если только не будет обвала фронта одной из сторон) – война закончится тогда, когда одна из сторон признает свое поражение.

2026 год, на мой взгляд, является самым перспективным периодом в этом плане. Потому что на сегодняшний день колосс на глиняных ногах под названием Российская Федерация очень шатается.

Зеленский надеется на завершение войны до июня 2026 года, и, по мнению Жданова, эти сроки вполне реалистичны / Фото: Офис президента Украины

Финансово-экономическая ситуация в РФ входит в крутое пике. Даже глава российского центробанка официально признает рецессию, признает, что они не в состоянии сдержать инфляцию, а также тот факт, что у них коллапс с ценами.

Например, когда Путин проводил недавнюю видеоконференцию и среди прочего сказал, что нужно срочно купить картошку у белорусов. Лукашенко ответил: "А у меня нет – вы ее уже всю выкупили". В России цена на картофель выросла на 173%. Там сейчас разгорается овощной кризис, и цены на овощи бьют рекорды.

Плюс экономика РФ переведена на военные рельсы, и нет товаров народного потребления. Вливания в военно-промышленный комплекс дают эффект только на первом этапе, когда начинают производиться товары. Плюс занятость населения и рост благосостояния. Но буквально через полгода нужно наращивать производство товаров народного потребления, чтобы люди могли реализовать деньги, которые они зарабатывают. Иначе инфляция начинает съедать все. В РФ запустили печатный станок, потому что по-другому наполнить бюджет не удается. За пять месяцев этого года Россия уже в третий раз проводит секвестр бюджета.

Поэтому к концу этого года мы можем ожидать социальных бунтов в России.

Все это ждет Россию к концу 2025 года даже при нынешнем уровне санкций, без их ужесточения со стороны США и европейских стран? Соответственно, даже при нынешнем уровне санкций война может закончиться в 2026 году?

Да, абсолютно верно.

Закручивание гаек ускорило бы процесс. Если сегодня отключить Россию от SWIFT и прекратить заводить туда валюту, допустим, за те же энергоносители, российская финансовая система, а следом за ней и российская экономика схлопнутся в течение нескольких месяцев. Ужесточение санкций просто ускорило бы процесс.

Российская экономика валится и входит в крутое пике, отметил Жданов / Фото: kremlin.ru

Трамп в сердцах сказал истинную правду: он бережет Российскую Федерацию и делает все, чтобы она, не дай бог, не развалилась. И Байден Россию берег. Все они ее берегут. А все потому что потерять образ врага для США – это потерять смысл жизни и полностью утратить контроль над Европой, поскольку тогда НАТО станет бесполезным.

Кроме того, мы много говорим о ценах на нефть, но это лишь 30% доходов в российский бюджет. Все остальные доходы – это налоги. И сейчас российская налоговая просто приходит на фирму и говорит, что она должна государству 3 миллиона, а если не заплатит, то они начинают комплексную проверку с блокировкой счетов этой фирмы. Так что там сейчас фактически государственный рэкет. Так в России пытаются наполнять доходную часть бюджета.

Экономика России валится, и это не зависит от того, будет ли дальше падать цена на нефть.

Вы упомянули недавние заявления Трампа о Путине – о том, что Путин "сошел с ума" и "не представляет, от чего Россию спас Трамп". Как вы считаете, во что выльется этот гнев Трампа, перейдет ли он от слов к жестким шагам по отношению к России и Путину? А, соответственно, какова вероятность, что Трамп подтолкнет Россию к экономическому краху?

Трамп ничего делать не будет по отношению к России и Путину. Однако все идет к тому, что в течение года в США встанет вопрос об отстранении Трампа от власти.

Трамп лишь раз сказал, что Путин сошел с ума, а потом, наверное, целый час бил себя по губам. Когда Трамп говорит о Путине он подбирает выражения, чтобы не обидеть и не зацепить его.

Неслучайно уже шутят в интернете о том, что Трамп заразился Арестовичем – обещает результат через две недели, и эти "две недели" тянутся уже два месяца.

В общем, Трамп ничего не сделает России и Путину. Трамп – это лучшее оружие, лучшее ПВО Российской Федерации, лучшая защита экономики и т.д. Трамп обеспечивает безопасность России.

Трамп ничего не сделает России и Путину, Трамп – это лучшее оружие РФ, считает Жданов / Фото: kremlin.ru

Единственная надежда – на Евросоюз, да и то в плане способности европейцев поставлять Украине оружие. Я давно говорил, что потенциал у Европы очень большой, она его глубоко прячет и не хочет делиться. Вспомните заявление премьер-министра Дании, которая с полгода назад сказала, что Европа должна открыть глаза, проснуться и "дать Украине столько оружия, сколько надо, а себе потом мы сделаем". Пока европейцы не преодолеют этот страх, у нас тут будет "тяни-толкай". Но, в принципе, Европа сегодня в состоянии обеспечить нам ведение боевых действий.

Вы сказали, что эта война закончится только тогда, когда одна из сторон признает свое поражение. Но очень сложно представить, что даже при существенных экономических проблемах возможно официальное признание Кремлем поражения и принятие решения о выведении войск. Какая ситуация должна сложиться на фронте, чтобы российская власть пошла на такой шаг?

Для нас наихудший вариант – это заморозка конфликта. Большинство нашего населения настроено на победу, как показывает социология, поэтому выводить войска с некоторых территорий, как того требует Россия, мы точно не будем. Даже если власть попытается что-то подобное подписать, сопротивление общества будет сумасшедшее. Поэтому для нас наихудший вариант – это заморозка конфликта по линии фронта. И это если Европа скажет, что военной помощи больше не будет, никакой, включая патронов. Разве что в таком случае. Да и то, на оккупированных территориях будет идти партизанская война.

Наихудший вариант для Украины – это заморозка конфликта, убежден Жданов / Фото: Оперативное командование "Запад"

К Российской Федерации как к любой империи осознание начала краха империи может прийти только изнутри. Так говорит история. Еще ни одна империя не развалилась на внешних границах – все империи рушатся изнутри, когда внутренние противоречия достигают критической точки, и это противостояние разрывает империю изнутри. Это худший вариант для России.

Как разрешится наш конфликт? Я думаю, что мы россиян переживем. Только за счет Евросоюза у нас есть шанс пережить Россию.

Война, как сказал Зеленский, может закончиться к лету 2026 года, но – чем? Возвращением к границам 1991 года?

Все будет зависеть от скорости развала России. В этот раз мирного расхода республик не будет, и распад Российской Федерации будет сопровождаться вооруженным противостоянием. Почему? Потому что около миллиона человек сегодня стоят под ружьем и имеют боевой опыт, и, если завтра им перестанут платить боевые (кстати, Путин катастрофически боится 30-дневного перемирия, потому что в этом случае у него через две недели армия начнет бунтовать), они возьмут автоматы и пойдут грабить. А грабить-то уже нечего. И они побегут по домам. Даже открытая статистика МВД России говорит о том, что преступность зашкаливает. Так что Россия будет разваливаться, причем очень больно.

Россию ждет распад, но он не будет мирным, как при развале СССР, отметил Жданов / Фото: ua.depositphotos.com

Как вы считаете, остается ли актуальной для Украины угроза "грузинского сценария", который предполагает наше возвращение со временем в орбиту России?

Нет, такой вариант невозможен. Но возможен сценарий заморозки конфликта, когда оккупированная часть будет в орбите РФ, а вся остальная Украина вступить в Евросоюз, и Путин ничего не сможет сделать.

Речь идет о "корейском сценарии"?

Нет. Это будет наш, украинский сценарий. Нельзя в точности повторить ни один сценарий. Ведь "корейский сценарий" закончился созданием государства, а Путин включил украинские территории в состав Российской Федерации. Вот в чем разница. Вот в чем особенность нашей ситуации, которая делает невозможным "корейский сценарий". На оккупированных территориях Путин не собирается создавать новую Украину, он сам исключил этот сценарий, включив наши территории в состав РФ.

"Грузинский сценарий" невозможен хотя бы потому, что Европа нас в любом случае не оставит. Вы думаете, Rheinmetall просто так строит свои заводы на территории Украины? Вы думаете, просто так европейцы включили Украину в свой план перевооружения Европы на 150 миллиардов евро? Вы думаете, европейские компании откажутся тут заработать и потерять возможность инвестировать в возрождение Украины?

Обратите внимание, Урсула фон дер Ляйен постоянно педалирует тему переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, постоянно требует ускорить процесс. Уже в этом году могут начаться переговоры по существу вступления Украины в ЕС. Я так понимаю, что Европе уже не так важно, будет наша территория на 50 км кв больше или на 50 км кв меньше. Она нас уже затягивает, как воронка. Вот и Мерц подписал помощь Украине на 5,7 миллиардов евро, а это же о чем-то говорит!

Поэтому у нас не может быть никакого сценария, кроме нашего, украинского.

Российская армия побежит из Украины, как только ей перестанут платить, подчеркнул Жданов / Фото: Минобороны РФ

Насколько вероятно возвращение Украины к границам 1991 года и в какой временной перспективе?

Это вероятно. Если мы говорим, что Российская Федерация погрузится в глубокий экономический кризис, который способен вызвать даже внутренние процессы развала РФ, то в любом случае российская армия побежит из Украины, как только ей перестанут платить. Россияне не будут сидеть в окопах под нашим огнем, если им перестанут выплачивать боевые. А если армия врага побежит, то, конечно же, мы выйдем на границы 1991 года.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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