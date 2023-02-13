Пропаганда сломалась: путинский политолог заявил о провале "СВО"

В России пожаловались, что ВСУ - это очень эффективная армия, чего не ожидали оккупанты.

Марков, Путин / скриншот YouTube

Путинский политолог и бывший депутат Госдумы Сергей Марков заявил, что российская так называемая "спецоперация" провалилась.

Марков заявил, что Россия готовилась к двум типам войн: ядерной — из США и войне с парамилитарными образованиями, пишут российские пропагандисты.

Он пожаловался, мол оказалось, что ВСУ - это очень эффективная армия, чего не ожидали оккупанты.

"Мы столкнулись с третьим типом войны, чего мы вообще не ожидали. Оказалось, что мы должны вести войну, а не "спецоперацию". "Спецоперация" фактически у нас провалилась. Мы вынуждены воевать с сильным противником. Мы как планировали: уничтожить ПВО и тогда бы наши самолеты доминировали в воздухе. Но мы не смогли уничтожить ПВО. Наши самолеты не летают на территории Украины, а так подлетают, запускают ракеты и убегают", - жалуется пропагандист.

Также Марков заявил, что с "успехами" оккупационной армии на Донбассе, о Киеве за "три дня" нужно забыть, потому что мол столицу Украины придется "брать" 25 лет.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующий 2023 год должен стать решающим в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин против Украины. Он добавил, что украинская власть полностью осознает, с какими проблемами может столкнуться и каких результатов нужно достичь.

Напомним, директор аналитического центра Третий сектор Андрей Золотарев назвал главные риски для Украины в 2023 году. В новом 2023 году велика вероятность того, что война в Украине может быть поставлена на паузу.

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