Путин "собрался" долго воевать с Украиной и предстанет перед сложным выбором – ISW

Страна-агрессор Россия готовится к длительной войне против Украины и пытается мобилизовать работу своей военно-промышленной базы. Кремлю придется сделать выбор между квалифицированными кадрами в "оборонке" и профессиональной подготовкой военных. На предприятия оборонной промышленности уже набирают людей с историей употребления наркотиков, банкротства и судимостями. Об этом заявили в Институте изучения войны.
В сводке ISW говорится о том, что государство-оккупант Россия настроено на длительную войну с Украиной и сталкивается с рядом проблем, связанных с мобилизацией военной промышленности. Москве рано или поздно придется выбирать: либо квалифицированные рабочие в "оборонке", либо профессиональные кадры оккупантов на войне против ВСУ.
По мнению аналитиков, подобные выводы можно сделать по итогам посещения российского директора Путина авиационного завода в Улан-Уде (Бурятия), где он сделал заявление о нехватке рабочих и объявил о реформах, направленных на подключение специалистов к оборонному производству.
Кроме того, Путин сказал, что Министерство промышленности и торговли уже подготовило список специальностей для отсрочки от службы в войсках. Такой шаг может указывать на ставку Путина на военную промышленность, а не квалифицированные кадры в армии.
Эксперты также подчеркнули, что в Службе внешней разведки Украины ранее уже указывали на снижения российскими оборонными предприятиями требований по найму и принимают работников без опыта, а также с историей употребления наркотиков, судимостью и банкротством.
Ранее в Институте изучения войны поделились выводами, согласно которым в окружении Путина в Кремле началась борьба "элит".
Путину пришлось уступить контроль над информационным пространством и теперь он не может восстановить управление государственной машиной пропаганды.
Напомним, в ISW также рассказали, что в Кремле насторожены заявлениями главаря ЧВК Вагнера Пригожина, который подвергает критике Министерство обороны оккупантов и высказывается о "президентских амбициях".
Подобное поведение может указывать на угрозу режиму Владимира Путина в России.
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