Мобилизация в России сведет на нет восстановление экономики от санкций – Bloomberg

Экономика страны-агрессора РФ начинает адаптироваться к влиянию международных санкций, введенных после полномасштабного вторжения в Украину, сообщает Bloomberg.

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Как говорят эксперты, мобилизация в РФ немедленно вызовет дефицит рабочей силы / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Экономика страны-агрессора России постепенно, хоть и медленно, адаптироваться к влиянию международных санкций, которые были введены после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Но дальнейшему ее восстановлению может помешать мобилизация, которую, есть такие данные, планирует путинский режим. Об этом говорится в материале западного делового агентства Bloomberg.

Как говорят эксперты, мобилизация немедленно вызовет дефицит рабочей силы. А это придаст экономике трудностей.

Журналисты говорят, что во втором финансовом квартале нынешнего года, ВВП страны-агрессора увеличился на 4,9% (и превысил при этом большинство прогнозов).

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"Период годового спада с момента вторжения в Украину был самым продолжительным за более чем полвека. Но из-за того, что фискальная политика становится все более мягкой в поддержку военных усилий, валовой внутренний продукт увеличился на 4,9% во втором квартале", – говорят они.

Издание отмечает, что увеличение расходов на оборону стимулирует промышленное производство. А потребительский спрос набирает обороты на фоне растущих расходов государства на социальную поддержку и на повышение заработной платы.

"Но стремление Кремля расширить набор в армию может этому помешать, поскольку нехватка рабочей силы усиливается", – отмечают в Bloomberg.

В связи с этим аналитики агентства предполагают, что страна-агрессор, Россия, может ввести "целевую мобилизацию" ‒ то есть выборочную.

"Поскольку Россия пытается привлечь больше добровольцев для участия во вторжении президента Владимира Путина в Украину, она рискует создать отток рабочей силы. Это может побудить к переходу к более выборочным мерам призыва людей, отсутствие которых не будет так сильно ощущаться на рынке труда", – говорится в материале.

Мобилизация в РФ

Напомним, что разведка Германии сообщила, что Путин может мобилизовать еще 1 млн человек. Осенью прошлого года агрессор Россия мобилизовала около 300 тысяч человек, часть из них уже направлена на войну против Украины, сказал Бруно Каль.

Путин "собрался" долго воевать с Украиной и предстанет перед сложным выбором. Служба внешней разведки Украины уже сообщала, что оборонные предприятия РФ принимают на работу людей с судимостью и бывших наркоманов, отметили в ISW.

Россия к марту бросит в бой резервы в 150-200 тысяч войск. Оккупанты России активизировались в Запорожской области и опасаются контрнаступления ВСУ на свои позиции в регионе, сказал генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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