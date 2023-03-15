УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин "собрался" долго воевать с Украиной и предстанет перед сложным выбором – ISW

15 марта 2023, 07:40
Служба внешней разведки Украины ранее сообщала, что оборонные предприятия РФ принимают на работу людей с судимостью и бывших наркоманов, отметили аналитики.
Путин, войска РФ
Путин может сделать выбор в пользу военного производства, а не профессиональных войск - ISW / Коллаж скриншот YouTube, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия готовится к длительной войне против Украины и пытается мобилизовать работу своей военно-промышленной базы. Кремлю придется сделать выбор между квалифицированными кадрами в "оборонке" и профессиональной подготовкой военных. На предприятия оборонной промышленности уже набирают людей с историей употребления наркотиков, банкротства и судимостями. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что государство-оккупант Россия настроено на длительную войну с Украиной и сталкивается с рядом проблем, связанных с мобилизацией военной промышленности. Москве рано или поздно придется выбирать: либо квалифицированные рабочие в "оборонке", либо профессиональные кадры оккупантов на войне против ВСУ.

По мнению аналитиков, подобные выводы можно сделать по итогам посещения российского директора Путина авиационного завода в Улан-Уде (Бурятия), где он сделал заявление о нехватке рабочих и объявил о реформах, направленных на подключение специалистов к оборонному производству.

видео дня

Кроме того, Путин сказал, что Министерство промышленности и торговли уже подготовило список специальностей для отсрочки от службы в войсках. Такой шаг может указывать на ставку Путина на военную промышленность, а не квалифицированные кадры в армии.

Эксперты также подчеркнули, что в Службе внешней разведки Украины ранее уже указывали на снижения российскими оборонными предприятиями требований по найму и принимают работников без опыта, а также с историей употребления наркотиков, судимостью и банкротством.

Ранее в Институте изучения войны поделились выводами, согласно которым в окружении Путина в Кремле началась борьба "элит".

Путину пришлось уступить контроль над информационным пространством и теперь он не может восстановить управление государственной машиной пропаганды.

Напомним, в ISW также рассказали, что в Кремле насторожены заявлениями главаря ЧВК Вагнера Пригожина, который подвергает критике Министерство обороны оккупантов и высказывается о "президентских амбициях".

Подобное поведение может указывать на угрозу режиму Владимира Путина в России.

Смотрите видео Главред - когда "сдуется" наступление России на Украину

Война России против Украины:

Владимир Путин войска России война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:40

Путин "собрался" долго воевать с Украиной и предстанет перед сложным выбором – ISW

07:23

Погиб в день рождения жены: в Ровно попрощались с защитником Украины из МариуполяВидео

06:44

Дрон летел без вооружения и в 120 км от Крыма: в NYT раскрыли детали инцидента над Черным морем

06:20

Пригожин в ближайшее время станет "полезным русским"мнение

05:23

Пекин может шантажировать США: аналитик спрогнозировал, как это отразится на Украине

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

04:55

Почему от кофе "разрывается" голова: невролог назвала 5 основных причинВидео

03:50

Как очистить дымоход: удивительно простой способ работает безотказно

03:20

КНР может прибегнуть к шантажу США: аналитик рассказал, что будет с военной помощью для УкраиныВидео

03:20

За уши не оттащить от такой вкуснятины: картофельное пюре по-новому, рецепт невероятно простВидео

Реклама
02:50

Как реанимировать подгоревшую гречку: способ, который придаст блюду неповторимый вкус

02:24

"Поэтому ее из Большого выгнали": Волочкова расставила ноги и попала впросакВидео

02:05

Звездная украинская прыгунья похвасталась "спелыми" ягодицами в купальнике

01:35

Жданов пояснил, можно ли из систем Patriot бить по наземным целям

00:51

Почему 15 марта нельзя поднимать деньги: приметы и что нельзя делать в самый неприятный день годаВидео

00:37

Черная метка: пять букв в имени, которые обрекают человека на несчастья и страданияВидео

00:15

Планировал убийство Буданова и Резникова: в Украине приговорили к 12 годам российского киллераВидео

14 марта, вторник
23:40

Зеленский срочно собрал Ставку: решено усиливать оборону БахмутаВидео

22:48

Почему 16 марта нельзя выносить мусор: приметы и запреты дняВидео

22:47

РФ увеличила количество "Калибров" в Черном море: Гуменюк предупредила об угрозе ракетной атакиВидео

22:37

"Они уже проиграли войну": РФ уже готовится к контрнаступлению ВСУ - РезниковВидео

Реклама
22:32

"Дрянная девчонка" остепенилась: 36-летняя Линдси Лохан беременна первенцем

22:15

Модная стрижка 2023 неописуемой красоты, которая проста в укладке и отлично молодитФото

22:12

"Пол вечера говорил об Украине": Максим Галкин удивил всех на концерте в США, россияне в истерикеВидео

21:42

Трейлер фильма с темнокожей русалочкой: старый сюжет, новые герои и буйный гнев зрителейВидео

21:35

"Вытащили из адской дыры": воины ВСУ во время штурма вражеских позиций спасли пленного собратаВидео

21:09

"Мы продолжим делать то, что нам нужно": в США жестко ответили РФ после инцидента в Черном море

20:35

Гайдай уходит: Кабмин согласовал увольнение руководителей Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВАВидео

20:21

Холостяк Топольский заинтриговал новым романом и рассказал про знакомство с девушкойВидео

20:16

Возможно ли контрнаступление ВСУ без западных истребителей: Резников раскрыл сценарийВидео

19:48

Кошки не зря обожают спать на хозяине: почему они так делаютВидео

19:31

"Ударил по винту": американский дрон столкнулся с российским истребителем над Черным морем

19:20

Королю Чарльзу надо подготовиться: Меган Маркл готовит новую "бомбу" откровенийВидео

19:20

Загнанный в угол Лукашенко искал возможность продатьсямнение

19:17

Воздушные тревоги весь день: Свитан рассказал, как россияне прощупывают украинскую ПВОВидео

19:16

MamaRika поделилась переживаниями о пластике груди: "Ей нужно время на восстановление"

19:02

Александр Кочетков. Параметры весеннего наступления ВСУВидеоблоги

19:02

Наступление РФ выдохлось: на фронте значительно уменьшилось количество штурмов - ВСУВидео

18:43

Город стоит: Залужный сделал важное заявление по БахмутуВидео

18:11

Как пожарить пельмени: главные особенности приготовления нестандартного лакомства

18:06

Затронет всех: Землю ждет атака невероятно мощной магнитной буриВидео

Реклама
18:01

Муж нес тело погибшей жены на руках: появились подробности гибели молодой защитницы УкраиныВидео

17:39

РФ не может наступать на Донбассе из-за сильного "снарядного голода" - The Wall Street JournalВидео

17:37

Клад в носке: семья нашла "наследство" от бабушки, стоимостью целое состояние

17:26

Почему нельзя пить зеленый чай с молоком: для кого он особо опасен

16:56

Украину ждет новая атака потепления: синоптики назвали самый теплый деньВидео

16:44

"Огромные ресурсы в топку": генералы РФ бросили все, чтобы выполнить приказ Путина - эксперт

16:41

Молодуха Остапчука показала себя в одном лифчике

16:40

Звезда "Игры престолов" рассказал о страхе перед воздушной тревогой, впервые пережитой в УкраинеВидео

16:15

"Такие люди должны жить": в Бахмуте погиб военный и оператор "Суспільного"Видео

16:11

"Блатные так не разговаривают": Макаревич жестко наехал на русских пропагандистовВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять