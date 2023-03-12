В Кремле началась борьба "элит", Путин потерял контроль над пропагандой – ISW

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин уступил информационное пространство в стране различным якобы "независимым" фигурам, отметили американские аналитики.

Путин не может вернуть контроль над пропагандой в России - ISW / Коллаж скриншот YouTube

В Кремле началось противостояние между главными действующими лицами в окружении российского директора Владимира Путина. Сам руководитель страны-оккупанта России вынужден был уступить информационное пространство различным, дескать, "независимым" фигурам. Теперь он не может восстановить контроль над государственной пропагандой. Об этом заявили аналитики Института изучения войны.

В сводке ISW говорится о том, что заявление представителя МИД агрессора России Марии Захаровой, в котором она пожаловалась на неспособность Кремля "повторить сталинский подход к созданию современного аналога советского информбюро для централизованного контроля над внутренним информационным пространством из-за борьбы между неопределенными "элитами", свидетельствует о потере контроля властями над информационным пространством страны.

Согласно оценкам аналитиков, слова Захаровой – сигнал, свидетельствующий о борьбе между ключевыми действующими лицами ближайшего окружения Путина в Кремле.

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По мнению специалистов, Путин фактически потерял контроль над государственной машине пропаганды, уступив его различным "независимым фигурам".

Также в Институте изучения войны подчеркнули, что Владимир Путин, очевидно, не может принять решительных мер, которые позволили бы ему вернуть контроль над пропагандой.

Ранее один из политологов Кремля, российский пропагандист Сергей Марков сказал, что война России против Украины провалилась. Он назвал ВСУ очень сильной армией и призвал забыть о планах по оккупации Киева, который, мол, "придется брать 25 лет".

Напомним, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Путин не собирается выводить войска из Украины и намерен "уничтожить" государство. Глава Кремля не стремится вести реальные переговоры с Киевом.

Война России против Украины: